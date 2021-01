Des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT) Guwahati ont révélé des indices importants pour comprendre la mort d’étoiles massives et ont également révélé les problèmes avec les modèles existants. L’étude, réalisée en collaboration avec des chercheurs de l’Institut Max Planck de physique de Munich, en Allemagne, et de l’Université Northwestern, aux États-Unis, indique que les trois espèces de neutrinos des supernovae sont importantes contrairement aux traitements courants avec seulement deux saveurs.

Les neutrinos sont considérés comme l’ingrédient le plus crucial dans le mécanisme des explosions de supernova par effondrement du noyau, la mort de grandes étoiles massives. Et les supernovae sont les super explosions au moment de la mort des grandes étoiles massives sont considérées comme le berceau de la naissance des nouvelles étoiles et de la synthèse des éléments lourds de la nature.

À la fin de leur vie, les étoiles, en particulier les étoiles massives, s’effondrent, ce qui entraîne une immense onde de choc qui fait exploser l’étoile, surpassant brièvement toute autre étoile de sa galaxie hôte. L’étude des supernovae et des particules qu’elles libèrent nous aide à comprendre l’univers car presque toute la matière qui compose l’univers est le résultat de ces explosions massives.

« Cependant, le mécanisme de ces super explosions n’est pas encore complètement résolu et est resté l’une des énigmes de la naturea », a déclaré le chercheur, Sovan Chakraborty, professeur assistant, Département de physique, IIT Guwahati. Les solutions aux défis les plus difficiles du mécanisme d’effondrement du cœur des énormes supernovae proviennent des plus petites particules subatomiques appelées neutrinos, selon un article publié dans la revue Physical Review Letters (PRL).

Au cours de l’explosion de la supernova d’effondrement du cœur, des neutrinos sont créés dans plusieurs processus de particules. En raison de leur nature neutre et de leur interaction extrêmement faible avec la matière stellaire, les neutrinos s’échappent de l’étoile mourante et transportent 99% de l’énergie de l’étoile qui s’effondre. Ainsi, les minuscules neutrinos sont le seul messager à apporter des informations provenant des intérieurs les plus profonds de l’étoile.

« Cette information est très cruciale car, dans le noyau extrêmement dense des supernovae, les neutrinos interagissent avec d’autres neutrinos et peuvent échanger des saveurs. Cette conversion peut se produire rapidement (à l’échelle de la nanoseconde) et l’échange de saveurs peut affecter le processus des supernovae comme les différentes saveurs sont émis avec une distribution angulaire différente « , a déclaré Chakraborty.

« Ces conversions » rapides « sont de nature non linéaire et ne sont pas confrontées à d’autres sources de neutrinos que des supernovae. Nous avons pour la première fois fait une simulation non linéaire de conversion rapide avec » toutes « les trois saveurs de neutrinos dans les supernovae », a ajouté Chakraborty .

Cela devient possible car de nouvelles simulations de supernovae montrent la présence de muons dans les supernovae et produisent à leur tour une asymétrie entre les neutrinos muons et les antineutrinos, pris pour zéro sinon, impliquant trois effets de saveur.