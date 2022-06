Les chèques de relance pourraient être utilisés lors de la prochaine récession, selon les économistes

Drazen_ | E+ | Getty Images

Les chèques de relance envoyés pendant la pandémie de coronavirus étaient extrêmement populaires. Presque 4 sur 5 les électeurs étaient en faveur des paiements directs aux familles américaines. Et les démocrates et les républicains se sont ralliés à la politique, un spectacle de plus en plus rare à Washington. Pourtant, les chèques n’étaient pas sans controverse. Parmi les critiques, il y avait trop de cycles de paiements, qu’ils auraient dû être mieux ciblés sur les Américains en difficulté financière et que l’argent a conduit, au moins en partie, à l’inflation galopante que nous constatons actuellement. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’inflation oblige les Américains âgés à faire des choix financiers difficiles

L’inflation record menace le plus les retraités, selon les conseillers

Conseils pour rester sur la bonne voie avec la retraite et les objectifs à court terme Néanmoins, la popularité des paiements et conclusions qu’ils ont réduit la pauvreté et promotion des dépenses signifie qu’ils sont susceptibles de devenir un outil sorti par le gouvernement lors de la prochaine récession, ce qui peut arriver bientôtles experts disent. « Je m’attends à ce que les chèques de relance soient à nouveau utilisés », a déclaré Claudia Sahm, consultant en politique macroéconomique et ancien économiste de la Réserve fédérale. « Ils ont travaillé. »

Les chèques de relance ne sont pas un nouvel outil de récession

En période de ralentissement économique, le gouvernement américain dispose d’un certain nombre de leviers qu’il peut actionner pour maintenir les dépenses des familles et les protéger des situations les plus désastreuses. La poursuite des dépenses est essentielle, car si les achats des gens ralentissent ou se tarissent, les entreprises réagissent à la baisse des bénéfices en licenciant encore plus de travailleurs, ce qui ne fait qu’approfondir et prolonger les temps difficiles. Les stratégies de secours comprennent l’augmentation des allocations de chômage, l’augmentation des bons d’alimentation, la réduction temporaire des impôts et l’envoi de chèques de relance.

Le gouvernement a déployé des chèques de relance lors des récessions de 2001 et 2008, mais la pandémie a provoqué des paiements à une échelle sans précédent, a déclaré Sahm: « Cette récession de Covid était la première fois que plusieurs séries étaient envoyées. » Il y avait trois tours de contrôle: Ceux qui étaient éligibles ont reçu jusqu’à 1 200 $ en avril 2020, jusqu’à 600 $ en décembre 2020 ou janvier 2021 et jusqu’à 1 400 $ en mars 2021. Voici quelques raisons que Sahm et d’autres économistes citent comme rendant probable l’envoi de chèques de relance en cas de nouvelle récession.

Les chèques peuvent avoir un impact « en quelques jours »

Sahm souligne que les chèques de relance présentent des avantages uniques par rapport à d’autres formes d’aide. D’une part, ils arrivent rapidement aux gens.

Les recherches sur les chèques de relance montrent que les gens dépensent environ la moitié des chèques, et ils le font rapidement. Claudia Sahm consultant en politique macroéconomique

« Le fond tombe en récession, il est donc important d’atténuer la chute », a déclaré Sahm. « Les chèques le font bien. Les deuxième et troisième tours se sont déroulés en quelques jours. » « Aucun autre programme de secours ne s’en est approché. » Les paiements stimulent également l’économie en peu de temps, a-t-elle déclaré. « Les recherches sur les chèques de relance montrent que les gens dépensent environ la moitié des chèques, et ils le font rapidement. »

Les dépenses de relance peuvent stabiliser la demande

En fin de compte, les contrôles de relance ont rendu la récession de l’ère pandémique moins sévère, a déclaré Zacharie Parolin, chercheur au Centre sur la pauvreté et la politique sociale de l’Université de Columbia. Seuls les deux premiers versements ont été trouvé sortir plus de 11,7 millions d’Américains de la pauvreté, dont plus de 2 millions de personnes âgées et 3 millions d’enfants. « En leur absence, la demande des consommateurs aurait probablement été plus faible, menaçant une baisse plus importante de l’emploi », a déclaré Parolin. Les familles ont dépensé l’argent principalement pour la nourriture et les services publics.

En conséquence, il s’attend également à revoir les chèques. « Si les chocs économiques mettent l’économie en danger, les chèques de relance seront certainement un outil que le gouvernement fédéral envisagera d’appliquer », a-t-il déclaré.

Les paiements peuvent combler d’autres lacunes des systèmes de prestations

Bien que certaines personnes aient fait valoir que les paiements auraient dû être mieux ciblés sur ceux qui souffrent financièrement, c’est la bureaucratie entourant tous les autres avantages qui rend les paiements directs nécessaires, selon certains. « Certains États ont activement sapé leur assurance-chômage en rendant l’éligibilité plus étroite et en sous-finançant les systèmes administratifs », a déclaré Sahm. « Si l’assurance-chômage et le [Paycheck Protection Program] fonctionnait correctement, nous n’aurions pas besoin de gros chèques de relance. »

Moins de volonté du législateur pour stimuler l’inflation

Le fait que les contrôles soient déployés par le gouvernement lors d’une autre récession peut dépendre de la cause du ralentissement, a déclaré Joseph Vavraprofesseur d’économie à l’Université de Chicago. En particulier, si la prochaine crise est déclenchée par les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui visent à freiner la hausse des prix, beaucoup pourraient affirmer qu’envoyer de l’argent aux Américains pourrait aller à l’encontre de l’objectif de la Fed et permettre à l’inflation de rester hors de contrôle.