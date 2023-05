Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les chefs religieux britanniques ont condamné la menace « cruelle et sans cœur » du gouvernement d’envoyer un ancien combattant afghan au Rwanda – implorant Rishi Sunak de repenser sa politique d’asile.

Les principales personnalités religieuses des principales confessions du pays sont soutenues L’indépendantpour empêcher ceux qui ont combattu aux côtés des forces britanniques et américaines contre les talibans d’être expulsés.

Des membres du clergé, des imams, des rabbins et d’autres religieux se sont exprimés à la suite des critiques cinglantes de l’archevêque de Cantorbéry sur la répression des petits bateaux de M. Sunak, la qualifiant de « moralement inacceptable et politiquement irréalisable ».

Les chefs religieux ont partagé leur indignation que le ministère de l’Intérieur ait dit à un ancien pilote de l’armée de l’air afghane qu’il pourrait être envoyé au Rwanda parce qu’il est venu en Grande-Bretagne dans un petit bateau à travers la Manche.

L’évêque de Liverpool, John Perumbalath, a déclaré qu’il y avait un « devoir moral » de lui assurer la sécurité. « Le gouvernement a été lamentable dans son engagement envers les réfugiés afghans et il est temps pour eux de faire ce qui est décent et de revenir sur cette décision cruelle et sans cœur. »

L’évêque de Durham, Paul Butler, a déclaré que ce sort du vétéran de la guerre illustrait « le lien que le gouvernement s’est créé » en traitant toutes les arrivées de petits bateaux comme des criminels.

« Il devrait certainement y avoir de la flexibilité », a déclaré le très révérend Butler, qui a déclaré que le pilote devrait être autorisé à rester dans le cadre de la politique de relocalisation et d’assistance afghane (Arap). « Je suppose que, compte tenu de ses services passés, il serait immédiatement le bienvenu pour rester et reconstruire sa vie ici. »

Indarjit Singh, directeur du Réseau des organisations sikhs, a déclaré : « Il est particulièrement cruel de menacer d’envoyer des personnes qui nous ont aidés de bonne foi à obtenir un meilleur gouvernement en Afghanistan. Cela nous montre sous un très, très mauvais jour.

Le chef sikh est allé plus loin en attaquant « l’insensibilité » de la politique d’asile du gouvernement – affirmant que M. Sunak et sa secrétaire à l’intérieur, Suella Braverman, tentaient de séparer « les bons réfugiés et les mauvais réfugiés » en traitant toutes les arrivées par petits bateaux comme des migrants illégaux.

Accusant le gouvernement de « se plier au sectarisme », Lord Singh a ajouté : « Menacer d’envoyer des gens au Rwanda s’ils osent venir sur nos côtes montre une insensibilité totale. Le Rwanda n’est pas un pays sûr.

L’imam principal Ibrahim Mogra aux côtés de l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby (PENNSYLVANIE)

Ibrahim Mogra, un imam senior de Leicester qui est coprésident du Forum chrétien-musulman, a déclaré que le gouvernement devait examiner les demandes d’asile des anciens combattants afghans, quel que soit leur itinéraire vers le Royaume-Uni.

« Que vous soyez pour ou contre la guerre en Afghanistan, ces Afghans ont risqué leur vie pour soutenir notre gouvernement, donc les abandonner ainsi montre un mépris total pour les sacrifices qu’ils ont consentis », a déclaré l’imam.

Le pilote afghan – qui a effectué des dizaines de missions contre les talibans et a été salué par son superviseur des forces de la coalition américaine comme un « patriote pour sa nation » – a déclaré L’indépendant il se sent « oublié » par le gouvernement.

Des dizaines de chefs militaires, de politiciens et de célébrités ont soutenu notre campagne exigeant une refonte. L’ancien chef de l’armée britannique, le général Lord Dannatt, a déclaré que le vétéran afghan devait être pris en compte pour le programme Arap, et a déclaré qu’il était « mal à l’aise » avec la politique rwandaise.

Le programme conçu pour amener ceux qui ont aidé les forces britanniques a mis plus de 11 000 personnes en sécurité à la suite de la chute de Kaboul. Mais 4 300 autres personnes éligibles, y compris des membres de leur famille, attendent toujours d’être relocalisées.

Le pilote a écrit une lettre à M. Sunak qui a été aveuglée. Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a les détails de l’affaire mais rien n’a été fait.

Rishi Sunak et Suella Braverman se sont engagés à « arrêter les bateaux » (L’indépendant)

Le rabbin Charley Baginsky, directeur général du judaïsme libéral, a déclaré que le Royaume-Uni avait la « responsabilité » de protéger les Afghans qui travaillaient avec les forces de la coalition, y compris le pilote. Le rabbin Jonathan Romain de la synagogue de Maidenhead a ajouté : « S’il y a jamais eu une exception à la règle, c’est bien celle-ci. »

Le rabbin Josh Levy, chef du Mouvement pour le judaïsme réformé, a ajouté : « S’ils sont arrivés ici sur un bateau, c’est parce qu’il n’y avait pas d’autre choix. Une incapacité à trouver la flexibilité dans ces cas est inexcusable.

L’imam Dr Usama Hasan, analyste principal au Tony Blair Institute for Global Change, a déclaré : « De nombreux Afghans ont risqué leur vie contre un ennemi brutal, les talibans. Il est donc juste et approprié que ceux qui ont aidé l’effort de guerre britannique reçoivent l’asile dans ce pays.

L’intervention cinglante de l’archevêque de Cantorbéry devant les Lords contre le projet de loi sur la migration illégale de Mme Braverman cette semaine a déclenché une réaction violente de la part des hauts conservateurs.

Le député de Mark Jenkinson a accusé Justin Welby d’être « détaché » des opinions des fidèles – arguant que laisser les migrants aux « mains de passeurs ignobles est aussi loin d’être chrétien que possible ».

L’évêque de Durham Paul Butler veut que le gouvernement soit plus « flexible » (PENNSYLVANIE)

Mais de plus en plus de chefs religieux s’expriment. Mgr Paul McAleenan, responsable des questions de réfugiés pour la Conférence des évêques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles, a déclaré L’indépendant que l’envoi de personnes au Rwanda ne ferait qu’ « aggraver les difficultés de ceux qui arrivent sur nos côtes ».

Il a ajouté : « Il est essentiel d’établir des itinéraires plus sûrs et de comprendre véritablement la situation individuelle des gens. »

La secrétaire générale du Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB), Zara Mohammed, a déclaré que le Royaume-Uni « doit agir pour établir des itinéraires sûrs et légaux pour ceux qui demandent l’asile au Royaume-Uni ».

Elle a dit L’indépendant: « L’absence d’itinéraires sûrs et légaux ne servira qu’à enhardir et enrichir davantage les trafiquants d’êtres humains, à mettre en danger la vie de ceux qui traversent la Manche et à bafouer nos engagements internationaux. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le Royaume-Uni avait « une fière histoire » de soutien aux réfugiés ayant besoin de protection « et nous sommes l’un des plus grands destinataires de réfugiés recommandés par le HCR dans le monde ».

Ils ont ajouté: « Depuis 2015, nous avons offert une route sûre et légale vers le Royaume-Uni à près d’un demi-million d’hommes, de femmes et d’enfants en quête de sécurité – y compris ceux de Hong Kong, de Syrie, d’Afghanistan et d’Ukraine, ainsi que les membres de la famille des réfugiés. .”