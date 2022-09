Le gouverneur JB Pritzker a annoncé lundi que les contribuables de l’Illinois commenceront bientôt à recevoir des remboursements de leurs impôts sur le revenu et sur la propriété, soit par la poste, soit par des dépôts bancaires directs.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Chicago où il était accompagné d’autres responsables de l’État et de dirigeants démocrates de l’Assemblée générale, Pritzker a déclaré que les rabais visaient à atténuer l’impact de la hausse de l’inflation et des prix élevés de l’essence.

“Tout le monde sait que l’inflation est un problème mondial avec des conséquences locales”, a-t-il déclaré. «Les prix à la pompe et au supermarché ont entraîné les familles de l’Illinois dans des montagnes russes au cours des derniers mois. C’est exactement le genre de choses avec lesquelles un gouvernement responsable devrait aider nos résidents, et nous l’avons fait.

Ces remises, totalisant environ 1,2 milliard de dollars, faisaient partie d’un ensemble d’allégements fiscaux plus important de 1,8 milliard de dollars que les législateurs ont inclus dans le budget qu’ils ont adopté ce printemps.

Les contribuables à revenu individuel qui gagnent moins de 200 000 $ et qui ne sont pas réclamés comme une personne à charge des impôts de quelqu’un d’autre recevront un remboursement de 50 $. Cela va jusqu’à 100 $ pour les couples qui déposent conjointement et qui gagnent moins de 400 000 $. Les déclarants recevront également des remboursements de 100 $ pour chaque personne à charge qu’ils réclament, jusqu’à un maximum de trois personnes à charge.

Les propriétaires qui ont pu demander le crédit de taxes foncières sur leur déclaration de revenus de 2021 recevront un remboursement supplémentaire égal au crédit qu’ils ont demandé, jusqu’à un maximum de 300 $. Ces remboursements iront aux déclarants qui ont gagné moins de 250 000 $, ou 500 000 $ pour un couple qui dépose conjointement.

Aucune autre action n’est nécessaire de la part des Illinois éligibles qui ont produit des déclarations de revenus en 2021, sinon, plus d’informations peuvent être trouvées sur tax.illinois.gov/rebates.

Le bureau de Pritzker a déclaré que les paiements prendront “au moins huit semaines pour être émis au total”.

En plus de ces mesures, le paquet d’allégements fiscaux comprenait également une pause de six mois, jusqu’au 31 décembre, de l’augmentation automatique basée sur l’inflation de la taxe d’État sur le carburant ; une suspension d’un an de la taxe de 1 % sur les produits alimentaires de l’État ; et un congé de taxe de vente sur les marchandises de la rentrée scolaire qui s’est déroulé du 5 au 14 août.

Le paquet comprenait également une expansion permanente du crédit d’impôt sur le revenu gagné de l’État, le portant de 18% à 20% du crédit fédéral et étendant l’admissibilité à ce crédit aux non-citoyens qui déposent des impôts en utilisant un numéro d’identification de contribuable individuel au lieu d’un numéro de sécurité sociale. .

“L’expansion du crédit d’impôt sur le revenu gagné est une affaire énorme pour les Illinoisiens qui émergent dans cet État et tentent de se frayer un chemin”, a déclaré le représentant de l’État Michael Zalewski, D-Riverside, qui a présidé le House Revenue Committee. « Et nous l’avons élargi cette année. Et nous sommes sur la voie d’un code fiscal plus juste grâce à la loi existante, ce qui est incroyablement excitant pour l’État de l’Illinois.

Les républicains ont critiqué ce paquet comme un gadget de l’année électorale, notant que les chèques de remboursement apparaîtraient dans les boîtes aux lettres ou les comptes bancaires des gens juste avant le jour du scrutin, tandis que la pause dans la hausse de la taxe sur le carburant disparaîtrait peu après le jour du scrutin.

Pourtant, presque tous les membres du GOP ont voté en faveur du paquet d’allégements fiscaux, qui a été adopté 55-1 au Sénat et 110-0 à la Chambre avec quatre voix “présentes”.

Pritzker a défendu le calendrier des remboursements lors de la conférence de presse.

«Nous l’avons adopté au printemps, c’est à ce moment-là que vous adoptez un budget. Et il est entré en vigueur au début de l’exercice, c’est-à-dire le 1er juillet », a-t-il déclaré. « Cela prend du temps. Le contrôleur a juste assez de papier – pensez aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement – ​​pour pouvoir émettre les chèques. Et puis, bien sûr, vous devez vous assurer d’avoir les réserves de 1,2 milliard de dollars à envoyer aux gens lorsque vous envoyez les chèques. C’est pourquoi cela prend un peu de temps.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.