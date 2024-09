Les chèques de paie de centaines d’enseignants et de membres du personnel de DeKalb sont retardés

Les dirigeants syndicaux exigent des réponses et un audit après que des centaines d’enseignants et de membres du personnel du comté de Dekalb n’ont pas été payés à temps vendredi 30 août.

Le district scolaire a déclaré cette semaine que tous les employés ont été payés et que le travail continue pour résoudre le problème avant le prochain jour de paie.

Deborah Jones, présidente de l’Organisation des éducateurs de Dekalb, a déclaré qu’elle avait prédit que cela se produirait il y a des mois.

« Cela a commencé en mai, lorsqu’ils ont changé de système », a déclaré Jones.

Elle a déclaré que le district avait changé son logiciel de paie et que certains administrateurs et enseignants des cours d’été avaient signalé des erreurs de chèque de paie.

« Les chèques n’étaient pas corrects. Ils prenaient 1 000 $ ici, 500 $ là, trop d’impôts là », a déclaré Jones. Elle a ajouté que certains n’étaient même pas payés du tout.

Elle a donc prévenu le nouveau surintendant, le Dr Devon Horton, que davantage d’employés seraient en danger lorsque les cours reprendraient en août.

« Il m’a assuré que tout le monde serait payé, mais mon téléphone n’a pas arrêté de sonner », a déclaré Jones.

Actualités sur la chaîne 2 attend la réponse du Dr Horton. Dans un communiqué, le district a déclaré qu’environ 300 nouveaux employés n’étaient pas inclus dans la liste de paie de vendredi.

Le porte-parole Donald Porter a alors écrit : « Nous avons déjà traité les paiements pour environ 165 de ces employés, et notre équipe de paie finalise activement les paiements pour le personnel restant, ce qui devrait être terminé plus tard dans la journée. »

Samedi, Actualités sur la chaîne 2 J’ai vérifié si tout le monde avait été payé et j’ai confirmé qu’un nouveau logiciel avait causé des problèmes. Nous attendons une mise à jour.

Le mardi suivant, le district a déclaré que le nombre d’enseignants touchés était plus élevé que prévu initialement. En fait, 500 employés n’ont pas reçu leur chèque de paie à temps. 65 % des problèmes étaient des erreurs de saisie de données et 35 % étaient liés au nouveau système et logiciel de paie. Ces problèmes ont été résolus à 21 h 30 vendredi. Les chèques non distribués à ce moment-là ont été remis en main propre aujourd’hui. À ce moment-là, 29 écarts de paie non résolus subsistaient

Mercredi, un porte-parole a déclaré Courtney Francisco de Channel 2 que tous les paiements ont été effectués plus tôt dans la semaine et que les travaux se poursuivent pour garantir que la paie du 15 septembre soit sans erreur.

Les enseignants ont déclaré qu’ils devaient déjà payer des frais de retard pour ne pas avoir payé leurs factures à temps et qu’ils souhaitaient que le district règle ce problème.

La présidente de la Fédération des enseignants de Géorgie, Verdaillia Turner, a appelé à un audit.

« Certains d’entre eux ont des dettes depuis juin, d’autres depuis mai », a déclaré M. Turner. « Tout cela aurait dû être réglé avant que plusieurs centaines de personnes ne soient pas payées. »

Jones souhaite que le district montre son travail et explique le problème et ce qui a été fait pour essayer de le résoudre.

« Les gens ont des loyers à payer, des prêts hypothécaires à payer, des mensualités de voiture à payer, des enfants qui vont à l’école. On ne peut pas se permettre de ne pas être payé », a déclaré Jones. « En plus de tout cela, c’est un week-end férié. C’est la fin de l’été. Les gens veulent faire des choses, mais on ne peut rien faire sans argent. »

