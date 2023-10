Les chefs rendent visite aux Vikings après un appel serré la semaine dernière alors que Mahomes fait sa première apparition au Minnesota

KANSAS CITY (3-1) à MINNESOTA (1-3)

Dimanche, 16 h 25 HAE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE : Chiefs par 5 1/2, selon FanDuel Sportsbook.

CONTRE LA PROPAGATION : Chefs 2-2 ; Vikings 1-2-1.

RECORD DE LA SÉRIE : Les chefs mènent 8-5.

DERNIÈRE RÉUNION : Les Chiefs ont battu les Vikings 26-23 le 3 novembre 2019 à Kansas City, Missouri.

LA SEMAINE DERNIÈRE : Les Chiefs ont battu les Jets 23-20 ; Les Vikings ont battu les Panthers 21-13.

OFFENSE DES CHEFS : GÉNÉRAL (3), RUSH (9), PASS (6), SCORE (9)

DÉFENSE DES CHEFS : GÉNÉRAL (8), RUSH (12), PASS (8), SCORING (T5)

INFRACTION DES VIKINGS : GÉNÉRAL (9), RUSH (28), PASSAGE (3), SCORE (16)

DÉFENSE DES VIKINGS : GÉNÉRAL (20), RUSH (15), PASS (21), SCORE (19)

DIFFÉRENTIEL DE CHIFFRE D’AFFAIRES : Chefs moins-3 ; Vikings moins-8.

JOUEUR DES CHEFS À SURVEILLER : RT Jawaan Taylor le surveille de près de la part des officiels, alors pourquoi ne pas le surveiller ? Il est le joueur le plus pénalisé de la ligue avec neuf drapeaux lancés contre lui cette saison, et un appel au masque qui aurait eu lieu dans la zone des buts la semaine dernière contre les Jets a abouti à une sécurité contre les Chiefs. Taylor a été un excellent bloqueur lorsqu’il n’a pas été pénalisé.

JOUEUR DES VIKINGS À SURVEILLER : Le RB Alexander Mattison a connu un démarrage lent, mais a dépassé les 90 verges au sol au cours de chacune des deux dernières semaines, portant le ballon 20 fois contre les Chargers et 17 fois contre les Panthers. Les Chiefs n’ont pas encore alloué plus de 118 verges au sol dans un match cette saison.

MATCH-UP CLÉ : La ligne offensive des Vikings contre la ligne offensive des Chiefs. OK, donc ils ne s’affrontent pas réellement, mais le groupe qui sera le plus performant donnera à son équipe un énorme avantage. Les Vikings ont permis 46 pressions de Kirk Cousins, selon Sportradar, pour le deuxième plus grand nombre de la NFL. Les Chiefs ont parcouru plus de 200 verges contre les Jets pour compenser une performance inhabituellement fragile de Patrick Mahomes.

BLESSURES CLÉS : Vikings C Garrett Bradbury (arrière) n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé lors du premier match, mais il s’est entraîné et semble être sur la bonne voie pour revenir dans la formation de départ. … Le LB partant des Chiefs Nick Bolton (cheville) a raté les deux derniers matchs. Il s’est entraîné sur une base limitée mercredi.

NOTES DE LA SÉRIE : La première rencontre entre les équipes a eu lieu lors du quatrième Super Bowl, lorsque les Chiefs ont gagné 23-7 pour le premier de leurs trois titres. Les Chiefs ont remporté trois des quatre dernières séries de la série, toutes à Kansas City. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs au Minnesota, et leur précédente victoire a eu lieu au vieux Metrodome le 3 novembre 1996. Les Vikings ont remporté le match le plus récent au Minnesota 16-10 le 18 octobre 2015 à l’Université de Minnesota pendant la construction du US Bank Stadium.

STATISTIQUES ET CHOSES : L’entraîneur des Chiefs Andy Reid s’est retrouvé à égalité avec Tom Landry pour la quatrième place des victoires en saison régulière avec sa 250e la semaine dernière contre les Jets. Il compte 119 victoires depuis son arrivée à Kansas City en 2013. … Les Chiefs ont récolté 200 verges au premier quart contre les Jets et seulement 201 verges le reste du match. … Mahomes a lancé sa 200e passe de touché en carrière la semaine dernière. Il a atteint la marque à son 84e match, cinq plus vite que Dan Marino pour le plus rapide de l’histoire de la NFL. … Les Vikings sont la seule équipe que Mahomes n’a ni affrontée ni battue au cours de sa carrière. Il a raté le match de 2019 en raison d’une blessure au genou et Matt Moore a mené les Chiefs à la victoire. … Les Chiefs DT Chris Jones ont 3 1/2 sacs en trois matchs, dont au moins un dans chacun. Il y a un an, il avait réussi 15 1/2 sacs en saison régulière. … Le quart des Vikings Kirk Cousins ​​​​et le WR Justin Jefferson ont réalisé leur 27e touché en carrière la semaine dernière. Cela a dépassé Warren Moon et Cris Carter au troisième rang de l’histoire de l’équipe. … Les Vikings S Harrison Smith ont réussi trois sacs contre la Caroline, lui donnant 19 1/2 pour sa carrière. … Le Minnesota (6,18) avec Miami (8,02) et San Francisco (6,34) sont les seules équipes avec une moyenne d’au moins 6,0 verges par match. … Cousins ​​​​a lancé 11 passes de TD en tête de la ligue à six receveurs différents, rejoignant Kansas City comme la seule équipe avec au moins autant de joueurs avec une réception de TD. … Vikings FB CJ Ham a disputé son 100e match en carrière la semaine dernière en Caroline, faisant de lui le quatrième joueur non repêché de l’histoire de la franchise à atteindre cette marque. Mike Tingelhoff (240), Leo Lewis (140) et Adam Thielen (135) sont les autres.

CONSEIL FANTAISIE : Travis Kelce reste un ailier rapproché incontournable, même s’il n’a récolté que 26 verges sur réception la semaine dernière contre les Jets. Mais alors que les équipes tentent de plus en plus de l’éliminer et étant donné la propension des Chiefs à utiliser plusieurs sets serrés, Noah Gray pourrait devenir une option viable dans des ligues plus profondes. Il compte deux matchs avec trois attrapés et a réussi une réception de 34 verges la semaine dernière contre les Jets.

