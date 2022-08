Les chefs Wet’suwet’en arrivent aux Six Nations pour des «discussions historiques», commençant une tournée de 18 jours

Les chefs héréditaires Wet’suwet’en n’étaient pas entourés par les pins imposants et les montagnes enneigées du nord de la Colombie-Britannique, mais ils ont quand même trouvé un sentiment de familiarité en se tenant devant une longue maison traditionnelle sur les Six Nations de la rivière Grand en Ontario le Mardi.

Les chefs traditionnels ont rencontré les chefs héréditaires Haudenosaunee pour discuter d’un terrain d’entente et faire connaître leur combat pour la souveraineté foncière en Colombie-Britannique

« Nous considérons ces discussions historiques non seulement comme des discussions, mais comme de véritables points de départ logiques et orientés vers l’action… vers quelque chose qui fonctionnera pour nous tous », a déclaré le chef héréditaire Woos de la Grizzly House avec le clan Gidimt’en en Colombie-Britannique. (également connu sous le nom de Frank Alec).

“Nous devons diffuser un message de paix et d’unité.”

La visite des Six Nations de la rivière Grand est le premier jour d’un voyage de 18 jours qui s’arrêtera dans les communautés autochtones près de Sarnia (Première Nation Aamjiwnaang), Montréal (Kahnawà:ke et Kanehsatà:ke) et Winnipeg, entre autres.

C’était la première fois en environ 35 ans que les chefs héréditaires Wet’suwet’en venaient dans les Six Nations.

Le but du voyage est de renforcer la solidarité entre les communautés autochtones et de sensibiliser aux préoccupations communes concernant la terre et le processus de consentement.

Le conflit du pipeline

Dans le nord de la Colombie-Britannique, certains membres de la nation Wet’suwet’en occupent un chantier de construction de Coastal GasLink.

Le gazoduc proposé de 6,6 milliards de dollars et d’une longueur de 670 kilomètres acheminera du gaz naturel de la région de Dawson Creek, dans le nord de la Colombie-Britannique, vers l’ouest près de Vanderhoof jusqu’à une installation de liquéfaction à Kitimat. Cela fait partie d’un projet de 40 milliards de dollars de LNG Canada.

La province et les 20 conseils élus des Premières Nations le long de la route, y compris le conseil élu Wet’suwet’en, ont approuvé la construction, mais les chefs héréditaires Wet’suwet’en ont déclaré que le projet nécessitait également leur consentement.

Ils ont dit que les conseils élus ne sont responsables que du territoire à l’intérieur de leurs réserves individuelles, qui ont été créées en vertu de la Loi sur les Indiens.

Mais les chefs héréditaires disent qu’ils respectent la loi Wet’suwet’en qui est antérieure à la colonisation et à la Loi sur les Indiens, ce qui signifie qu’ils affirment leur autorité sur les 22 000 kilomètres carrés de territoire traditionnel que le pipeline traverserait.

Des manifestations et des blocages ferroviaires à travers le Canada, dont un à Hamilton, ont eu lieu au début de 2020 en soutien aux chefs héréditaires.

À la fin juin de cette année, des membres de la Nation Wet’suwet’en a poursuivi la GRC et Coastal GasLink pour harcèlement présumé par la police et la sécurité privée.

En juillet, la Couronne a annoncé des accusations d’outrage criminel contre 19 personnes y compris l’éminent militant Haudenosaunee Skyler Williams, qui a fait plusieurs voyages des Six Nations vers le territoire de l’Ouest en tant que défenseur des terres alliées.

« Nous nous reconnectons » disent les groupes autochtones

Cayuga Snipe Chief Deyohowe:to (également connu sous le nom de Roger Silversmith) avec le Haudenosaunee Confederacy Chiefs Council a déclaré que malgré le fait que Chief Woos et d’autres se trouvent à un demi-pays, les deux nations luttent contre différents types de développement qui affectent la souveraineté foncière.

Les Six Nations ont vu 1492 Land Back Lane – l’occupation d’un lotissement dans la ville voisine de Caledonia, en Ontario, qui a entraîné l’annulation du projet en juillet.

“Quand les chefs m’ont dit ici, sur leur propre territoire, qu’ils pouvaient toujours boire l’eau de leurs ruisseaux… ici, nous ne pouvons pas faire ça”, a déclaré le chef Deyohowe:to.

“Les gens qui peuvent faire ce changement, ils ne le font pas.”

Ils ont tous demandé au gouvernement fédéral d’écouter leurs préoccupations et d’agir en conséquence.

Le secrétaire du Haudenosaunee Confederacy Chiefs Council, Hohahes Leroy Hill, a déclaré qu’il espérait que la tournée entraînerait des changements.

“Nous nous reconnectons et nous essayons de trouver des moyens de nous soutenir mutuellement et de parler d’une voix unie”, a-t-il déclaré.

La prochaine étape de la tournée des chefs héréditaires Wet’suwet’en est la Première nation Aamjiwnaang, près de Sarnia, en Ontario.