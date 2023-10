Les chèques scolaires et la sécurité aux frontières seront évoqués au Texas Statehouse : NPR

basculer la légende Sue Ogrocki/AP

Les législateurs du Texas reviendront à Austin lundi pour ce qui sera la troisième session législative extraordinaire cette année.

Le gouverneur Greg Abbott a annoncé que la dernière session extraordinaire se concentrerait sur les bons scolaires et la création d’une force d’expulsion de l’État – deux questions très controversées qui ont échoué lors des sessions spéciales et ordinaires précédentes.

« Nous allons tracer un avenir meilleur pour tous les enfants du Texas en donnant aux parents les moyens de choisir la meilleure option éducative pour leur enfant », a déclaré Abbott dans un communiqué de presse.

« Le Texas adoptera également des lois qui refléteront les lois fédérales sur l’immigration que le président Joe Biden refuse d’appliquer, ce qui réduira l’immigration clandestine et améliorera la sécurité des Texans. »

La liste de souhaits d’Abbott concernant ce qu’il souhaite que les législateurs abordent la semaine prochaine comprend également l’élimination des mandats en matière de vaccins contre le COVID-19, selon la proclamation officielle.

Le retour de l’Assemblée législative à Austin intervient trois semaines après que le Sénat du Texas a acquitté le procureur général Ken Paxton des accusations de mise en accusation, ce qui a conduit à une division marquée entre la Texas House et le Sénat du Texas.

Les deux chambres devront travailler ensemble pour que toute législation soit adoptée.

Deuxième campagne pour les chèques scolaires

Abbott a donné suite à sa promesse électorale de faire pression – une fois de plus – pour la mise en œuvre de comptes d’épargne-études. Ces comptes permettraient aux familles d’utiliser l’argent des contribuables pour couvrir le coût de l’enseignement privé.

La proposition risque de diviser la majorité républicaine à l’Assemblée législative du Texas. Au cours de la session ordinaire, les républicains de la Chambre ont voté avec les démocrates pour bloquer l’utilisation de fonds publics pour la mise en œuvre d’un programme de bons scolaires. Cette interdiction a ensuite été levée lorsque le Parlement a adopté le budget de l’État.

Le sénateur Robert Nichols, républicain de Jacksonville, qui a voté contre les chèques scolaires dans le passé, a déclaré à The Texas Newsroom qu’il restait ferme dans son opposition.

« Ils utilisent le terme « choix scolaire », a déclaré Nichols, faisant référence aux républicains qui soutiennent les chèques scolaires. « Eh bien, vous avez déjà le choix de l’école aujourd’hui. Vous avez le droit d’emmener votre enfant à l’école publique, si vous n’aimez pas cette école publique et que vous souhaitez aller dans l’école publique adjacente, nous avons déjà des dispositions sur les livres pour que vous puissiez emmener votre enfant à l’école publique voisine.

Mais Nichols et ses collègues républicains opposés aux chèques scolaires pourraient en subir les conséquences politiques.

Dans un télé-assemblée publique le mois dernierAbbott a déclaré que son équipe « aura tout préparé de manière à donner le choix aux électeurs lors d’une primaire ».

Les démocrates ont également exprimé leur intention de s’opposer à la proposition.

La représentante Gina Hinojosa, D-Austin, a déclaré dans un communiqué que les chèques scolaires retiraient l’argent des contribuables des écoles publiques.

« Je rejette les gadgets de bons d’achat qui retireraient encore plus d’argent des écoles de notre quartier où la grande majorité des étudiants texans sont scolarisés », a déclaré Hinojosa. « Il est temps pour le gouverneur Abbott de faire son travail et de financer entièrement l’éducation publique de 5,4 millions d’écoliers du Texas. »

La force d’expulsion de l’État également à l’ordre du jour

Les politiques frontalières sont également au cœur de la dernière session extraordinaire du gouverneur Abbott.

Cette fois, le républicain souhaite que les législateurs des États approuvent une législation créant une force d’expulsion de l’État.

La liste d’Abbott indique qu’il souhaite que « la législation fasse davantage pour réduire l’immigration illégale en créant une infraction pénale pour l’entrée illégale dans cet État en provenance d’un pays étranger et en autorisant tous les agents de la paix agréés à expulser les immigrants illégaux du Texas ».

Aron Thorn, avocat principal du programme Beyond Borders du Texas Civil Rights Project, a repoussé cette idée.

« La loi fédérale est très claire : les États ne peuvent pas s’engager dans la lutte contre l’immigration », a déclaré Thorn dans un communiqué jeudi.

« Néanmoins, au cours des deux dernières années, les Border Texans ont vu le gouverneur Abbott injecter des milliards de dollars des contribuables dans son projet politique de « crise frontalière », que l’État lui-même a exacerbé pour construire un récit raciste et xénophobe qui diabolise les migrants et les migrants. dégrade les communautés frontalières que des milliers de Texans habitent. »

Plus de financement pour la frontière

Abbott souhaite que les législateurs accordent également davantage de fonds aux barrières frontalières. Cette demande intervient après que la législature du Texas ait affecté plus de 5 milliards de dollars. pour la sécurité des frontières lors de la session ordinaire qui s’est terminée en mai.

Bien qu’Abbott ait obtenu le financement qu’il souhaitait, d’autres projets de loi frontaliers je n’ai pas réussi franchir la ligne d’arrivée fin mai. Ils comprennent un projet de loi omnibus sur l’immigration qui aurait créé une nouvelle unité d’application de la loi à la frontière de l’État avec le Mexique. Comme indiqué, les membres de la soi-disant unité de protection des frontières, dont le chef serait nommé par Abbott, « arrêteraient, appréhenderaient ou déteniraient » les personnes qui entrent illégalement aux États-Unis et « repousseraient » les personnes qui tentent d’entrer dans le pays.

Au cours de la première session extraordinaire, un projet de loi sur l’immigration qui aurait étendu les sanctions contre les passeurs de clandestins et les exploitants de cachettes a également échoué après son adoption. est devenu une victime des luttes intestines entre les membres républicains de la Chambre des représentants du Texas et du Sénat sur les impôts fonciers (un projet de loi sur l’impôt foncier a finalement été adopté plus tard). Abbott a une fois de plus ajouté ce point à l’ordre du jour de la session extraordinaire annoncé jeudi par son bureau.

« Pour la première fois, le Texas soumettra des personnes à l’arrestation pour entrée illégale dans notre État depuis un pays étranger », a déclaré Abbott dans un communiqué. déclaration.

« Tous les agents chargés de l’application des lois du Texas seront autorisés à arrêter ou à expulser toute personne qui entre illégalement dans l’État, avec des peines allant jusqu’à 20 ans de prison pour refus de se conformer à l’expulsion. Pour réprimer les tentatives répétées d’entrer illégalement au Texas, re -l’entrée sera punie d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. »

Questions de légalité et d’application

On ne sait pas exactement comment les agents de l’État et locaux accompliraient cette tâche, car la plupart des questions de contrôle de l’immigration, y compris l’expulsion des non-citoyens, relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. Si elle est adoptée, la législation sur l’expulsion finira probablement devant les tribunaux, un combat qu’Abbott a salué sur d’autres questions, notamment l’installation de barrières flottantes dans le Rio Grande à Eagle Pass, Texas. Un juge fédéral a ordonné le mois dernier à l’État de retirer les barrières au milieu de la rivière – mais cette ordonnance a été suspendue en attendant un appel. Un panel de juges de la Cour d’appel du cinquième circuit a entendu jeudi les arguments dans cette affaire.

La controverse sur le développement du logement se termine au Statehouse

basculer la légende David J. Phillip/AP

David J. Phillip/AP

En outre, le gouverneur Abbott a demandé aux législateurs d’envisager une législation visant à aborder la « sécurité publique » dans les communautés que les conservateurs d’extrême droite et les faucons de l’immigration prétendent être commercialisées pour attirer les immigrants sans papiers.

Une colonie appelée Colony Ridge, dans le comté de Liberty, au nord-est de Houston, est devenue la dernière en date. champ de bataille de l’immigration après que les médias de droite ont déclaré que ce développement attirait la criminalité et les immigrants sans papiers.

Abbott souhaite spécifiquement que les législateurs débattent de « la législation concernant la sûreté publique, la sécurité, la qualité de l’environnement et la propriété immobilière », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Trey Harris, propriétaire du développement avec sa famille, a qualifié les allégations de fausses et a invité les législateurs à visiter la région plus tôt cette semaine, a rapporté le Texas Tribune. signalé.

Les démocrates du Texas n’ont pas tardé à réprimander Abbott après le gouverneur émis la proclamation.

« Le financement de l’éducation publique et l’emprisonnement des familles de migrants vulnérables pourraient être une priorité absolue pour les républicains du Texas – mais ici au Texas, les démocrates sont les seuls législateurs à agir comme des adultes dans la salle », a déclaré Gilberto Hinojosa, président du Parti démocrate du Texas. « Il est clair que le Parti républicain du Texas évolue actuellement dans un état de chaos – et le seul facteur unificateur est sa haine envers les migrants et les enseignants. »