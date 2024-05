Les chenilles de la teigne à queue brune pourraient être confrontées à une apocalypse « zombie » dans le Maine

Les chenilles de la teigne brune pourraient être confrontées à leur propre apocalypse zombie dans le Maine ce printemps, ce qui soulagerait les personnes souffrant des démangeaisons causées par les poils microscopiques de l’insecte.

Les chenilles émergent maintenant et les humains sont plus susceptibles d’entrer en contact avec les poils en suspension entre la mi-mai et la fin juin.

Angela Mech, professeur adjoint d’entomologie forestière à l’Université du Maine Orono, a déclaré qu’il était difficile de prédire ce qui se passerait dans les semaines à venir, mais qu’une combinaison inhabituelle de conditions – y compris une horde errante de « chenilles zombies » l’automne dernier – pourrait déclencher un effondrement des populations de papillons à queue brune cette année.

Ce ravageur forestier – dont les poils minuscules provoquent des éruptions cutanées qui peuvent être si graves et si persistantes que les pharmacies locales ont développé des lotions spécialisées pour traiter les démangeaisons – est constamment menacé par un champignon naturel, l’entomophaga aulicae. Le champignon, qui se propage généralement par temps pluvieux et frais, infecte les chenilles et les tue.

Le champignon contrôle souvent le nombre de chenilles sans dévaster la population.

Mais Mech a déclaré que s’il y avait une épidémie de champignon à l’automne suivie d’une autre au printemps suivant, cette combinaison pourrait être dévastatrice pour les populations de chenilles.

Lorsque le champignon se propage à l’automne, il transforme les chenilles en porteurs, ou les « zombifie », et les « morts rampants » transporteront le champignon jusqu’aux nids d’hiver en cours de construction, a expliqué Mech.

Les chenilles zombies meurent ensuite à l’extérieur des toiles et seront toujours attachées aux toiles lorsqu’une autre génération de chenilles émergera au printemps, a-t-elle déclaré.

« Quand le printemps arrivera, les chenilles entreront en contact avec les cadavres : des chenilles mortes et infectées », a expliqué Mech. « Par une journée ensoleillée, les chenilles prendront le soleil à l’extérieur du nid. »

Certaines de ces chenilles seront infectées et mourront à cause du champignon transporté par les zombies, tandis que d’autres seront infectées par le nouveau champignon qui se propage dans le Maine ce printemps.

Ce doublé peut être un coup fatal.

« Cela semble potentiellement prometteur en termes d’effondrement de la population », a déclaré Mech. « Un certain nombre de nids que nous coupons (à Orono) montrent des signes d’infection fongique d’automne. »

Mech et son équipe d’étudiants et d’employés de l’Université du Maine coupent les nids pendant l’hiver pour aider à contrôler la population et pour faire des recherches sur l’infestation du Maine.

Mais il reste encore à déterminer si le champignon d’automne était localisé dans la région d’Orono ou s’il s’étend sur une plus grande étendue. Et on ne sait pas si le temps de ce printemps – des conditions plus humides et plus fraîches – déclenchera une épidémie importante de champignons.

Il y a eu beaucoup de pluie fin mai et juin 2023, mais il a plu tellement de jours d’affilée que cela a peut-être empêché le champignon de se disperser efficacement et de tuer les chenilles, a déclaré Thomas Schmeelk, entomologiste du Service forestier du Maine.

« Les spores du champignon doivent être réparties entre les pluies pour qu’elles soient transportées par le vent », ce qui est essentiel pour propager le champignon et infecter davantage de chenilles, a déclaré Schmeelk.

Schmeelk a déclaré que ces dernières années, le champignon a contribué à atténuer la queue brune populations de papillons de nuit dans la région d’Augustaainsi que des points chauds traditionnels tels que Brunswick, Cumberland, Freeport et Yarmouth.

Ce printemps, a déclaré Schmeelk, si les champignons ou autres virus qui tuent les chenilles ne parviennent pas à réduire les populations, de fortes concentrations de chenilles de la teigne brune seraient attendues dans les comtés de Penobscot, Waldo, Knox et Hancock.

« J’espère que nous verrons une mortalité généralisée, mais cela reste à voir », a déclaré Schmeelk.

Que l’apocalypse zombie apporte un soulagement cette année, Schmeelk a déclaré que le cycle à long terme de « boom-bust » des populations de papillons à queue brune devrait signifier que le Maine verra un effondrement de la population de ce ravageur forestier au cours des prochaines années. Le cycle « expansion-récession » dure généralement 10 à 12 ans, et le Maine en est à la neuvième année de la partie expansion du cycle.

Pendant ce temps, l’Université du Maine poursuit ses recherches traitements aux phéromones respectueux de l’environnement qui pourrait être pulvérisé dans certaines régions pour contrôler les populations de pyrales à queue brune.

Mech a déclaré que l’un des éléments de l’étude sur l’opportunité de déployer des traitements aux phéromones – qui visent à interférer avec le cycle de reproduction – consiste à déterminer dans quelle mesure la femelle du papillon brun peut voler.

Un bon aviateur pourrait potentiellement s’échapper des zones pulvérisées. Mais les premiers tests montrent que la femelle de la teigne à queue brune vole mal, ce qui peut également expliquer pourquoi la population américaine de la teigne à queue brune a été en grande partie confinée au Maine.

Lorsque les papillons volent en été, les vents dominants sont généralement du nord et de l’est, ce qui explique en partie pourquoi les populations ne se sont pas propagées vers l’ouest ou le sud, a expliqué Mech.

Les chenilles de la teigne à queue brune ont tendance à se nourrir de feuilles d’arbres fruitiers, de chênes, de bouleaux, d’ormes et de peupliers. Le Les Centers for Disease Control and Prevention du Maine recommandent les résidents des zones sujettes aux infestations de chenilles se couvrent le visage et la peau exposée et portent des chapeaux, des chemises à manches longues, des pantalons longs, des lunettes et un respirateur/masque anti-poussière lorsqu’ils sont à l’extérieur. Chez certaines personnes, les poils microscopiques peuvent également provoquer des problèmes respiratoires. Évitez d’utiliser des souffleurs de feuilles dans les zones connues pour avoir de grandes infestations de chenilles.





