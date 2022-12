Les cheminots ne sont pas les seuls Américains sans congés de maladie payés

New York

Alors que les cheminots de fret se tournent vers le Congrès pour leur accorder des congés de maladie payés, des millions d’autres employés américains n’ont aucun filet de sécurité s’ils tombent malades.

Les États-Unis n’ont pas de norme nationale sur les congés de maladie payés, une rareté parmi les pays industrialisés. Environ 1 travailleur civil sur 5 n’a pas de congés de maladie payés, mais la prévalence de l’avantage varie considérablement selon la profession et le salaire, selon les données fédérales. Les travailleurs du secteur public, les cadres et les employés professionnels et les employés les mieux rémunérés sont plus susceptibles d’avoir accès à des congés de maladie payés.

Cependant, beaucoup d’autres n’ont pas autant de chance. Environ un tiers des travailleurs dans les secteurs des services, de la construction, de l’extraction et de l’agriculture n’ont pas de congés de maladie payés. Environ la moitié des travailleurs à temps partiel n’en bénéficient pas, tout comme plus de 40 % de ceux du quart inférieur des salariés.

Dans l’ensemble, environ 33 millions de travailleurs n’ont pas de congés de maladie payés, selon Family Values ​​@ Work Action, une organisation de défense des droits.

Le manque de congés de maladie payés nuit à la fois aux travailleurs et à l’économie, a déclaré Seth Harris, professeur à la Northeastern University et ancien conseiller principal en politique du travail du président Joe Biden.

Les Américains handicapés ou souffrant de maladies chroniques peuvent être moins susceptibles d’accepter des postes s’ils ne viennent pas avec les congés de maladie payés, ce qui crée des obstacles structurels à l’emploi, a-t-il déclaré. Et les entreprises ne sont pas tenues d’offrir cet avantage, ce qui oblige certaines personnes à venir travailler malades ou à perdre leur salaire ou leur emploi.

“Les travailleurs les plus démunis – qui sont les travailleurs à bas salaire – n’ont pas la possibilité d’exiger des congés de maladie payés de leurs employeurs”, a-t-il déclaré.

De plus, les personnes qui viennent travailler alors qu’elles ne vont pas bien sont plus susceptibles de transmettre leur maladie à d’autres. Cela est devenu un problème majeur au début de la pandémie de Covid-19 parmi les travailleurs essentiels qui manquaient de congés de maladie payés.

“C’est un problème plus important d’essayer de prendre soin de l’ensemble du lieu de travail en s’assurant que les gens savent qu’ils doivent rester à la maison et qu’ils ont la possibilité de rester à la maison s’ils sont malades”, a déclaré Emily Dickens, chef de cabinet de la Society for Human Resource. La direction, une association professionnelle.

Alors que la grande majorité des membres du syndicat ont payé des congés de maladie, ce n’est pas le cas des cheminots de fret. Entre autres revendications, ils ont menacé de faire la grève afin d’obtenir des congés de maladie payés qui ne figurent pas dans les contrats actuels.

Les chemins de fer disent que les travailleurs peuvent utiliser leur temps personnel s’ils ont besoin d’un jour de maladie. Mais les syndicats soutiennent qu’avec les niveaux de dotation en personnel et les règles d’horaire actuels, il est difficile pour les travailleurs de faire approuver des jours personnels, et ils sont susceptibles d’être pénalisés ou même licenciés s’ils se déclarent malades de toute façon.

A quoi profite le rail que les syndicats obtiennent appartient maintenant au Congrès, après que les accords provisoires – qui manquaient de congés de maladie payés, mais incluaient des augmentations de salaire lucratives – aient été rejetés par les membres de base de plusieurs syndicats. Cela a conduit Biden lundi à demander aux législateurs d’adopter une législation évitant une fermeture du rail en adoptant officiellement l’accord de principe approuvé par les dirigeants syndicaux et patronaux en septembre.

Les législateurs progressistes, cependant, ont exigé d’ajouter des jours de maladie au contrat.

“À une époque de bénéfices records dans l’industrie ferroviaire, il est inacceptable que les cheminots aient ZÉRO jours de maladie payés garantis”, a tweeté mardi le sénateur du Vermont Bernie Sanders, un indépendant qui caucus avec les démocrates. “J’ai l’intention de bloquer l’examen de la législation ferroviaire jusqu’à ce qu’un vote par appel nominal ait lieu sur la garantie de 7 jours de maladie payés aux cheminots en Amérique.”

La Chambre a adopté l’accord ferroviaire provisoire mercredi, avec 79 républicains et la plupart des démocrates qui l’ont soutenu. Les législateurs ont également voté séparément pour ajouter une disposition qui donnerait aux travailleurs sept jours de maladie payés, qui a été soutenue par presque tous les démocrates mais seulement trois républicains.

Il est peu probable que la disposition obtienne les votes nécessaires au Sénat, qui peut adopter l’accord ferroviaire initial sans la mesure des congés de maladie. Au moins 10 sénateurs du GOP devraient soutenir l’octroi de congés de maladie payés aux cheminots.

La pandémie de Covid-19 a attiré une attention renouvelée sur le manque de congés de maladie payés, ainsi que de congés familiaux et médicaux, aux États-Unis.

Dans l’un de ses premiers projets de loi de secours en 2020, le Congrès a créé des prestations temporaires de congé de maladie et de congé familial pour de nombreux travailleurs qui ont contracté ou ont été exposés à Covid-19, s’occupaient de membres de leur famille touchés par le virus ou devaient s’occuper de leurs enfants après les écoles fermer.

Cependant, la pandémie n’a pas réussi à convaincre le Congrès d’adopter une législation rendant les avantages plus largement accessibles aux travailleurs sur une base permanente.

Biden avait appelé à un programme de congés familiaux et de maladie payés financé par le gouvernement fédéral pour ceux qui ne le reçoivent pas au travail dans le cadre de son lourd programme Build Back Better en 2021. La Chambre a adopté un projet de loi l’année dernière qui comprenait quatre semaines de famille payée et les congés de maladie, qui auraient coûté 205,5 milliards de dollars, selon le Congressional Budget Office. Mais la disposition n’a pas été adoptée par le Sénat.

Pendant ce temps, un nombre croissant d’États, de villes et de comtés ont promulgué des lois sur les congés de maladie payés ces dernières années.

Quelque 14 États et Washington, DC, ont des lois spécifiques sur les congés de maladie rémunérés, tandis que le Maine et le Nevada ont des lois plus générales sur les congés payés qui permettent aux travailleurs couverts d’utiliser les prestations lorsqu’ils sont malades, selon A Better Balance, un groupe de défense. En outre, 20 villes et comtés ont approuvé des lois sur les congés de maladie payés.

Près de 57 millions de travailleurs sont désormais couverts par les lois nationales ou locales sur les congés de maladie payés, selon une analyse de A Better Balance.

Les défenseurs voient la bataille des cheminots comme une opportunité de renouveler l’intérêt pour l’élargissement de la disponibilité des congés de maladie payés.

“Les travailleurs devraient pouvoir tenir pour acquis qu’ils peuvent rester à la maison et prendre soin d’eux-mêmes s’ils sont malades”, a déclaré Mia Dell, directrice adjointe du plaidoyer à l’AFL-CIO, une fédération de syndicats.