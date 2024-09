Les chemins de fer et les régulateurs doivent s’attaquer aux dangers des trains longs, selon un rapport

OMAHA, Nebraska — Les trains de marchandises étant de plus en plus longs, le nombre de déraillements liés aux forces créées lorsque les wagons se poussent et se tirent les uns contre les autres a également augmenté, ont indiqué mardi les National Academies of Sciences dans un communiqué. rapport tant attendu que les régulateurs, le Congrès et l’industrie devraient réexaminer les risques qui y sont associés.

Le rapport indique qu’il existe une corrélation claire entre le nombre de déraillements liés aux forces en mouvement et les trains longs qui mesurent généralement plus d’un ou deux milles de long. Les compagnies ferroviaires doivent donc prendre des précautions particulières dans la manière dont elles assemblent les trains longs, en particulier ceux qui sont composés d’un mélange de différents types de wagons.

Cette recommandation fait écho à une avertissement l’Administration fédérale des chemins de fer a publié l’année dernière.

« Les trains longs ne sont pas intrinsèquement dangereux. Mais si vous n’avez pas planifié correctement la façon dont le train est assemblé, ils peuvent l’être », a déclaré Peter Swan, professeur à l’université Penn State et l’un des auteurs du rapport.

L’utilisation accrue de trains longs a permis aux principaux chemins de fer de fret — CSX, Union Pacific, BNSF, Norfolk Southern, CPKC et Canadien National — de réduire leurs coûts car ils peuvent employer moins d’équipages et entretenir moins de locomotives. La longueur moyenne des trains a augmenté d’environ 25 % entre 2008 et 2017. En 2021, lorsque le rapport a été commandé, certains trains avaient atteint près de 14 000 pieds (4 267 mètres), soit plus de 2 1/2 milles (4 kilomètres) de long.

Le syndicat représentant les équipes de train a déclaré que les trains plus longs sont plus difficiles à manœuvrer, en particulier lorsqu’ils circulent sur un terrain accidenté, en raison de la façon dont les wagons se poussent et se tirent les uns les autres. Sur un train de plus d’un kilomètre de long, une section peut monter tandis qu’une autre section descend.

Le nombre de déraillements Le nombre de trains aux États-Unis est resté stable à plus de 1 000 par an, soit plus de trois par jour, même si le trafic ferroviaire a diminué. Ce phénomène a attiré l’attention depuis la Déraillement désastreux à Norfolk Southern à East Palestine, Ohio, en février 2023, où des produits chimiques dangereux fuite et brûlure pendant des jours. Ce train comptait plus de 149 wagons et mesurait plus d’un mile de long. Le National Transportation Safety Board déterminé Ce déraillement a été causé par une surchauffe d’un roulement qui n’a pas été détectée à temps par les capteurs au bord de la voie.

Dans le cas des trains longs, la plus grande préoccupation concerne les déraillements causés par les forces qui peuvent déchirer un train lorsqu’il traverse la campagne. Le nouveau rapport indique que le Congrès devrait s’assurer que la FRA a le pouvoir de faire face aux dangers de ces trains, et que cette agence devrait exiger des chemins de fer qu’ils planifient soigneusement la manière dont ils gèrent les trains plus longs.

Les chemins de fer peuvent rendre les longs trains plus faciles à contrôler en incluant des locomotives au milieu et à l’arrière pour aider à les tirer et à les arrêter, ce qui est courant.

Le rapport indique qu’il est également important pour les chemins de fer de faire très attention à l’endroit où ils placent les wagons-citernes lourds, les wagons vides et les wagons spécialisés équipés d’amortisseurs.

En plus des risques de déraillement, les trains longs peuvent bloquer les passages à niveau pendant de longues périodes, bloquant parfois l’accès des ambulances et de la police à des sections entières de leurs communautés. Ils provoquent également des retards pour les trains de voyageurs d’Amtrak qui se retrouvent coincés derrière des trains de marchandises monstrueux qui ne peuvent pas passer sur les voies secondaires qui sont censées permettre aux trains de se croiser dans de telles situations.

Le rapport indique que le Congrès devrait donner aux régulateurs fédéraux le pouvoir de pénaliser les chemins de fer qui causent de tels problèmes.