Les chemises zéro déchet fabriquées à partir de stock dormant peuvent réduire l’empreinte environnementale de l’industrie de la mode

C’est après avoir vu des milliers de mètres de tissus partir en fumée en Afrique du Sud que Valentine Robin a décidé de créer Akho. La marque cherche à créer des vêtements intemporels fabriqués avec des matières naturelles — exclusivement à partir de stocks dormants — sans impacter la planète, et en réduisant considérablement les déchets qui contribuent à faire de la mode l’une des industries les plus polluantes au monde.

L’industrie de la mode doit trouver des moyens de se réinventer afin de réduire son empreinte environnementale. Cela s’est fait ces derniers mois via des dispositifs de revente d’occasion, l’utilisation de fibres peu ou pas polluantes, mais aussi via le recyclage. C’est en quelque sorte cette dernière voie que Valentine Robin a décidé de suivre lors de la création d’Akho. Le concept de la marque repose sur la notion de circularité : redonner une seconde vie aux mètres de tissu relégués dans les réserves, voire brûlés, à cause de défauts, invendus, surplus de production ou annulations de commandes.

« L’année dernière, j’ai co-organisé un tour du monde à la rencontre d’entrepreneurs engagés qui se battent pour une consommation plus responsable dans des filières et des écosystèmes très différents. … En Afrique du Sud, j’ai eu l’occasion de visiter une usine textile. La veille de ma visite, l’atelier avait vu une grosse commande de France annulée et se retrouvait donc avec des centaines et des centaines de rouleaux de tissu fraîchement confectionnés sur les mains. Par manque d’espace et d’argent, ils brûlaient tout ce matériel à l’arrière de leurs locaux, provoquant une impressionnante fumée noire », a déclaré Valentine Robin à ETX Studio.

C’est alors que le jeune entrepreneur décide de fonder une marque aux engagements sociaux et environnementaux forts. « Voir la déception des salariés face à la destruction ordonnée de semaines de travail a été un vrai déclic. Je voulais m’impliquer et investir dans un système circulaire et vertueux qui mettrait l’expertise, l’humanité et le respect de l’environnement au cœur de ses préoccupations », poursuit le fondateur d’Akho.

Pas de nouveau matériel

La marque Akho — qui signifie « pas de nouvelle matière » en zoulou, clin d’œil au pays d’où est née l’idée du concept — et ses chemises semblent déjà avoir séduit un nombre important de fans à la recherche d’un vestiaire plus responsable. La campagne Ulule, qui est sur le point de s’achever, est en passe d’atteindre 400 % de son objectif initial, témoignant d’un réel intérêt du public pour une approche plus circulaire de la mode.

Pour limiter son impact sur l’environnement et réduire les déchets, Akho a choisi d’utiliser des stocks de dormance provenant de grandes maisons européennes ou d’ateliers de fabrication de tissus, en privilégiant des matières nobles, naturelles et sans produits chimiques, comme le lin et le coton. La fabrication a lieu dans un atelier familial situé dans la région de Porto au Portugal.

Pas de déchets, en amont ou en aval

Le concept d’Akho est basé sur le zéro déchet, sans création de matière première. Mais la marque a choisi d’aller encore plus loin en proposant ses produits en séries limitées et numérotées, produites à la demande, pour éviter une nouvelle fois la surproduction. C’est une idée en totale harmonie avec la démarche initiale, qui est basée sur la limitation des déchets. Mais il s’agit aussi de proposer des vêtements qui durent dans le temps, dont il sera difficile de se séparer, contrairement à la « mode jetable » qui conduit justement à cette surproduction.

« C’est très important pour moi d’offrir de vrais compagnons pour la vie, des vêtements que l’on aime et que l’on garde, que l’on transmet et que l’on regarde, des années plus tard, avec la tête pleine de souvenirs. Et pour atteindre ce sentiment émotionnel, il est important que le consommateur sente que « LEUR » pièce est unique, rare et précieuse. C’est pourquoi j’ai décidé de ne produire qu’une petite série de pièces intemporelles de grande qualité, chacune [individually] numérotés, pour soutenir ce sentiment d’exclusivité et d’unicité », souligne Valentine Robin.

La première sélection de chemises proposée, disponible en précommande dès maintenant, comprend la chemise en lin « Phambi » en bleu roi, avec 161 pièces disponibles, la chemise « Emva » en coton épais, disponible en trois couleurs – toujours en série limitée – et la chemise « Manje » en coton léger, proposée en cinq coloris. A noter que pour chaque modèle, étiquettes et boutons sont également issus du recyclage.

Pour le moment, les chemises sont disponibles en précommande à tarif réduit via la campagne Ulule. Les modèles mentionnés ci-dessus seront alors au prix de 109 € chacun (environ 130 $).

