Les chefs tribaux et fédéraux applaudissent le retrait du barrage de la rivière Klamath

HORNBROOK, Californie (AP) – Les responsables tribaux, étatiques et fédéraux ont applaudi jeudi un plan pour le plus grand enlèvement de barrage de l’histoire des États-Unis le long de la rivière Klamath près de la ligne Californie-Oregon comme une étape majeure vers la restauration d’un bassin versant autrefois florissant que tribal les communautés comptent depuis longtemps.

“De l’eau propre, des forêts saines et des terres fertiles ont fait du bassin de la rivière Klamath et de son bassin versant environnant un foyer pour les communautés tribales, une agriculture productive et un endroit où d’abondantes populations d’oiseaux migrateurs, de meuniers, de saumons et d’autres poissons pourraient prospérer”, a déclaré le secrétaire américain à l’Intérieur. a déclaré Deb Haaland. “Nous devons prendre des mesures urgentes et nécessaires pour protéger cet endroit spécial.”

Haaland a rejoint les dirigeants des tribus Karuk et Yurok ainsi que le représentant américain Jared Huffman et les gouverneurs. Gavin Newsom de Californie et Kate Brown de l’Oregon le long de la rivière pour célébrer l’importance de la décision de novembre de supprimer quatre barrages le long de la rivière. Haaland a également annoncé 5,8 millions de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider à restaurer les écosystèmes et les habitats aquatiques au milieu de la sécheresse actuelle de l’Ouest.

Ils ont parlé après avoir visité une écloserie le long d’une partie de la rivière en Californie, à moins de 16 kilomètres au sud de la frontière avec l’Oregon.

La suppression de quatre barrages le long de la rivière marquera la plus grande démolition de barrages de l’histoire des États-Unis. Les travaux devraient commencer l’année prochaine et s’achever d’ici 2024. Ils ouvriront des centaines de kilomètres d’habitat pour le saumon, un poisson qui revêt une importance culturelle et alimentaire pour les tribus. La rivière est endiguée depuis plus d’un siècle.

“Ce moment a vraiment mis des décennies à se préparer”, a déclaré Brown. “Pour beaucoup de gens ici, aujourd’hui est vraiment l’aboutissement d’une vie de travail pour restaurer l’eau saine et les stocks de poissons du bassin de Klamath.”

Les chefs tribaux ont parlé de la lutte de plusieurs décennies pour supprimer les barrages et restaurer la capacité de la rivière à s’écouler librement, permettant au saumon et à d’autres espèces de prospérer.

“Nos enfants peuvent marcher sur les berges de la rivière après l’enlèvement du barrage”, a déclaré le président Joe James de la tribu Yurok. « Nous leur raconterons l’histoire.

Le nouvel argent fédéral annoncé par Haaland ira à une étude du taux de survie et de migration des salmonidés juvéniles, à une évaluation et à un projet de débit écologique sur la rivière Trinity en Californie et à la restauration de la rivière Upper Williamson dans le sud de l’Oregon.

The Associated Press