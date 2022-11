Les chèques de remise Valley Hi seront postés vendredi – Shaw Local

Les chèques arrivent.

Les chèques de remise Valley Hi devraient être envoyés par la poste vendredi.

Environ 60% des propriétaires éligibles pour réclamer une partie d’un remboursement de 15 millions de dollars sur les fonds excédentaires du Valley Hi Nursing Home, qui a été approuvé par le conseil du comté de McHenry en avril, ont soumis des formulaires de demande.

Quelques jours après la fin de la période de candidature, le comté a déclaré avoir reçu 52 777 candidatures, mais ce nombre devrait augmenter. Cela pourrait représenter plus de 9,1 millions de dollars en fonds excédentaires remis aux contribuables.

La trésorière du comté de McHenry, Glenda Miller, a déclaré après la clôture de la période de remboursement que 20 701 demandes avaient été approuvées et 3 584 avaient été rejetées. Des lettres ont été envoyées aux résidents dont les demandes ont été refusées, offrant la possibilité de faire appel de la décision dans les 30 jours suivant l’envoi des lettres, a déclaré Miller.

À la fin de la période de candidature, 52 807 demandes pour réclamer environ 9,27 millions de dollars ont été reçues, selon un communiqué de presse du président du conseil du comté de McHenry, Jack Franks.

Pour être éligibles, les propriétaires doivent avoir possédé et occupé leur maison le 16 avril de cette année, avoir bénéficié de l’exemption de propriété familiale et avoir payé l’intégralité de la facture d’impôt foncier de l’année dernière.

S’ils sont éligibles, les propriétaires pourraient récupérer environ 30% de la part du gouvernement du comté de leur facture d’impôt foncier de l’année dernière.

Plus de 5 000 demandes ont été rejetées pour ne pas répondre à ces exigences, selon le communiqué. Sur les 304 propriétaires qui ont fait appel, tous sauf 55 ont obtenu gain de cause.

Franks avait estimé qu’en siphonnant 15 millions de dollars du surplus de 40 millions de dollars de Valley Hi, la maison se retrouverait encore avec plus de deux ans de financement de réserve, sans compter l’argent non perçu de la remise.

En accédant à la page “Valley Hi Rebate FAQ” du site Web du comté de McHenry, les résidents peuvent cliquer sur une liste consultable de candidats pour confirmer que leurs formulaires ont été reçus. Cependant, cette liste n’indique pas quelles demandes ont été approuvées ou refusées.

Tous les fonds non réclamés seront retournés à Valley Hi.