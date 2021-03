Les chèques de 1400 $ dans la facture de secours COVID-19 seraient progressivement éliminés à 80000 $ au lieu de 100000 $, selon l’accord entre Biden et les démocrates

WASHINGTON – Les démocrates du Sénat ont conclu un accord avec le président Joe Biden pour limiter l’admissibilité à 1400 chèques de sa facture de secours COVID de 1,9 billion de dollars, éliminant progressivement les paiements pour les Américains gagnant plus de 80000 $, selon deux sources proches des délibérations non autorisées à prendre la parole. l’enregistrement.

Le tweak est un objectif des modérés qui ne voulaient pas que les chèques reviennent aux Américains les plus riches.

Les chèques commenceraient à être éliminés à 75 000 $ et entièrement à 80 000 $ de revenu pour les particuliers, contre environ 100 000 $ dans la version de la loi adoptée par la Chambre la semaine dernière. Les codemandeurs verraient leurs chèques progressivement éliminés à partir de 150 000 $ et entièrement à 160 000 $.

Le changement pourrait signifier que de nombreux Américains qui auraient pu recevoir au moins un paiement en recevront désormais aucun.

L’accord a maintenu un coup de pouce fédéral aux allocations de chômage à 400 $ par semaine jusqu’en août, ont déclaré les sources, plutôt qu’en septembre, comme le préconisaient les libéraux tels que le sénateur Ron Wyden, D-Ore.,.

Le compromis ouvre la voie au Sénat pour faire avancer le projet de loi. Ils pourraient prendre un vote de procédure pour commencer le débat sur le projet de loi dès mercredi soir, ce qui signifie que le projet de loi pourrait être adopté par l’ensemble du Sénat d’ici la fin de la semaine. Les démocrates visent à faire adopter le projet de loi par le Sénat et à nouveau à la Chambre d’ici la mi-mars, lorsque le coup de pouce fédéral aux allocations de chômage expirera.

L’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden était « satisfait des progrès » dans les pourparlers sur son plan de secours contre le COVID-19, mais a déclaré qu’il était ferme sur les seuils auxquels les Américains devraient recevoir les 1 400 chèques. Pressé de savoir si Biden a accepté une éligibilité plus limitée pour les chèques de secours, Psaki a déclaré: « Il est à l’aise avec la position des négociations. »

Certains démocrates du Sénat ont indiqué qu’ils soutiendraient le compromis.

La sénatrice Debbie Stabenow, D-Mich., Membre de la direction démocrate du Sénat, a déclaré aux journalistes que ce serait un «compromis raisonnable» d’éliminer les contrôles plus rapidement.

Un autre législateur, la sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., A indiqué qu’elle aimait la version originale, en disant: «Je pense que le paquet tel qu’il a été conçu à l’origine est prêt à être utilisé.»

Les libéraux démocrates à la Chambre ont fait part de leur mécontentement face au changement, mais n’ont pas indiqué qu’ils bloqueraient l’adoption du projet de loi lors de son retour à la Chambre la semaine prochaine à cause du changement.

Le représentant Mark Pocan, D-Wis., A déclaré que c’était un geste «stupide et stupide» destiné à apaiser «la ou les deux personnes qui peuvent tenir les choses en place».

La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., Qui préside le Progressive Caucus, a déclaré: « Je n’aime pas que cela soit réduit. Je pense que les contrôles de survie sont la proposition la plus simple, la plus simple et la plus populaire … « mais a dit qu’elle voulait regarder de plus près.

Des démocrates du Sénat modérés tels que le sénateur Joe Manchin, DW.V., avaient poussé Biden à resserrer l’admissibilité aux chèques et s’étaient blottis avec le président plus tôt dans la semaine. Le sénateur Jon Tester, D-Mont., A décrit leur conversation comme une discussion sur un meilleur «ciblage» des dépenses dans le projet de loi.

Manchin avait fait pression pour que les chèques soient éliminés après 50 000 $ de revenus, bien que la Chambre ait rédigé un seuil de 75 000 $.

Il a indiqué qu’il soutiendrait les changements, déclarant aux journalistes mercredi qu’il était « très heureux des discussions et des dialogues et de certains changements qui ont été convenus » bien qu’il voulait voir le projet de loi final.

Contributeur: Courtney Subramanian