Les chefs religieux canadiens s’expriment alors que le pays s’apprête à autoriser l’euthanasie pour les maladies mentales

Les chefs religieux de partout au Canada dénoncent une nouvelle loi fédérale qui permettra aux Canadiens atteints de maladie mentale de demander l’aide médicale à mourir (AMM) pour une maladie mentale.

“En mars prochain, à moins que le gouvernement ne soit obligé de changer d’avis, les personnes souffrant uniquement de maladie mentale deviendront éligibles à l’euthanasie”, a déclaré l’archevêque de Vancouver J. Michael Miller lors d’une homélie le mois dernier, selon un rapport du BC Catholic.

Les commentaires arrivent quelques mois avant la date limite pour étendre l’AMM au Canada aux personnes atteintes de maladie mentale, les critiques appelant le gouvernement à mettre un terme au plan jusqu’à ce que ses ramifications puissent être étudiées plus en profondeur.

Miller, qui a qualifié la loi de « moralement dépravée », a fait valoir que le Canada a agi trop rapidement pour élargir l’accès à l’AMM au cours des dernières années.

“En six ans, le Canada est passé d’une interdiction totale de l’euthanasie à l’un des régimes d’euthanasie les plus permissifs au monde”, a-t-il déclaré. “Et encore plus d’accès pourraient arriver, notamment en permettant aux” mineurs matures “de le demander.”

La légalisation de l’euthanasie active s’est avérée controversée dans le monde entier, avec seulement sept pays autorisant la pratique à partir de 2022. La Belgique et les Pays-Bas, qui ont certaines des politiques d’euthanasie les plus permissives au monde, ont été les premiers à légaliser l’AMM en 2002. Ils ont été rejoints par le Luxembourg en 2009, la Colombie en 2014, le Canada en 2016, et l’Espagne et la Nouvelle-Zélande l’année dernière.

Alors que le Canada autorisait l’euthanasie il y a six ans, la pratique a été limitée aux personnes de plus de 18 ans atteintes d’une maladie en phase terminale. Mais en mars de l’année dernière, la loi a été modifiée pour permettre l’euthanasie des patients dont la mort naturelle n’est pas “raisonnablement prévisible”, ouvrant la voie aux malades mentaux pour recevoir l’AMM en mars 2023.

La disponibilité imminente de l’AMM pour les patients atteints de maladie mentale est un développement troublant non seulement pour Miller, mais aussi pour d’autres chefs religieux qui ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l’expansion.

« De notre point de vue, chaque vie a une valeur égale… mais quand une vie doit se terminer n’est pas quelque chose qui devrait être laissé aux êtres humains », a déclaré le rabbin Berel Bell, qui vit et travaille à Montréal, à Fox News Digital. “Notre créateur sait comment et quand mettre fin à des vies, et il le fait tous les jours. Et si une personne qui est en vie, quelle que soit la raison pour laquelle elle a besoin d’être en vie, c’est quelque chose qui dépasse l’entendement humain.”

Mais Bell a également souligné de nombreuses considérations pratiques qui suscitent peu d’attention, arguant que les situations dans lesquelles l’AMM est proposée sont susceptibles de tomber sur les données démographiques les plus pauvres du pays.

“Si une personne a besoin d’un psychiatre, elle est inscrite sur une liste d’attente. C’est cinq ans avant qu’elle ne voie un psychiatre… à moins que vous n’ayez de l’argent pour aller en privé, vous ne pouvez pas voir un psychiatre et il y en a si peu”, a déclaré Bell. “Donc, le prix est prohibitif.”

De nombreux Canadiens comptent sur le système de soins de santé financé par le gouvernement du pays, qui a souffert ces dernières années d’une pénurie de médecins de famille. Les patients sont souvent dirigés vers des cliniques et des salles d’urgence pour recevoir des soins, ce qui entraîne un traitement moins personnalisé et des temps d’attente plus longs.

Bell, qui est également un expert de premier plan sur la loi juive, craint que bon nombre de ces personnes vulnérables ne soient dirigées vers une solution permanente à un problème temporaire.

“Les personnes en détresse mentale et émotionnelle, en détresse psychologique – qui a dit qu’elles devaient rester comme ça?” dit Bell.

Derek Ross, directeur exécutif de Christian Legal Fellowship, partage des préoccupations similaires, déclarant à Christianity Today, lorsque la loi a été modifiée l’année dernière, que l’AMM est désormais proposée comme une “réponse médicale” à plus qu’une simple maladie en phase terminale.

“La loi présente désormais la mort comme une réponse médicale à la souffrance dans un large éventail de cas – pas seulement lorsque quelqu’un est déjà en train de mourir, mais potentiellement à n’importe quelle étape de sa vie d’adulte”, a déclaré Ross. “Au lieu de donner la priorité aux soutiens pour aider les gens à vivre une vie significative, nous avons donné la priorité aux moyens de rendre la mort plus accessible. C’est un message déchirant.”

Bell a partagé des préoccupations similaires, arguant que l’élargissement continu de l’éligibilité offrira la mort comme solution à beaucoup plus de personnes dans les années à venir.

“Les gens disent que c’est un faux argument, la pente glissante, mais ici, vous le voyez jouer”, a déclaré Bell. «Ce qui prend habituellement des années se produit maintenant en mois ou en un an ou deux. Ici, ça a glissé, on a nié que le suicide assisté conduirait à l’euthanasie, mais au Canada, c’est arrivé tous ensemble… alors vous élargissez la définition de qui est admissible , et puis ça ira aux handicapés, puis on ira aux enfants plus âgés, et ça ira aux plus jeunes.”