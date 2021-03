Le festival de Holi approche et ceux qui restent loin de leur famille doivent déjà avoir fait leurs valises pour partir pour le voyage à la maison. Comme le Holi tombera du 28 au 29 mars cette année, la foule de passagers devrait commencer à voyager à partir de la 2e / 3e semaine de mars. Cependant, cette année, les passagers devront être plus prudents en raison de la situation COVID-19 et suivre certains protocoles prescrits par le ministère des Chemins de fer. Pour faciliter leur voyage et freiner l’afflux de passagers, l’Indian Railway a annoncé que certains trains spéciaux Holi circuleraient certains jours sur différents itinéraires. Ces trains circuleront sur une base quotidienne, bimensuelle, tri-hebdomadaire et hebdomadaire.

