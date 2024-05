Les chercheurs de MSU pensent qu’un vaccin pourrait ralentir la résistance aux antibiotiques

GRAND RAPIDS, Michigan (WOOD) — Les médicaments antibiotiques ont été une aubaine, sauvant d’innombrables vies. Mais les experts de la santé savent que, pour l’instant, il ne s’agit que d’une solution à court terme.

L’utilisation d’antibiotiques permet également aux bactéries de s’adapter et de devenir résistantes, éliminant temporairement la menace mais renforçant finalement la bête en vue d’une nouvelle confrontation dans le futur.





Une équipe à Université de Michigan travaille à changer cela. Les chercheurs pensent avoir développé une arme pour maintenir cette menace en cage pour toujours.

Le Dr Xuefei Huang et ses collaborateurs ont publié leur dernière étude dans la revue académique Communications naturellesce qui explique comment leur vaccin à base de glucides peut ralentir ce processus d’adaptation en prévenant en premier lieu les infections bactériennes.

Huang, professeur de chimie et de génie biomédical, affirme que la dépendance humaine aux antibiotiques a permis aux bactéries de s’adapter au point où les traitements autrefois efficaces ne sont plus aussi efficaces.

« Les bactéries, elles sont intelligentes. Ils proposent des systèmes qui combattront tous ces agents toxiques. C’est pourquoi nous avons ce problème », a déclaré Huang à News 8.

Le recours aux antibiotiques, notamment au Tazicef, a permis à des formes d’infections bactériennes résistantes aux antibiotiques de s’adapter et de tuer des milliers de personnes chaque année. (Getty Images)

Le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes on estime qu’environ 47 millions de traitements antibiotiques, soit près de 28 % du total annuel, sont prescrits chaque année pour des infections qui ne nécessitent pas d’antibiotiques, comme le rhume ou la grippe.

Cette dépendance a déjà conduit à des résultats mortels. Rien qu’aux États-Unis, plus de 20 000 personnes sont décédées chaque année au cours des quatre dernières années à cause d’infections résistantes aux antibiotiques. Selon le Organisation Mondiale de la Santéla résistance aux antimicrobiens était directement responsable de plus d’un million de décès en 2019.

Huang estime que les incitations financières derrière les produits pharmaceutiques ont également joué un rôle.

« De nouveaux anticorps doivent être continuellement développés. Traditionnellement, de nombreuses sociétés pharmaceutiques hésitent à développer de nouveaux antibiotiques car le retour sur investissement n’est pas très élevé », a-t-il déclaré. « Donc, si vous regardez le pipeline et le développement, il y a un grand écart. Je pense qu’il y a un écart de 20 à 30 ans… en termes de candidats médicaments développés.

Au lieu de compter sur les antibiotiques pour lutter contre les maladies, Huang estime qu’il est plus logique d’utiliser un vaccin préventif pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

« Un vaccin peut réduire le taux d’infection et nous protéger contre la maladie. Nous n’aurons alors plus besoin d’utiliser autant d’antibiotiques, ce qui non seulement nous protège, mais, à long terme, protège l’ensemble de la société », a déclaré Huang. « Si nous utilisons moins d’antibiotiques, il y a moins de risques d’apparition de résistances. »

144 ans et plus : l’expérience MSU fournit toujours des données



Pour l’étude, Huang et ses collaborateurs se sont concentrés sur Staphylococcus aureus et son protégé, résistant à la méthicilline. Staphylococcus aureuscommunément appelé SARM.

Contrairement à la plupart des vaccins, qui utilisent des antigènes protéiques, le vaccin destiné à cibler les infections bactériennes s’appuie sur des sucres appelés saccharides pour aider l’organisme à identifier la bactérie. Cependant, ces sucres, qui tapissent la paroi cellulaire des bactéries, peuvent être disposés de multiples façons. Sans une bonne organisation, le vaccin sera moins efficace.

Germes de SARM présentés au microscope à un grossissement de 1 000x par l’Institut d’hygiène et de santé publique de Hambourg, en Allemagne. (Getty Images)

« Certaines parties (du motif) ne sont pas importantes. Cela a été démontré dans la littérature. Si vous ciblez les mauvaises parties, (le vaccin) ne fonctionnera pas », a expliqué Huang.

Comme d’autres études, l’équipe de Huang s’est concentrée sur un antigène candidat populaire communément appelé PNAG. Les vaccins expérimentaux ciblant le PNAG en sont au stade des essais sur l’homme et il y a des signes de succès.

Un étudiant de la CMU honoré par le NIH pour ses recherches en neurosciences et ses découvertes sur l’autisme



L’équipe de Huang a catalogué les 32 structures différentes du PNAG. En le décomposant davantage, les chercheurs ont pu suivre deux modèles spécifiques de l’antigène qui déclenchent la réponse la plus efficace.

Des expériences sur des souris ont montré que les vaccins axés sur ces deux modèles étaient encore plus efficaces que l’essai initial PNAG. Un test s’est révélé 1 000 fois plus efficace que le premier essai.

Huang dit que la prochaine étape consiste à continuer à affiner la formule du vaccin et à garantir qu’elle puisse être fabriquée à un rythme réalisable.

« Le vaccin a très bien fonctionné chez la souris, mais nous savons que les souris sont très différentes des humains. Il est vraiment important que nous démontrions l’efficacité de notre vaccin contre les infections chez l’homme », a-t-il déclaré. « Avant même de pouvoir commencer à tester sur des humains, nous devons trouver comment réaliser cela à plus grande échelle. Nous l’avons fait en laboratoire. Pouvons-nous l’étendre ? (L’objectif est de) protéger des millions de personnes de ces infections. Avons-nous un processus qui permettra de le développer, pouvons-nous le fabriquer avec une très grande pureté.

La CMU va ouvrir un nouveau programme d’études en sciences infirmières de 4 ans



Si le vaccin SARM s’avère efficace, il pense qu’il pourrait également servir de modèle pour lutter contre d’autres types d’infections bactériennes, en mentionnant spécifiquement la tuberculose et la gonorrhée.

Huang a déclaré : « Il s’agit d’une première étape dans un problème très, très important, mais il pourrait potentiellement être bien plus important que le staphylocoque doré et cibler ainsi de nombreuses bactéries différentes. Nous pourrions obtenir une seule injection, un seul vaccin, pour cibler de nombreux types différents de bactéries.