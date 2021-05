Les chercheurs découvrent pourquoi et pendant combien de temps les animaux, y compris les humains, bâillent

Dans ce qui pourrait être considéré comme l’équivalent de la recherche biologique de regarder la peinture sécher, les scientifiques ont collecté des données sur 1291 bâillements séparés en visitant des zoos et en examinant des vidéos en ligne, observant quelque 55 mammifères et 46 espèces d’oiseaux.

«Nous sommes allés dans plusieurs zoos avec une caméra et avons attendu près des enclos pour animaux que les animaux bâillent,» dit l’éthologue Jorg Massen, de l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas. «Ce fut un long parcours.»

Le processus était si fastidieux, en fait, que la biologiste Margarita Hartlieb, de l’Université de Vienne, en Autriche, affirme qu’elle est maintenant immunisée contre l’effet social du bâillement.

« Obtenir des séquences vidéo de tant d’animaux qui bâillent demande une certaine patience, et le codage ultérieur de tous ces bâillements m’a mis à l’abri de la contagiosité du bâillement, » Dit Hartlieb.

Malgré la nature laborieuse et plutôt ennuyeuse de l’étude, les chercheurs pensent qu’ils ont peut-être percé plusieurs mystères sur le bâillement, y compris pourquoi certains animaux le font et d’autres, comme les girafes, ne le font pas.

« Cette fonction semble être conservée dans une gamme variée d’animaux, de sorte que son origine évolutive peut être retracée au moins jusqu’à l’ancêtre commun des oiseaux et des mammifères, et potentiellement même plus loin, » écrivent les chercheurs, suggérant que le bâillement a co-évolué avec la taille du cerveau et le nombre de neurones à travers les espèces.

L’étude a été menée pour tester l’hypothèse de 2007, avancée par l’une des équipes de recherche, qui a proposé que le bâillement est un moyen de refroidir le cerveau. La logique était que, tout comme un supercalculateur, plus la taille de la machine était grande et plus ses processeurs (c’est-à-dire les neurones) étaient denses, plus il fallait de refroidissement pour maintenir sa fonction.

Cette dernière étude montre que les mammifères bâillent plus longtemps que les oiseaux, ce qui semble étayer la théorie.

Les oiseaux ont une température centrale plus élevée que les mammifères, et donc une plus grande différence de température avec leur environnement, nécessitant des rafales plus courtes d’air de refroidissement pour maintenir leur cerveau en état de fonctionnement. Ceci est étayé par des recherches antérieures dans le domaine.

«Grâce à l’inhalation simultanée d’air frais et à l’étirement des muscles entourant les cavités buccales, le bâillement augmente le flux de sang plus froid vers le cerveau, et a donc une fonction thermorégulatrice,» explique le biopsychologue Andrew Gallup, de l’Université d’État de New York, qui a mené sa propre petite étude sur le bâillement en 2016 et est parvenu à des conclusions similaires.

