KANSAS CITY, Mo.: Les faits saillants qui accompagnent généralement une autre victoire des Chiefs de Kansas City ont tendance à mettre en valeur Patrick Mahomes en train de faire-vous-voyez-ce lancer, Travis Kelce transformant un jeu interrompu en un gros gain, ou Tyreek Hill remuant son doigt sur un dos défensif impuissant alors qu’il s’éloigne.

Rarement ils présentent les grands joueurs qui font que tout se passe.

Ils devraient probablement après dimanche.

Avec leur cinquième ligne offensive de départ différente face à l’une des meilleures défenses de la ligue, les Chiefs ont réussi à se frayer un chemin devant les Saints de la Nouvelle-Orléans en un temps record.

Ils ont ouvert suffisamment de trous pour Clyde Edwards-Helaire avant de partir avec une blessure à la cheville et Le’Veon Bell que Mahomes and Co. a simplement joué un rôle de soutien en terminant une victoire de 32-29 sur les Saints qui a clôturé une saison parfaite pour le Chefs sur la route.

Nous avons marqué des points contre un bon front défensif, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid. «Vous parlez de l’un des meilleurs fronts défensifs sinon du meilleur, statistiquement. Nous avons couru le ballon efficacement, surtout en seconde période. Nous avons bien lancé la balle à l’exception de quelques blitz qu’ils ont eu. Ils nous ont eu à la fin, mais nous étions propres pour la plupart.

Eric Fisher a commencé au plaqueur gauche malgré un entraînement manquant récemment avec un mauvais dos. Nick Allegretti, un choix de septième ronde en 2019, a commencé à la garde gauche. Austin Reiter s’est occupé du milieu de la ligne. Stefan Wisniewski a signé avec les Chiefs il y a un mois et commençait à droite. Andrew Wylie a commencé au bon tacle pour la première fois depuis l’université.

Tout le groupe à envoyer contre la troisième défense de la NFL et n ° 4 contre la course et n ° 5 contre la passe.

Ils étaient encore assez bons contre la ruée pour permettre à Mahomes de lancer pour 254 verges et trois touchés sans interception. Et quand les Saints ont commencé à l’atteindre, les Chiefs (13-1) ont pivoté vers la course, et Edwards-Helaire et Bell ont produit 141 verges en 29 courses et ont permis à Kansas City de contrôler le ballon plus de 41 minutes.

Attitude, dit Bell. «Nous devions arriver avec l’état d’esprit que nous pouvions faire le travail avec tout ce dont nous avions besoin, que nous devions le lancer ou l’exécuter. Vraiment en seconde période, nous avons été appelés à beaucoup courir le ballon. Je pense que les gars à l’avant ont fait un travail formidable en éloignant les gars du ballon et en créant des couloirs pour moi, 25 et 31 ans, pour faire quelques jeux.

CE QUI FONCTIONNE

La défense contre la passe des Chiefs est considérablement améliorée et cela s’est montré dimanche. Supprimez la réception de 51 verges d’Emmanuel Sanders et Drew Brees n’était que 14 sur 33 pour 183 verges avec une interception (et une autre que Tyrann Mathieu a lâchée).

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les Chiefs ont eu du mal à trouver un retourneur fiable. Mecole Hardman a pris beaucoup de mauvaises décisions et c’était au tour de Demarcus Robinson dimanche. Il a aligné un botté de dégagement près de sa propre ligne de but dans les dernières secondes de la première mi-temps, a couru en arrière et a eu le ballon frappé pour une sécurité qui a attiré les Saints à 14-9 à la pause.

STOCKER

Le demi de coin recrue L’Jarius Sneed s’est avéré être un vol au quatrième tour. Il a eu deux choix lors de ses trois premiers matchs, puis a raté sept semaines en raison d’une blessure, pour revenir rapidement en forme. Il a eu une interception, un sac et trois passes défendues contre les Saints.

STOCK EN BAS

La ruée vers les passes des Chiefs n’a fait tomber Brees qu’une seule fois, bien qu’ils aient eu assez de pression sur lui pour effectuer quelques lancers précipités pendant le match. Kansas City est meilleur que seulement 10 autres équipes avec 25 sacs en 14 matchs.

BLESSÉ

Edwards-Helaire est probablement absent pour le reste de la saison régulière, bien que les radiographies sur sa cheville aient été négatives et que les Chiefs espèrent le retrouver pour les séries éliminatoires. Le joueur de ligne offensive Mike Remmers avait un dard, le secondeur Emmanuel Smith s’est blessé aux ischio-jambiers et le demi offensif Darwin Thompson était malade.

NUMÉRO DE CLÉ

15 Hill a eu son 15e touché au début du match, égalant le record de franchise établi par Dwayne Bowe en 2010. Hill a également deux touchés en cours cette saison.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Chiefs terminent la saison régulière à domicile contre les Falcons et les Chargers. Ils sont actuellement en ligne pour un laissez-passer pour les séries éliminatoires au premier tour, puis resteraient au stade Arrowhead tout au long des séries éliminatoires.

