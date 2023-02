Les chemises roses anti-intimidation soutiennent les jeunes autochtones de Kelowna

Paige Janvier et Antuon Bitternose portant les hauts anti-intimidation de la Ki-Low-Na Friendship Society qui sont en vente pour la journée du chandail rose (Jacqueline Gelineau/Capital News)

La Ki-Low-Na Friendship Society vend des chemises roses conçues par des Autochtones pour la journée contre l’intimidation.

Les hauts vibrants comportent une phrase qui se traduit par “nous marchons main dans la main” et l’image d’une main faisant le signe “Je t’aime”.

“Nous marchons main dans la main signifie que nous marchons côte à côte… et nous pensons que c’est une très bonne idée à promouvoir”, a déclaré Brayana Petti, de la Ki-Low-Na Friendship Society.

Tous les profits des ventes seront réinvestis dans des programmes pour les jeunes autochtones de Kelowna.

Pour acheter une chemise et en savoir plus sur les activités offertes à la Friendship Society, visitez kfs.bc.ca.

