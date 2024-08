Les chèques et les exonérations d’avantages STAR reflétés sur les factures d’impôt foncier des écoles commencent à remplir les boîtes de réception et les boîtes aux lettres des New-Yorkais et continueront de le faire jusqu’à la fin de l’année.

Le programme d’allègement fiscal scolaire (STAR) de l’État accorde aux propriétaires admissibles une réduction sur les taxes foncières scolaires. Selon l’emplacement du foyer, les taxes sont dues chaque année en été, en automne ou en hiver, ce qui est également vrai lorsque les propriétaires reçoivent cette prestation.

Voici ce que vous devez savoir sur le programme STAR et comment il pourrait s’appliquer à vous.

Quand devriez-vous recevoir votre prestation STAR ?

Si vous êtes admissible à une exonération STAR, elle sera reflétée sur votre facture d’impôt, qui pourrait apparaître entre fin août et décembre, selon l’endroit où vous vivez.

Selon le Département d’État des impôts et des finances, la majeure partie des avantages STAR sont versés à l’automne, à partir de septembre.

Si vous recevez plutôt une vérification de crédit STAR, vous en recevrez bientôt une dans la plupart des régions de l’État, à moins que vous ne fassiez partie des « très rares » propriétaires new-yorkais éligibles à recevoir le chèque pendant l’été. Ces résidents vivent dans des districts scolaires où les taxes scolaires doivent être payées pendant les mois d’été, d’où l’avantage anticipé, selon une porte-parole de l’État.

Vous souhaitez savoir quand votre chèque est censé arriver ? Utilisez cet outil de l’État de New York pour consulter le calendrier de livraison de votre région à www8.tax.ny.gov/SCDS/scdsStartLes propriétaires éligibles du comté de Monroe, par exemple, devraient recevoir les avantages Star entre fin août et mi-septembre.

Les dates d’échéance des taxes foncières scolaires varient selon les municipalités. Pour savoir quand vos taxes foncières scolaires doivent être payées, consultez votre ville, votre village ou votre district scolaire.

Si votre chèque STAR n’est pas arrivé et que la date d’échéance pour payer vos taxes foncières scolaires est passée, contactez le Département des impôts et des finances via votre compte de services en ligne ou en appelant le bureau au (518) 457-2036 entre 8h30 et 16h30, du lundi au vendredi.

Programme de dépôt direct de crédit STAR

En juin, le Dépôt direct de crédit STAR Le programme a été déployé dans tout l’État après avoir été testé l’année dernière dans les comtés de Suffolk et de Nassau à Long Island.

« Le dépôt direct de crédit STAR est le moyen le plus rapide et le plus simple de recevoir votre paiement de crédit STAR », déclare Amanda Hiller, commissaire par intérim du Département des impôts et des finances de l’État de New York. « Il va de pair avec d’autres changements que nous apportons pour améliorer le programme STAR pour les propriétaires. »

Si vous choisissez de vous inscrire au programme volontaire, vous recevrez votre crédit STAR plus rapidement que ceux qui ne le font pas.

Toutefois, si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant l’émission de votre crédit STAR, vous recevrez le crédit de cette année par chèque envoyé à l’adresse postale figurant au dossier.

En savoir plus sur le Dépôt direct STAR programme.

Quelle est la différence entre l’exemption et le chèque STAR ?

Le programme d’avantages STAR offre aux propriétaires admissibles un allègement sur leurs impôts fonciers grâce à une économie initiale qui est directement déduite de leur facture d’impôt – l’exonération STAR – ou un « crédit », qui se présente sous la forme d’un chèque ou d’un dépôt direct.

L’État exige que les nouveaux propriétaires reçoivent un chèque au lieu d’une exemption. Pour bénéficier d’une exemption, les propriétaires doivent être propriétaires de leur maison depuis 2015, conformément à la loi de l’État.

Les chèques STAR, qui offrent aux propriétaires une réduction sur les taxes foncières scolaires, sont destinés aux New-Yorkais cet automne.

Les propriétaires peuvent passer d’une exemption à un chèque ou à un dépôt direct, et ceux qui choisissent de le faire pourraient voir la valeur de leur épargne STAR augmenter chaque année car, selon la loi, le crédit STAR peut augmenter jusqu’à 2 % chaque année, selon l’État. La valeur des exemptions STAR ne peut pas augmenter.

Les avantages STAR sont également répartis en fonction des groupes démographiques.

Les bénéficiaires du programme STAR de base doivent :

Posséder et occuper une résidence principale à New York

Gagnez moins de 500 000 $ ou moins par ménage pour le crédit STAR et 250 000 $ ou moins pour l’exonération STAR

Les personnes âgées sont admissibles au programme STAR amélioré si elles sont :

65 ans ou plus

Posséder et occuper une résidence principale à New York

Gagnez 98 700 $ ou moins pour l’année scolaire 2024-25

Selon le Département des impôts et des finances de l’État, environ 2,26 millions de New-Yorkais ont bénéficié du Basic STAR et 670 000 ont reçu des prestations Enhanced STAR en 2022.

Pour vous inscrire à STAR ou pour changer la façon dont vous recevez vos prestations, rendez-vous sur taxe.ny.gov/star.

Cet article a été publié à l’origine dans le Rochester Democrat and Chronicle : Les chèques NY STAR sont en route. Découvrez quand vous recevrez le vôtre