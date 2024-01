Les chefs religieux du Wisconsin affirment qu’un véritable dialogue est nécessaire sur Israël et Gaza pour un cessez-le-feu et la fin de la violence

Les dirigeants interconfessionnels de Milwaukee et du Conseil des rabbins du Wisconsin ont chacun publié des déclarations sur la guerre actuelle en Terre Sainte, partageant leur angoisse face aux pertes et aux souffrances croissantes en Israël et à Gaza. Même si les deux groupes ont exprimé leur espoir d’un cessez-le-feu dans le but ultime de parvenir à une paix durable, bon nombre des stratégies pour y parvenir étaient moins alignées.

Au total, 70 membres du clergé de la région de Milwaukee se sont réunis pour signer une déclaration, dans le but de « porter une voix morale unifiée face à la catastrophe croissante à Gaza et à la violence croissante en Israël et en Palestine ». Les dirigeants religieux et laïcs étaient issus des trois religions abrahamiques du monde – le judaïsme, le christianisme et l’islam – ainsi que des traditions religieuses orientales.

Dans sa propre déclaration, le Conseil des rabbins du Wisconsin a déclaré comprendre que la violence en Israël et à Gaza avait profondément touché les communautés locales du Wisconsin, y compris de nombreuses personnes qui ont perdu ou s’inquiètent pour leurs amis et leur famille dans la région.

« En tant que membre du clergé, une partie de notre vocation consiste à veiller à la sécurité et au bien-être spirituel de tous les membres de notre communauté, y compris de ceux avec lesquels nos positions diffèrent », a déclaré le rabbin Steve Adams, président du Conseil des rabbins du Wisconsin, dans un communiqué. communiqué de presse.

Il a noté que le Conseil était « au courant d’une déclaration sur Israël et Gaza, publiée et signée par des dirigeants multiconfessionnels », et qu’il souhaitait à son tour proposer sa propre déclaration.

« Nous espérons pouvoir concentrer nos efforts sur le réconfort de tous les membres de notre communauté qui sont désemparés et blessés, en promouvant un véritable dialogue en faveur de déclarations unilatérales », a-t-il ajouté.

DÉCLARATION DU CLERGÉ INTERFAITH DE MILWAUKEE :

« Nous représentons les voix de nombreuses personnes qui pleurent la mort d’êtres humains innocents sur une terre qualifiée de sainte par nos traditions. Nous pleurons les décennies d’occupation et d’oppression, de terrorisme et de violence militaire.

Nous sommes angoissés par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et par la mort et la destruction brutales et continues provoquées par Israël sur la population de Gaza et de Cisjordanie. Il a été démontré à maintes reprises qu’il n’y aura pas de solution militaire à ce conflit.

En tant que juifs, rabbins, chrétiens, pasteurs et prêtres, musulmans, imams et dirigeants laïcs, bouddhistes et êtres humains, nous implorons nos communautés de surmonter le désespoir et le chagrin pour sauver de précieuses vies humaines de tous les côtés. conflit et d’appeler dès maintenant à un cessez-le-feu complet, négocié par les Nations Unies.

Nous appelons à la fin de tous les bombardements et de toutes les guerres terrestres.

Nous appelons à la fin de la violence des colons et de Tsahal en Cisjordanie occupée.

Nous appelons à la libération de tous les otages israéliens et internationaux détenus à Gaza et de tous les civils palestiniens détenus par Israël.

Nous appelons à l’acheminement immédiat d’une aide humanitaire à Gaza.

Nous appelons à un engagement immédiat de la communauté internationale en faveur d’une paix juste et durable en Israël-Palestine.

En tant qu’Américains, nous appelons nos dirigeants à cesser de soutenir et de permettre ce conflit. Le cessez-le-feu est le seul moyen d’éviter davantage de morts et de destructions.

Nous appelons la sénatrice Tammy Baldwin, le sénateur Ron Johnson et la représentante Gwen Moore à réfléchir aux souffrances des victimes de la guerre, en particulier des enfants, et à changer leur position d’une « pause » temporaire sur les massacres à un « cessez-le-feu ».

Nous prenons position dès maintenant pour une paix durable. Cette paix doit inclure une lutte contre la montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie dans nos communautés. Nous invitons toutes les personnes croyantes, ainsi que toutes les personnes de bonne conscience, à se joindre à nous dans cet appel à un cessez-le-feu complet dès maintenant. »

DÉCLARATION DU CONSEIL DES RABBIS DU WISCONSIN :

« Le Conseil des rabbins du Wisconsin, qui représente les congrégations juives de tout l’État et de tous les bords religieux, déplore les nombreuses vies perdues et les nombreux autres blessés dans la guerre en Israël et à Gaza. L’ampleur de la tragédie humaine est immense et nous nous joignons à la grande communauté de Milwaukee dans l’espoir d’une voie d’action menant à un arrêt total de la violence.

Nous exprimons notre chagrin face aux souffrances et aux pertes de vies croissantes de personnes innocentes en Israël et à Gaza.

Nous prions pour le retour des otages et des corps de ceux tués en captivité.

Nous affirmons la dignité humaine inhérente aux Palestiniens et aux Israéliens. Chaque vie a une valeur infinie. Comme l’enseignent le judaïsme et l’islam : mettre fin à une vie, c’est détruire un monde entier ; sauver une vie, c’est sauver un monde entier.

Nous condamnons les tentatives visant à délégitimer l’État d’Israël et à rejeter le lien historique entre les Juifs et la terre d’Israël, la patrie ancestrale juive.

Nous reconnaissons le Hamas, le Jihad islamique, les Houtis au Yémen et le Hezbollah au Liban comme des organisations terroristes parrainées par l’Iran et vouées uniquement à la destruction de l’État d’Israël et à l’établissement d’un califat islamique à travers le Moyen-Orient. Un État palestinien moderne n’est pas leur objectif.

Nous comprenons que ces groupes terroristes ne sont pas synonymes du peuple palestinien.

Nous appelons la communauté internationale à exiger que le Hamas se rétracte et renonce à son engagement déclaré de répéter les atrocités du 7 octobre contre les Israéliens, ainsi qu’à tenir le Hamas pour responsable de sa part active dans la perpétuation de cette guerre.

Nous exigeons la cessation des attaques délibérées contre des civils comme condition préalable à tout cessez-le-feu. Nous dénonçons les récits qui semblent calibrés pour créer l’impression scandaleuse que les soldats israéliens tuent délibérément des enfants palestiniens.

Nous insistons pour que les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales reconnaissent et prennent position contre le recours au viol, à la torture et aux enlèvements à des fins politiques.

Nous comprenons que la réponse militaire d’Israël aux attaques du 7 octobre a été considérée comme un acte de légitime défense et non comme des représailles. Pour Israël, le Hamas et ses alliés constituent une menace existentielle.

Nous attendons d’Israël qu’il veille à ce que les droits et la sécurité des Palestiniens en Cisjordanie soient protégés et que les violences perpétrées par les colons soient punies conformément à la loi israélienne à laquelle ils sont soumis.

Nous demandons au Premier ministre israélien de désavouer les déclarations racistes et génocidaires faites par ses ministres ainsi que celles appelant au déplacement des civils de Gaza.

Nous reconnaissons que les destins des Israéliens et des Palestiniens sont inextricablement liés. Nous souhaitons un résultat qui permette aux Palestiniens et aux Israéliens de parvenir à l’autodétermination, à la sécurité et à la paix, et nous prions pour les dirigeants des deux côtés déterminés à réaliser ce résultat.

Nous appelons les personnes de bonne foi à exiger un cessez-le-feu fondé sur le démantèlement des multiples organisations terroristes à Gaza œuvrant à la destruction d’Israël et au retour de chaque otage et de chaque corps d’otage décédé.

Nous prions, en fin de compte, pour que la vision du prophète Michée se réalise : « Et tous seront assis sous leurs vignes et sous leurs figuiers, et il n’y aura personne pour les effrayer. »

De nombreux chefs religieux à Milwaukee, dans le Wisconsin et à travers les États-Unis ont été unis dans leur appel à un cessez-le-feu à Gaza – et à la paix au Moyen-Orient, bien avant les événements du 7 octobre. en raison d’une confluence d’interprétations théologiques diverses, de contextes historiques et politiques de la région et de responsabilités variables envers leurs communautés.

Ces chefs religieux, influencés par leurs doctrines religieuses distinctes, ont souvent partagé des points de vue opposés sur l’approche la plus efficace vers la paix. Cette divergence a été encore aggravée par la nécessité d’équilibrer les préoccupations humanitaires avec les problèmes politiques sous-jacents, l’influence d’éléments extrémistes au sein des groupes religieux, les barrières de communication et les pressions externes des acteurs internationaux et régionaux.

Malgré ces différences de méthodologie, leur appel collectif à la paix souligne une reconnaissance commune du besoin urgent de mettre fin à la violence et aux souffrances à Gaza.