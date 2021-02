La campagne de vaccination anti-covid du Royaume-Uni va de l’avant, mais un taux de participation plus faible parmi la communauté ethnique noire et minoritaire a incité les chefs religieux à lancer une campagne pour dissiper la peur et la méfiance.

Le mois dernier, le groupe consultatif scientifique du gouvernement a rapporté que l’hésitation à la vaccination est la plus élevée parmi les Britanniques noirs, 72% déclarant qu’il était peu probable ou très improbable d’obtenir le vaccin.

Un centre médical de Stoke-on-Trent a déclaré que la proportion de personnes ne fréquentant pas les cliniques de vaccination lorsqu’elles étaient invitées était dix fois plus élevée chez les personnes BAME que la moyenne.

«Nous avons eu environ 20-30% d’ADN [did not attend] parmi la communauté BAME, contre 2 à 3% dans d’autres groupes », a déclaré le Dr Lenin Vellaturi à GPonline.

« Il y a beaucoup plus d’hésitation à l’égard des vaccins parmi certaines de nos communautés noires, asiatiques et d’autres minorités ethniques », a expliqué la députée britannique Shabana Mahmood. « Ils attrapent beaucoup plus de gens qui disent non, ils ne veulent pas vaccin. »

On pense que les chefs religieux peuvent être efficaces pour influencer la communauté BAME à travers leurs congrégations.

Ce point de vue coïncide avec les pensées d’un médecin ayant une expérience d’hésitation à la vaccination.

«Mais ce qui m’a vraiment le plus marqué, c’est quand j’ai entendu une des infirmières à qui j’ai parlé dire, allez […] nous devons aller chercher ce vaccin. Et elle est comme, non, mon pasteur a dit non », a déclaré le Dr Michael Dawes du Royal Shrewsbury Hospital.

« Et je suis comme … et ça m’a choqué, ça m’a mis en colère, et je lui ai dit ‘donne-moi le numéro de ton pasteur et laisse-moi parler à ton pasteur. »

La campagne Give Hope a le soutien de Rose Hudson-Wilkin, la première femme noire évêque de l’Église d’Angleterre. Il est également soutenu par les dirigeants des églises anglicane, méthodiste, de l’Armée du Salut, baptiste, pentecôtiste, évangélique et à majorité noire.

Nadhim Zahawi, le ministre des vaccins, a déclaré la semaine dernière que le gouvernement examinerait la question des «taux de refus», en particulier au sein des communautés BAME.