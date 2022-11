Les chèques du coût de la vie de T.-N.-L. sont envoyés aux personnes décédées, selon le député de l’opposition

Des chèques d’aide au coût de la vie du gouvernement provincial sont émis aux personnes décédées depuis le dépôt de leur déclaration de revenus de 2021. (Stock)

Un politicien indépendant de Terre-Neuve-et-Labrador dit qu’il a répondu aux appels de résidents qui ont reçu des chèques de coût de la vie pour des conjoints décédés récemment.

Vendredi, le député de Mount Pearl-Southlands, Paul Lane, a déclaré à CBC News qu’il avait entendu cinq personnes, jusqu’à présent, qui avaient reçu des chèques émis au nom d’un conjoint décédé.

“Je suppose que ce qui se passe, c’est qu’ils regardent simplement le 2021 [tax] retours et si vous avez déposé un retour, vous recevez un chèque par la poste », a déclaré Lane. « Bien sûr, entre ce moment et maintenant, évidemment, des gens peuvent décéder.

Le 5 octobre, le gouvernement libéral a annoncé qu’il émettrait un chèque de secours unique pouvant atteindre 500 $ aux résidents âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre et qui ont produit une déclaration de revenus pour 2021 avec un revenu de 125 000 $ ou moins. . Les chèques ont commencé à être envoyés plus tôt ce mois-ci.

Lane a déclaré qu’il pensait que la précipitation à respecter l’engagement du gouvernement d’avoir des chèques entre les mains des gens avant Noël était probablement la raison pour laquelle il y avait eu des ratés dans le plan. Il a dit qu’il pensait qu’il y aurait plus de problèmes à mesure que les contrôles se poursuivraient.

“Je soupçonne qu’il y aura probablement des gens qui ne recevront pas leurs chèques qui devraient, par exemple, et des chèques qui vont à de mauvaises adresses et ce genre de choses”, a-t-il déclaré. “Mais c’est le genre de chose qui arrive, je suppose, quand vous n’avez pas inutilement tous vos canards d’affilée avant de lancer un programme.”

Paul Lane, député provincial indépendant de Mount Pearl-Southlands, dit qu’il pense que d’autres problèmes surgiront à mesure que le gouvernement déploiera ses chèques du coût de la vie. (Patrick Butler/Radio Canada)

La province a déclaré que les chèques seront envoyés par la poste aux résidents éligibles en fonction de leur adresse enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada à partir de juin de cette année.

Mais Jim Dinn, chef par intérim du NPD provincial, se demande pourquoi il n’y a pas d’option de dépôt direct.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le NPD a pointé du doigt l’Île-du-Prince-Édouard, qui gère un programme similaire par l’intermédiaire de l’Agence du revenu du Canada et utilise le dépôt direct.

Le NPD a déclaré que des appels affluent de personnes qui se démènent pour s’assurer que leur adresse postale est à jour et que certaines personnes âgées doivent prévoir de signer des chèques à une personne de confiance pour effectuer le dépôt en leur nom.

“Si la priorité était de faire parvenir ces fonds aux gens de manière efficace, la logistique aurait dû être élaborée avec l’Agence du revenu du Canada pour que cela soit envoyé avec les paiements trimestriels de la TPS/TVH en octobre”, a déclaré Dinn dans le communiqué de vendredi.

“Ces fonds seraient dans des comptes de personnes enregistrées auprès de l’ARC, et nous pourrions avoir des ressources ciblées pour envoyer des chèques physiques aux autres.”

Le NPD dit avoir demandé au Parti libéral pourquoi le dépôt direct auprès de l’ARC n’était pas utilisé. Un e-mail du ministère des Finances au parti d’opposition a déclaré: “Chaque individu aurait dû postuler individuellement, ajoutant des obstacles à l’envoi de chèques.”

Mais le NPD a déclaré que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a récemment annoncé qu’aucune demande n’était nécessaire.

“Si ces chèques sont destinés à apporter un soulagement, alors sortez-les de la manière la plus efficace possible, n’ajoutez pas d’étapes”, a déclaré Dinn.

Lundi, CBC News a demandé au ministère des Finances combien de chèques avaient été émis, combien il en restait et quand ils devraient arriver dans les boîtes aux lettres.

Dans un communiqué, le ministère a seulement déclaré: “Les chèques seront traités sur une période d’au moins six semaines, l’ordre de traitement étant basé sur les revenus individuels (du plus bas au plus élevé)”.

CBC News a demandé au ministère des commentaires sur les chèques émis aux personnes décédées.

Lane a déclaré qu’il dirigeait les résidents vers la ligne d’assistance téléphonique et l’adresse e-mail du département s’ils avaient des inquiétudes.

“Je ne veux pas donner aux gens de fausses informations ou de mauvais conseils, très franchement, et je ne suis pas certain que l’intention serait que les chèques aillent avec la succession”, a-t-il déclaré.

“Mais je ne veux pas être celui qui le dit officiellement à quelqu’un, puis il va de l’avant et le fait et a des ennuis plus tard.”

