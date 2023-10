De tous les arbres magnifiques qui ombragent nos cours et bordent nos rues, les plus abondants sont les chênes.

“Les chênes nourrissent plus d’animaux sauvages que tout autre arbre de notre région”, a déclaré Spencer Campbell, directeur de la clinique des plantes au Morton Arboretum, près de Lisle. Leurs feuilles nourrissent des centaines d’espèces d’insectes dont les chenilles servent de nourriture aux oiseaux et à de nombreux autres animaux. Leurs glands sont une source importante de graisse et de protéines pour les écureuils, les geais bleus, les cerfs et d’innombrables autres créatures. « Les chênes sont le fondement de notre écosystème local », a déclaré Campbell.

Ils sont aussi splendides. Les troncs puissants et les branches étalées des chênes leur confèrent de profondes associations culturelles avec force et longévité. Certaines espèces ont une riche couleur rouge en automne. Pour célébrer ces arbres, de nombreuses organisations locales participent à OakTober (chicagorti.org/program-oaktober).

Devriez-vous célébrer OakTober en ajoutant un chêne à votre jardin ? “Si vous disposez d’un espace en plein soleil et que vous choisissez les espèces adaptées aux conditions de votre sol, planter un chêne est une merveilleuse façon de contribuer à l’avenir”, a déclaré Campbell.

Comme pour tout arbre, il y a des éléments à considérer avant de planter des chênes. Ils ont la réputation de croître lentement. Campbell dit que ce n’est pas particulièrement vrai, même si certaines espèces de chênes prennent plus de temps que d’autres.

Les chênes produisent des glands, que certaines personnes trouvent salissants. Il s’agit d’une année de croissance au cours de laquelle les chênes d’une région semblent tous produire une récolte exceptionnelle de glands en même temps, les glands sont donc abondants. “Pensez à tous les animaux qui se régalent”, dit-il.

La plupart des chênes sont de grands arbres, vous avez donc besoin de beaucoup d’espace pour les accueillir. “Il est très important d’être réaliste quant à la taille que va atteindre un chêne”, a-t-il déclaré.

Pour les petits jardins, il existe des variétés hybrides cultivées pour avoir une forme plus étroite, comme Crimson Spire™ (Quercus “Crimschmidt”); Chêne de Kindred Spirit® Ware (Quercus x warei “Nadler”); et le chêne de Regal Prince® Ware (Quercus x warei ‘Long’). « Gardez à l’esprit que lorsque nous parlons de chênes, « étroit » peut toujours signifier 15 ou 25 pieds de large », a déclaré Campbell.

Si vous avez de la place pour l’un de nos glorieux chênes indigènes, pensez à ces espèces. Apprenez-en davantage sur ces chênes et sur bien d’autres espèces qui pousseraient bien ici, sur mortonarb.org/search-plants.

Avec ses branches étalées, ce chêne blanc majestueux montre la beauté et la force qui font que les chênes valent la peine d’être célébrés et plantés. (L’Arboretum Morton)

Chêne blanc des marais (Quercus bicolore) : Cet arbre polyvalent tolère les sols alcalins, les sols argileux, les sites secs, les inondations occasionnelles et même le sel de déneigement. Il atteint 50 à 60 pieds de haut et de large.

Chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa) : Remarquable pour ses énormes glands qui ressemblent quelque peu aux hérissons, cet arbre tolère également un large éventail de conditions de sol et pousse de 70 à 80 pieds de haut et de large. Son écorce épaisse et liégeuse a évolué pour protéger l’arbre des incendies de prairie.

Chêne de Hill (Quercus ellipsoïdal) : Avec sa couleur d’automne rouge vif, cette espèce est un bien meilleur choix pour la plupart des sites de la région de Chicago que le chêne des États-Unis, quelque peu similaire. “Le chêne des pins ne supporte pas les sols alcalins, qui sont courants dans la région”, a déclaré Campbell. «Ses feuilles jaunissent généralement», une condition appelée chlorose. Le chêne de Hill préférerait également les sols acides, mais il tolère beaucoup plus un pH élevé que le chêne des pins.

Chêne blanc (Quercus alba) : Massif et majestueux, ce monarque des écosystèmes de la région de Chicago peut étendre ses branches robustes jusqu’à 100 pieds de large. Il a besoin de beaucoup d’espace et d’un sol bien drainé. C’est l’arbre de l’État de l’Illinois.

Chêne rouge du Nord (Quercus rubra) : L’un des chênes à croissance plus rapide, cet arbre a une couleur d’automne rouge roux et atteint 60 à 75 pieds de haut et de large. Bien qu’il préfère les sols acides, il tolère relativement bien les sols alcalins et argileux.

Pour obtenir des conseils sur les arbres et les plantes, contactez la Clinique des Plantes du Morton Arboretum (630-719-2424, mortonarb.org/plant-clinicou [email protected]). Beth Botts est rédactrice à l’Arboretum.