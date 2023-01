Les cheminots britanniques reprennent la grève alors que les négociations stagnent à nouveau

Les travailleurs syndiqués des chemins de fer, de la mer et des transports ont organisé un débrayage mardi au Royaume-Uni.

Les travailleurs disent que le gouvernement empêche les opérateurs ferroviaires de proposer des propositions acceptables en matière de rémunération et de conditions de travail.

Les passagers ont été avertis des perturbations, avec des trains limités en circulation.

Les cheminots du Royaume-Uni ont lancé des grèves, accusant le gouvernement d’empêcher les opérateurs ferroviaires de proposer une proposition acceptable sur la sécurité de l’emploi, les salaires et les conditions de travail.

De nombreux travailleurs se retrouvent incapables de joindre les deux bouts alors que la flambée de l’inflation et 10 ans de croissance stagnante des salaires les frappent, eux et leurs familles.

Parmi les autres préoccupations des travailleurs figurent la sécurité de l’emploi, avec des menaces de réduction de certaines équipes de maintenance qui pourraient à leur tour avoir un impact négatif sur la sécurité des réseaux, de leurs passagers et des personnes qui y travaillent.

Les membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports (RMT) de Network Rail et 14 opérateurs ferroviaires organisent deux débrayages de 48 heures mardi et jeudi, tandis que les chauffeurs du syndicat Aslef feront grève jeudi.

Les passagers sont avertis des “perturbations importantes” de leurs voyages, avec seulement un nombre limité de trains en circulation.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre de donner aux travailleurs du secteur public une augmentation correspondant à l’inflation, ce qui signifie qu’il n’y a pas de fin en vue à ce qui a été surnommé un nouvel “hiver de mécontentement” en référence aux batailles industrielles qui ont saisi la Grande-Bretagne à la fin des années 1970. .

Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du rail, de la mer et des transports, Mick Lynch (C), se tient avec les membres du syndicat derrière une bannière Défendre les emplois ferroviaires, la rémunération et les conditions au piquet devant la gare d’Euston. Getty Images Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Image

Les infirmières, le personnel de l’aéroport et les postiers ont également rejoint l’action, exigeant un salaire qui suit l’inflation qui oscille autour des sommets de 40 ans, atteignant 10,7% en novembre.

Les enseignants doivent se mettre en grève en Écosse la semaine prochaine.

Un sondage YouGov publié en décembre a révélé que les deux tiers des Britanniques soutiennent la grève des infirmières.

“Ils ne font rien en fait”

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré que les augmentations de salaire correspondant à l’inflation pour les travailleurs du secteur public coûteraient à tout le monde “plus à long terme – aggravation de la dette, alimentant l’inflation et coûtant à chaque ménage 1 000 livres supplémentaires”, ajoutant qu ‘”il y a une juste et offre salariale raisonnable sur la table » que le syndicat a choisi d’ignorer.

Mick Lynch, le secrétaire général du RMT, a déclaré à Sky News devant une ligne de piquetage à la gare d’Euston de Londres que s’il n’arrêtait pas d’entendre “les mêmes choses” de la part du gouvernement au sujet de la volonté de faciliter un accord, “ils ne font en fait rien “.

“Ce que nous devons entendre maintenant de la part du gouvernement, c’est exactement ce qu’il va nous proposer”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général d’Aslef, Mick Whelan, a déclaré à l’agence de presse PA que le syndicat était “dans la durée”.

Il ajouta:

Nous ne voulons pas faire la grève, mais les entreprises nous ont poussés dans cet endroit. Ils n’ont pas offert un sou à nos membres, et ce sont des gens qui n’ont pas eu d’augmentation depuis avril 2019.

Le gouvernement a appelé les patrons syndicaux à revenir à la table des négociations, conscients que les grèves pèsent lourdement sur les entreprises qui dépendent des navetteurs, comme les cafés et les pubs des centres-villes.

En plus des enseignants, des moniteurs de conduite, des chauffeurs de bus, des infirmières et des services d’ambulance en Écosse devraient participer à une grève ce mois-ci.