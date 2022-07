Les chefs tribaux et les membres réagissent aux excuses du pape sur les écoles

Commentez cette histoire Commentaire

MASKWACIS, Alberta — Les excuses du pape François lundi pour le rôle de l’Église catholique dans le système des pensionnats indiens du Canada et les abus qui y ont eu lieu étaient une dénonciation sans ambages d’une politique d’assimilation forcée qui visait à dépouiller les enfants autochtones de leur culture et générations traumatisées. S’exprimant sur le site d’un ancien pensionnat au sud d’Edmonton, en Alberta, le souverain pontife s’est dit « profondément désolé » pour les actions de nombreuses personnes en faveur de « la mentalité colonisatrice des puissances qui ont opprimé les peuples autochtones ».

Il a également exprimé sa tristesse face à la marginalisation, au dénigrement et à la suppression systémiques des peuples, des langues et de la culture autochtones dans les écoles ; les « abus physiques, verbaux, psychologiques et spirituels » subis par les enfants après avoir été retirés de leur foyer à un jeune âge ; et les relations familiales « indélébiles » qui en ont résulté.

« Je souhaite moi-même le réaffirmer, avec honte et sans ambiguïté. Je demande humblement pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones », a déclaré François.

Voici quelques réactions aux propos du pape :

« Ce fut un exploit de la part de la communauté autochtone de convaincre le pape François de venir dans une communauté des Premières Nations et de s’humilier devant les survivants comme il l’a fait aujourd’hui. C’était spécial. Et je sais que cela signifiait beaucoup pour beaucoup de gens. Et chaque fois qu’il prononçait le mot désolé, les gens commençaient à applaudir », a déclaré Phil Fontaine, un survivant des abus des pensionnats et ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations, dans une entrevue avec l’Associated Press.

“Nous avons peut-être tous besoin de temps pour absorber pleinement la gravité de ce moment. … Si tu veux nous aider à guérir, arrête de nous dire de t’en remettre. … Nous ne pouvons pas nous en remettre lorsque le traumatisme intergénérationnel touche chaque jeune et chaque membre, chaque famille qui a eu un survivant des pensionnats. Au lieu de s’en remettre, je vous demande de vous y mettre, d’apprendre notre histoire, d’apprendre sur notre culture, notre peuple, qui nous sommes », a déclaré le chef Desmond Bull de Louis Bull Tribe lors d’une conférence de presse. .

C’était “la validation que cela s’était vraiment produit” pour que les excuses soient entendues par des non-Autochtones, a déclaré le chef Tony Alexis de la nation Alexis Nakota Sioux, mais le pape doit donner suite à l’action et “ne peut pas simplement dire désolé et éloignez-vous.

“J’ai attendu 50 ans pour ces excuses, et enfin aujourd’hui je les ai entendues”, a déclaré Evelyn Korkmaz, une survivante de l’école, lors d’une conférence de presse. Malheureusement, de nombreux membres de la famille et de la communauté n’ont pas vécu pour le voir en raison du suicide ou de la toxicomanie, a-t-elle déclaré. Mais “j’espérais entendre une sorte de plan de travail” sur la manière dont l’église remettrait les documents et prendrait d’autres mesures concrètes.

“J’ai beaucoup de survivants et de prospéreurs dans ma communauté qui sont heureux d’apprendre que le pape est venu s’excuser. Les mots ne peuvent décrire à quel point aujourd’hui est important pour le parcours de guérison de nombreux membres des Premières Nations », a déclaré le chef Vernon Saddleback de la Nation crie de Samson lors d’une conférence de presse. “Le pape s’excusant aujourd’hui était un jour pour tout le monde dans le monde de s’asseoir et d’écouter.”

“C’est quelque chose qui est nécessaire, non seulement pour que les gens entendent mais pour que l’église soit responsable”, a déclaré Sandi Harper de Saskatoon, en Saskatchewan, qui a assisté à l’événement papal en l’honneur de sa défunte mère, une ancienne élève du pensionnat. Pourtant, elle a déclaré à AP que certains peuples autochtones ne sont pas prêts pour la réconciliation : « Nous devons juste donner aux gens le temps de guérir. Cela va prendre beaucoup de temps. »