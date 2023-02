Les chemins de fer indiens laissent les fumeurs dans le train avec juste un avertissement, Twitter n’est pas content

Les poignées Twitter des chemins de fer indiens sont rapides avec le traitement des plaintes des passagers à bord. Il y a eu plusieurs cas où une action rapide des chemins de fer indiens a assuré des trajets fluides pour les personnes. Alors que certaines des plaintes concernent la qualité de la nourriture et des services offerts dans le train, il y a aussi des cas où les gens contactent l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) pour les informer si les passagers enfreignent la loi ou montrent un comportement indiscipliné. . Maintenant, une vidéo qui a fait surface sur Internet montre deux hommes allumant des cigarettes et fumant à leur place dans un train en mouvement.

La vidéo a été partagée par un co-passager Manish Jain sur Twitter qui a tagué le compte officiel de l’IRCTC et du ministère des Chemins de fer demandant une action rapide. Dans le tweet, Jain a également mentionné que l’homme, fumant la cigarette, a abusé de personnes qui lui ont demandé de ne pas fumer devant des personnes âgées et des enfants. “Passagers allumant des cigarettes devant des enfants et des personnes âgées et les abusant quand tous les arrêtent., Train n° 14322 Coach S-5 numéro de siège 39-40. Veuillez agir dès que possible », a écrit le plaignant.

La vidéo a reçu plus de 29 900 vues depuis qu’elle a été partagée il y a un jour. En réponse à la plainte, Railway Seva a demandé au passager de partager les détails du voyage pour l’emplacement exact. Bientôt, le plaignant a suivi avec une mise à jour selon laquelle un membre du personnel du FPR a averti les passagers de ne pas fumer à l’intérieur du train lorsqu’il s’est arrêté à une gare intermédiaire.

Les utilisateurs de Twitter ont été indignés par l’incident et ont exigé des mesures strictes contre les personnes trouvées en train de fumer dans les trains.

L’avertissement n’est pas acceptable. Un voyageur aussi arrogant qui gêne les autres voyageurs doit être condamné à une amende ou puni — S (@surend265) 5 février 2023

Un utilisateur a écrit : « L’avertissement n’est pas acceptable. Ces voyageurs arrogants qui gênent les autres voyageurs doivent être condamnés à une amende ou punis.”

“Ces types devraient être débarqués du train immédiatement.”

Ces types devraient être débarqués du train immédiatement.— beingHuman (@ponnuviji) 6 février 2023

L’un des utilisateurs semblait satisfait qu’au moins un avertissement ait été donné ”Power of digital India. Merci chemin de fer indien.”

Puissance de l’Inde numérique. Merci chemin de fer indien – NAVAL KISHOR RAY (@ NAVALYADAV0786) 5 février 2023

Selon l’article 167 de la loi sur les chemins de fer, il est illégal de fumer ou de consommer de l’alcool à l’intérieur des trains ou dans les locaux des chemins de fer en Inde. Une amende peut être infligée à toute personne surprise en train de fumer dans un compartiment malgré une restriction ou une objection d’un autre passager.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici