Les chefs religieux peuvent contribuer à instaurer la paix dans le monde — Enjeux mondiaux

LE PRÉSIDENT KASSYM-JOMART TOKAYEV : « Dans cette atmosphère de tension et de turbulences géopolitiques croissantes, il est d’une importance vitale de développer de nouvelles approches pour renforcer le dialogue et la confiance entre les civilisations. Crédit : Cabinet du Président

NEW YORK, 6 octobre (IPS) – Ce n’est un secret pour personne que le monde est témoin d’une montée des tensions internationales et d’une érosion de l’ordre mondial en place depuis la création des Nations Unies. Les blocs de division, sans précédent depuis la guerre froide, font leur retour rapide. En conséquence, notre planète est confrontée à de graves menaces, notamment une nouvelle course mondiale aux armements, la menace du recours aux armes nucléaires et la prolifération des guerres sous toutes leurs formes, notamment les guerres chaudes, hybrides, cybernétiques et commerciales.

Dans cette atmosphère de tension et de turbulences géopolitiques croissantes, il est d’une importance vitale de développer de nouvelles approches pour renforcer le dialogue et la confiance entre les civilisations.

La diplomatie est sans aucun doute essentielle pour faciliter la coopération. Le Kazakhstan a toujours soutenu le règlement des différends exclusivement à la table des négociations sur la base de la Charte des Nations Unies. Notre pays a toujours défendu les principes visant à parvenir à une paix, une sécurité et un progrès durables dans le monde.

Malgré tous les efforts déployés, les conflits restent omniprésents dans de nombreuses régions du monde.

Pour construire un nouveau système de sécurité internationale, le monde a besoin d’un nouveau mouvement mondial en faveur de la paix. Je crois que le rôle des chefs religieux sera ici indispensable. Environ 85 % de la population mondiale s’identifie à une religion, ce qui en fait un facteur important dans nos vies.

Les chefs religieux ont donc une influence significative sur les affaires mondiales. Par ailleurs, la valeur sacrée de la vie humaine, le soutien mutuel et le rejet de la rivalité et de l’hostilité destructrices constituent un ensemble de principes partagés par toutes les religions. En conséquence, je suis convaincu que ces principes peuvent constituer la base d’un nouveau système mondial.

Le pape François prononce son discours inaugural lors du septième Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles dans la capitale kazakhe le 14 septembre. Crédit : Katsuhiro Asagiri, président de l’INPS Japon

Comment les chefs religieux peuvent-ils contribuer à promouvoir la paix dans le monde ?

Comment cela peut-il fonctionner en pratique ?

Premièrement, les chefs religieux peuvent contribuer à panser les blessures de la haine suite à un conflit durable. La Syrie en est un bon exemple. Le Kazakhstan se félicite du fait que les hostilités aient pratiquement pris fin dans ce pays. Nous sommes heureux d’y avoir contribué grâce aux pourparlers de paix du processus d’Astana, qui facilitent depuis 2017 les négociations entre les représentants du gouvernement syrien, de l’opposition, ainsi que de la Turquie, de l’Iran et de la Russie.

Pourtant, même si la phase chaude du conflit est terminée, les divisions au sein du pays demeurent. Les chefs spirituels peuvent jouer un rôle important dans la guérison de la société syrienne grâce au pouvoir de la religion.

Deuxièmement, la nature humaine est contradictoire. Il y aura toujours des provocations et de la haine. Les récentes actions visant à brûler le Saint Coran dans un certain nombre de pays d’Europe du Nord sont des tendances négatives qui portent atteinte à la culture de tolérance, de respect mutuel et de coexistence pacifique. À cet égard, la communication ciblée des chefs religieux pour prévenir de telles situations et tendances est cruciale.

Troisièmement, les nouvelles technologies modifient radicalement toutes les sphères de la vie humaine. Ces changements sont pour la plupart positifs, notamment en matière de soins de santé améliorés, d’informations en ligne illimitées et de facilité de communication et de voyage. Dans le même temps, nous observons à quel point les sociétés se fragmentent et se polarisent sous l’influence du numérique.

Dans la nouvelle réalité numérique, il est également nécessaire de cultiver des valeurs spirituelles et des lignes directrices morales. La religion a ici aussi un rôle clé à jouer, dans la mesure où toutes les croyances sont fondées sur des idéaux humanistes, la reconnaissance de la valeur suprême de la vie humaine et l’aspiration à la paix et à la création.

Ces principes fondamentaux doivent s’incarner non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le développement socio-économique des pays et dans la politique internationale.

Sans le recours aux idéaux humanistes et à l’éthique, la révolution scientifique et technologique rapide peut égarer l’humanité. On assiste déjà à de tels débats avec l’avènement de l’intelligence artificielle générale.

En fin de compte, l’autorité morale et la parole des chefs spirituels sont aujourd’hui cruciales.

C’est pourquoi je suis fier que le Kazakhstan accueille depuis 20 ans le Congrès triennal des chefs religieux. Créé en 2003 en réponse directe à la montée des désaccords interconfessionnels et de l’extrémisme suite aux attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis, le Congrès a renforcé le dialogue interreligieux en réunissant des chefs religieux.

Il a permis un dialogue significatif sur les moyens de combiner les efforts pour promouvoir une meilleure compréhension entre les représentants de différentes cultures et communautés religieuses.

Avant de devenir président du Kazakhstan en 2019, j’ai eu l’honneur de diriger le Secrétariat du Congrès.

J’ai observé comment le Congrès promouvait la tolérance et le respect mutuel par opposition à la haine et à l’extrémisme.

L’année dernière, notre pays a organisé le septième Congrès des chefs religieux. Y ont participé des délégations de 50 pays, dont des représentants de l’islam, du christianisme, du judaïsme, du shintoïsme, du bouddhisme, du zoroastrisme, de l’hindouisme et d’autres religions. J’ai eu l’honneur d’accueillir le pape François, la deuxième visite du chef de l’Église catholique au Kazakhstan après la visite du pape Jean-Paul II en 2001.

Au cours des deux dernières décennies, le Congrès est devenu une plateforme de dialogue inter-civilisationnel au niveau mondial. Je pense que cela a contribué de manière significative au succès du Kazakhstan dans la construction d’une société stable et harmonieuse à partir d’une population composée de plus de 100 groupes ethniques et 18 confessions qui vivent aujourd’hui en paix dans notre pays.

Par son engagement en faveur de la tolérance religieuse et des droits de l’homme, le Kazakhstan donne l’exemple au monde, démontrant l’importance du dialogue interreligieux dans la création d’une société mondiale plus pacifique et plus harmonieuse.

Alors que le monde continue d’être plongé dans l’incertitude politique, un pont de rapprochement entre les cultures et les civilisations est plus que jamais nécessaire. Je suis déterminé à faire en sorte que le Kazakhstan facilite le dialogue mondial entre les religions et les nations, notamment par le biais des travaux du Congrès des chefs religieux, contribuant ainsi à la compréhension et au respect mutuels au sein des sociétés.

L’écrivain est le président du Kazakhstan.

