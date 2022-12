Les cheminots disent que l’accord ne résoudra pas les problèmes de qualité de vie – Shaw Local

OMAHA, Neb. – (AP) – Lorsque le conducteur de chemin de fer BNSF Justin Schaaf a dû s’absenter du travail cet été, il a dû faire un choix: aller chez le dentiste pour faire remplir une carie dans sa molaire ou assister à une fête pour son le 7e anniversaire de son fils.

Il a choisi son fils.

“En fin de compte, j’ai décidé de prendre un jour de congé pour la fête d’anniversaire de mon enfant”, a déclaré Schaaf. “Puis, quand je peux enfin entrer chez le dentiste quatre, cinq, six mois plus tard, la dent est trop mauvaise pour être réparée à ce stade, donc je dois faire arracher la dent.

C’est le genre de compromis que les cheminots craignent de devoir encore faire après que le Congrès a voté cette semaine pour imposer un contrat sur eux pour éviter catastrophe économique qui accompagnerait une grève des cheminots. Les travailleurs et leurs syndicats disent que l’accord n’a pas fait assez pour répondre à leurs soucis de qualité de vie et n’a pas ajouté de jours de maladie.

Président Joe Biden signé une facture vendredi pour bloquer une grève et obliger les travailleurs à accepter les accords conclus par les dirigeants syndicaux en septembre, même si quatre des 12 syndicats – qui comprennent une majorité de cheminots – ont voté pour les rejeter. Des groupes d’entreprises avaient été exhortant Biden à intervenir pendant des semaines.

Pour Schaaf, il n’est pas sûr que le nouveau contrat lui permette de trouver plus facilement un autre jour de congé l’année prochaine pour payer pour se faire implanter une fausse dent dans la bouche.

“Si j’avais eu la possibilité de prendre un jour de maladie … je n’aurais jamais été dans cette situation”, a-t-il déclaré depuis son domicile de Glasgow, dans le Montana.

Schaaf a déclaré qu’il était décourageant, mais pas surprenant, de voir le Congrès intervenir pour régler le différend contractuel avant la date limite de grève de vendredi prochain. Les législateurs ont pris l’habitude d’intervenir pour imposer des contrats lorsque les chemins de fer et leurs syndicats sont au bord d’une grève – 18 fois depuis l’adoption de la Railway Labour Act de 1926, par le Décompte de la Chambre de commerce des États-Unis — en raison des conséquences économiques potentielles.

De nombreuses entreprises dépendent des chemins de fer pour livrer les matières premières et expédier leurs produits finaux, de sorte qu’une grève des chemins de fer entraînerait une ondulation catastrophique dans l’économie. Les chemins de fer passagers seraient également perturbés car beaucoup utilisent des voies appartenant aux chemins de fer de fret.

Les ententes de cinq ans conclues par les cheminots comprennent des augmentations de 24 % et des primes de 5 000 $. Mais les inquiétudes concernant le manque de congés de maladie payés et les horaires exigeants qui, selon les syndicats, rendent difficile pour les travailleurs de prendre un jour de congé ont dominé les négociations contractuelles. Les syndicats des chemins de fer disent qu’ils n’ont pas pu obtenir plus de concessions des chemins de fer parce que les grandes entreprises savaient que le Congrès interviendrait.

Les chemins de fer refusé d’ajouter des congés de maladie payés à l’accord à la fin de trois ans de négociations parce qu’ils ne voulaient pas payer beaucoup plus qu’un conseil spécial d’arbitres nommés par Biden conseillé cet été. De plus, les chemins de fer affirment que les syndicats ont convenu au fil des ans de renoncer aux congés de maladie payés au profit de salaires plus élevés et de solides prestations d’invalidité à court terme qui entrent en vigueur après aussi peu que quatre jours.

Les chemins de fer ont accepté d’offrir trois jours non payés pour les ingénieurs et les chefs de train pour répondre aux besoins médicaux tant qu’ils sont programmés au moins 30 jours à l’avance. Ils ont également promis de négocier davantage pour améliorer la façon dont les jours de congé réguliers sont programmés afin d’aider les travailleurs à mieux savoir quand ils seront en congé.

Mais pour l’ingénieur à la retraite Jeff Kurtz, il reste encore beaucoup de travail à faire pour restaurer la qualité de vie dont il jouissait avant de quitter le chemin de fer il y a huit ans. Il doute que les cheminots d’aujourd’hui puissent s’absenter pour des événements familiaux importants à court préavis comme il l’a fait lorsqu’il a découvert que son fils obtenait son doctorat juste avant Noël en 2009.

“Vous entendez que lorsque vous louez sur le chemin de fer, vous allez manquer certaines choses. Mais vous n’êtes pas censé tout manquer », a déclaré Kurtz, qui reste actif même à la retraite avec la coalition Railroad Workers United qui comprend des travailleurs de tous les syndicats. « Vous ne devriez pas manquer que vos enfants grandissent. Vous ne devriez pas manquer les moments marquants de la vie de votre famille.

Au cours des six dernières années, les grands chemins de fer ont supprimé près du tiers de leurs emplois en opérations réviséesrendant le travail plus exigeant pour ceux qui restent.

Les syndicats disent qu’ils n’arrêteront pas de se battre pour plus de congés de maladie payés, mais maintenant ils devront peut-être attendre les négociations sur le prochain contrat commençant en 2025.

Le chef du groupe commercial de l’Association of American Railroads, Ian Jefferies, a reconnu “qu’il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux préoccupations de nos employés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée”, mais il a déclaré que les accords de compromis que le Congrès a voté pour imposer devraient aider à rendre les horaires plus prévisible tout en offrant les augmentations les plus importantes que les cheminots aient connues depuis plus de quatre décennies.

