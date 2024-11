Les chercheurs de l’UHN déploient la réalité virtuelle à la recherche de solutions de soins améliorées – Fondation UHN

Imaginez entendre votre père chanter les airs de Jacques Brel, l’un des chanteurs et auteurs-compositeurs les plus influents du XXe siècle, après des années de silence.

Le patient participait à une étude visant à déterminer si la réalité virtuelle pouvait aider à gérer les symptômes et les comportements, tels que l’apathie et l’agressivité, chez les personnes atteintes de démence et admises dans un établissement de soins de courte durée.