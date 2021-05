Les chemises Black Lives Matter punissent les garçons de l’Oklahoma, dit maman

Un district scolaire de l’Oklahoma est confronté à des réactions négatives après que deux frères et sœurs noirs ont été retirés de leurs salles de classe la semaine dernière pour avoir porté des chemises qui disaient «Black Lives Matter».

La controverse a commencé fin avril lorsque le fils de Jordan Herbert, âgé de 8 ans, portait une chemise Black Lives Matter en classe à l’école Charles Evans Elementary. Herbert a déclaré que le directeur, Denise Brunk, lui avait dit de retourner la chemise à l’envers, dans un compte rendu détaillé sur les réseaux sociaux.

« Cela m’a rendu fou et triste », a déclaré Bentlee Stapleton, élève de troisième année, à KXII-TV. « Ils m’ont sorti de l’EP et m’ont dit de mettre ma chemise à l’envers, puis j’ai commencé à jouer. »

Herbert a déclaré qu’elle avait demandé à Brunk quelle politique de code vestimentaire avait violée son fils et a été informée que la directrice des écoles d’Ardmore City, Kim Holland, avait déclaré que la politique n’était pas autorisée à l’école.

« Mon fils a 8 ans, il n’a aucune idée de la politique et du porta Chemises Black Lives Mattern’a RIEN à voir avec la politique « , a déclaré Herbert sur Facebook. » Il dit simplement que sa vie compte. «

Les directeurs d’école prennent les décisions finales concernant le code vestimentaire, selon le manuel des écoles élémentaires 2020-2021 sur le site Web du district. La section en neuf points sur le code vestimentaire mentionne seulement que les chemises et les hauts avec «dicton ou logos» devraient être appropriés à l’école et de bon goût.

Herbert a dit qu’elle avait rencontré Holland le 3 mai après le premier incident et qu’on lui avait dit que ses enfants ne seraient pas punis s’ils portaient à nouveau des chemises Black Lives Matter et qu’ils refusaient « respectueusement » de les changer.

Holland a déclaré à The Ardmoreite qu’Herbert avait été offensé par le fait qu’un directeur avait demandé à son fils de retourner la chemise et que la paire ne pouvait pas parvenir à un accord concernant les vêtements.

«C’est notre interprétation de ne pas créer de perturbations à l’école. Je ne veux pas non plus que mes enfants portent des chapeaux MAGA ou des chemises Trump à l’école parce que cela crée simplement, dans cet environnement chargé d’émotion, de l’anxiété et des problèmes que je ne veux pas que nos enfants affrontent », a déclaré Holland.

Holland a rappelé des cas du collège au début de l’année et a déclaré qu’il y avait probablement des cas similaires dans d’autres écoles du district. « La plupart de cela n’a pas été un problème jusqu’à ce que cette dame ici soit en colère à ce sujet et j’aurais aimé qu’elle ne soit pas si bouleversée », a déclaré Holland.

Mardi dernier, au lendemain de la rencontre avec Holland, Herbert a envoyé ses trois fils à l’école portant des chemises assorties Black Lives Matter.

Quelques heures après avoir envoyé ses enfants à l’école, Herbert a déclaré dans un message Facebook, elle a reçu un appel de Brunk et a été informée que son fils Bentlee devait faire ses travaux scolaires au front office. Elle a appris plus tard qu’il n’était pas sorti pour la récréation et qu’il avait déjeuné au bureau.

Herbert a également reçu un appel de l’école de son fils de 5 ans, Rodney, Will Rogers Elementary, lui disant qu’elle devait lui apporter une chemise différente ou laisser l’école lui en donner une, a rapporté le New York Times. Parce que Rodney n’a pas changé de chemise, il est resté au bureau jusqu’à la fin de l’école.

Jaelon, qui est au collège, n’a subi aucune conséquence pour avoir porté sa chemise, selon Herbert.

Holland a déclaré que les trois étudiants n’avaient aucun problème et les a tous décrits comme «merveilleux». Il a déclaré que le problème pourrait amener le conseil scolaire à revoir le code vestimentaire davantage.

Mercredi, Herbert et un petit groupe de supporters se sont rassemblés devant l’école primaire de Bentlee. Puis jeudi, Herbert a déclaré que Bentlee portait à nouveau la même chemise Black Lives Matter et avait pu assister à la classe, mais avait été victime d’intimidation par certains de ses camarades de classe.

« Il m’a dit qu’un petit garçon lui avait dit que sa vie n’avait pas d’importance et un autre lui a dit juste d’être suspendu que ta mère se fichait de toi! » dit-elle sur Facebook.

Vendredi, l’ACLU d’Oklahoma a envoyé une lettre à Holland, Brunk et James Foreman Jr., président de l’Ardmore City School Board of Education, qualifiant l’incident de violation des droits du premier amendement des étudiants, a rapporté le New York Times.

L’ACLU a déclaré que le district scolaire doit inverser sa politique ou être prêt à prouver devant un tribunal fédéral que le port des vêtements Black Lives Matter crée «une perturbation substantielle ou une interférence matérielle avec les activités de l’école».

Ce n’est pas la première fois que les vêtements Black Lives Matter suscitent la controverse dans les écoles. En février, l’équipe de basket-ball féminine d’un lycée de Floride a appris qu’elle ne pouvait pas porter de chemises Black Lives Matter lors des échauffements avant un match éliminatoire. Des incidents similaires remontent à 2016, lorsqu’un surintendant du district scolaire de l’Arizona s’est excusé après l’interdiction d’un étudiant en deuxième année de porter un t-shirt Black Lives Matter.

