Les chemins de fer indiens partagent un jeu de lumière «magique» sur des photos capturées depuis un train en marche

Les voyageurs, en particulier ceux qui apprécient et apprécient la beauté de la nature, trouvent souvent que les voyages en train en Inde à travers les divers terrains et paysages pittoresques du pays sont des expériences fascinantes. Le ministère des Chemins de fer s’est également joint à nous, partageant quelques images d’un voyage en train capturées par le compte Twitter “The Train Story”, qui a laissé les utilisateurs de Twitter sans voix. Les superbes images ont été prises à partir d’un train en mouvement.

La biographie de The Train Story décrit le profil comme « Une biographie pittoresque. Une initiative pour le réseau des chemins de fer indiens. ” Les gens ont été attirés par les images qui semblaient tout droit sorties d’un film de science-fiction. Le ministère a tweeté : ” Un jeu magique de lumière pris à travers le train en marche. PC : L’histoire du train ” Les photos montrent comment la lumière a été capturée à travers un train à grande vitesse en marche.

Depuis qu’il a été partagé il y a trois jours, le tweet a reçu plus de 900 likes et plus de 470 retweets. Plusieurs utilisateurs ont ensuite répondu aux images étonnantes dans les sections de commentaires.

Un utilisateur a écrit: «Des traînées lumineuses vraiment belles et à longue exposition sont toujours un délice. La 3ème photo est sublime, la composition est géniale.

Un autre utilisateur a commenté: «On dirait que nous voyageons dans l’espace à l’aide de la technologie hyper drive. C’est un sentiment incroyable de voir ma nation CHANGER en adoptant de bonnes habitudes.

The Train Story a partagé une image similaire dans le cadre de leur initiative.

La description de l’image se lit comme suit : “Chapitre : The Train Chaser. Debout à la porte, alors que le train part lentement de la gare, entendant de loin l’appel islamique à la prière du coucher du soleil, saluant les enfants debout sur le côté de la voie. Je recommence mon voyage et cette fois pour vivre la nuit sur les voies ferrées. Alors que le train accélère dans la ville, une vue différente frappe mes yeux et c’est le clignotement des lumières, comme dans n’importe quelle scène de film de science-fiction. À la porte, j’assiste au jeu magique de la lumière à travers le train en mouvement.

Les personnes intéressées par la photographie peuvent également s’essayer à capturer des moments incroyables de leur voyage.

