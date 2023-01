Les chercheurs asiatiques font face à une disparité avec la principale source de financement scientifique américaine

Cette hypothèse – qu’il y a plus de deux fois plus d’Asiatiques que de Blancs parmi les nouvelles recrues – est “déraisonnablement élevée, au point qu’elle n’est ni plausible ni raisonnable”, a déclaré Aradhna E. Tripati, professeur à l’Université de Californie, Los Angeles, et l’un des auteurs de l’article eLife.

Le Dr Chen et ses collègues ont déclaré que l’augmentation du nombre d’Asiatiques parmi les membres du corps professoral des sciences et de l’ingénierie reflétait plus probablement les départs à la retraite de professeurs à prédominance blanche qui avaient été embauchés il y a des décennies.

“J’aimerais que nous ayons les données au lieu de nous fier à des hypothèses”, a déclaré le Dr Chen. “Nous avons essayé de faire en sorte qu’il soit très clair que ce n’est pas la fin de l’histoire.”.

Les responsables débattent souvent pendant des années des causes des disparités raciales dans le financement scientifique et des changements qu’ils devraient apporter.

Dans le cadre d’un effort pour lutter contre les préjugés dans son processus d’examen, les National Institutes of Health, l’agence fédérale qui soutient la recherche biomédicale américaine, ont commandé une étude publiée en 2011 qui a révélé que les propositions des chercheurs noirs étaient financées à des taux beaucoup plus bas que ceux des chercheurs blancs.

Les disparités raciales dans les subventions de recherche des NIH sont restées pratiquement inchangées pendant des années.

Mais les chiffres du NIH se sont améliorés récemment. Le taux de financement des chercheurs noirs a bondi au cours des deux dernières années et, en 2021, il a presque égalé celui des chercheurs hispaniques et asiatiques. Le taux de financement des scientifiques blancs reste plus élevé que celui des autres groupes.

Le nombre de scientifiques noirs et hispaniques qui demandent des subventions du NIH a fortement augmenté au cours des dernières décennies, bien que les chiffres soient encore faibles.