Les chercheurs découvrent un moyen de prédire l’explosion de supernova et les températures des étoiles surergiantes

Il est assez facile de supposer que les étoiles doivent être chaudes. Prenons notre Soleil, par exemple, la plus grande étoile de notre système solaire et responsable de fournir à la vie sur Terre de la chaleur et de la chaleur pour survivre. Mais mesurer la température exacte de certaines étoiles peut être une tâche fastidieuse; ce n’est pas comme si on pouvait prendre un thermomètre pour simplement vérifier. Une de ces catégories d’étoiles qui est difficile à étudier est la supergéante rouge. Cette classe d’étoiles finit généralement leur vie avec des explosions de supernova. Mais un groupe de scientifiques de l’Université de Tokyo a failli prédire cet environnement volatil.

Les supergéantes rouges sont encore largement un mystère. Même si nous savons que notre Soleil est énorme, il est minuscule par rapport à une supergéante rouge comme Bételgeuse. La plupart des supergiantes rouges sont au moins neuf fois plus élevées que la masse de notre Soleil, ce qui signifie que lorsqu’elles meurent, elles se terminent par une explosion de supernova féroce et énorme – connue sous le nom de supernova de type II. La compréhension de ces supernovae est essentielle car elles ensemencent le cosmos avec les éléments nécessaires à la vie.

Daisuke Taniguchi, associé à l’étude, mentionné que les «lignes d’absorption» sont des signatures chimiques qui peuvent être idéales pour tester les propriétés, mais «il n’y avait pas de ligne unique qui révélait la température seule.»

Mais ils ont découvert des lignes de fer et une différence de rapport pourrait indiquer les températures de surface. WINERED est un accessoire dans les télescopes pour mesurer les propriétés spectrales d’objets distants. Ils l’ont utilisé pour analyser les raies d’absorption du fer et leur rapport avec la température respective de l’étoile a été aidé dans le calcul. L’observatoire spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne a fourni des informations supplémentaires relatives à la mesure de la distance et de la température.

La luminosité, ou la puissance de l’étoile, était constituée de la théorie proposée par l’équipe. «Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les supernovae et les objets et phénomènes associés, mais je pense que cette recherche aidera les astronomes à combler certains des blancs». Ajouta Taniguchi. L’épaule d’Orion, ou Bételgeuse, a le potentiel de devenir une supernova dans nos vies. Ils ont découvert que l’étoile s’était atténuée de manière inattendue en 2019 et 2020.