Les chefs religieux américains se sont fortement divisés sur l’avortement, un an après l’annulation de Roe v. Wade.

Au cours de l’année qui s’est écoulée depuis que la Cour suprême a annulé le droit national à l’avortement, les chefs religieux et les confessions américaines ont réagi de manière étonnamment diverse – certains célébrant les interdictions au niveau de l’État qui ont suivi, d’autres en colère qu’une cause chrétienne conservatrice ait changé la loi de la terre d’une manière qu’ils considèrent oppressive.

Les divisions sont incarnées dans la plus grande dénomination du pays – l’Église catholique. Les sondages nationaux montrent à plusieurs reprises qu’une majorité de catholiques américains pensent que l’avortement devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas, mais la Conférence des évêques catholiques des États-Unis soutient des interdictions radicales.

Parmi les protestants, une solide majorité d’évangéliques blancs sont favorables à l’interdiction de l’avortement. Mais la plupart des protestants traditionnels soutiennent le droit à l’avortement, et plusieurs de leurs principaux dirigeants ont dénoncé la décision de la Cour suprême vieille d’un an qui a sapé ce droit en annulant la décision Roe v. Wade de 1973.

Par exemple, l’évêque président de l’Église épiscopale, Michael Curry, s’est dit « profondément attristé » par cette décision.

La décision « institutionnalise l’inégalité parce que les femmes ayant accès aux ressources pourront exercer leur jugement moral d’une manière que les femmes sans les mêmes ressources ne le feront pas », a déclaré Curry.

Certains Américains religieux sont allés au-delà des expressions de consternation, intentant des poursuites judiciaires affirmant que les nouvelles interdictions d’avortement enfreignaient leurs propres croyances religieuses. Les femmes juives ont joué un rôle dans de tels procès en Indiana et au Kentucky ; en Floride, une synagogue de Boynton Beach — Congrégation L’Dor Va-Dor — a affirmé dans un procès qu’une interdiction de l’avortement par l’État violait les enseignements juifs.

Le Dr Sara Imershein, qui pratique des avortements au premier trimestre dans le nord de la Virginie, a déclaré que ses convictions sur le judaïsme réformé avaient éclairé sa décision de choisir cette voie.

« J’ai davantage regardé la liturgie du judaïsme et j’ai trouvé qu’elle soutenait vraiment mon travail », a-t-elle déclaré. « J’ai étudié avec mon rabbin local. »

Imershein était à l’université lorsque l’avortement a été légalisé dans tout le pays. Maintenant, à 69 ans, elle a vu la disparition de Roe.

« Les lois qui restreignent l’avortement… ignorent nos enseignements juifs qui sont très anciens, et elles piétinent notre liberté religieuse », a-t-elle déclaré.

Dans le bouddhisme, l’islam et le sikhisme, l’avortement est également largement accepté dans certaines circonstances. La plupart des hindous américains sont « très favorables au choix », a déclaré Dheepa Sundaram, professeur adjoint d’études religieuses à l’Université de Denver ; elle a cité le concept de karma selon lequel chaque personne a la liberté d’agir et de faire face aux conséquences de ses actions, bonnes ou mauvaises.

Randall Balmer, professeur d’histoire religieuse américaine au Dartmouth College, affirme que le débat sur l’avortement est si insoluble en partie parce que les croyants des camps opposés considèrent la Bible – qui n’inclut pas le mot « avortement » – comme soutenant leur camp.

« Cela montre la souplesse des Écritures – la façon dont chaque groupe essaie de rassembler des arguments en son nom », a-t-il déclaré. « La Bible peut être manipulée.

« Ce qui me frappe des deux côtés, c’est qu’il n’y a aucune humilité dans leur position », a ajouté Balmer. « Ils jalonnent ce qu’ils croient être la volonté de Dieu, et tout le monde est un hérétique. »

Même au sein des églises individuelles, les divisions sur l’avortement peuvent éclater. L’évêque Timothy Clarke, pasteur de la First Church of God à Columbus, Ohio, exhorte fréquemment sa congrégation à prédominance afro-américaine à respecter ceux qui ont des points de vue opposés.

Clarke se décrit comme «bibliquement pro-vie», mais il critique les interdictions strictes de l’avortement promulguées dans de nombreux États dirigés par les républicains comme «excessives et extrêmes».

Se référant aux lois qui criminaliseraient les médecins pratiquant l’avortement et refuseraient l’avortement aux victimes de viol, il a déclaré que de nombreuses personnes dans son église « disent que cela va trop loin. C’est au-delà de la pâleur.

Il existe un sentiment similaire chez certains catholiques américains, déclare Kathleen Sprows Cummings, professeur d’études et d’histoire américaines à l’Université de Notre-Dame et directrice de son centre Cushwa pour l’étude du catholicisme américain.

« Il y a des histoires horribles venant de femmes enceintes souffrant de problèmes graves qui se voient refuser des soins de santé », a-t-elle déclaré, faisant référence aux conséquences de certaines interdictions d’avortement par l’État.

« Nous devons avoir une approche plus humaine », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous verrons plus de catholiques dire : ‘Je ne suis pas pro-avortement. Mais je veux de la miséricorde. Je veux des soins de santé.

En tant que groupe, les évêques catholiques sont inébranlables, comme l’a indiqué plus tôt cette année le président de leur conférence, Mgr Timothy Broglio, dans une déclaration.

« Les évêques catholiques des États-Unis sont unis dans notre engagement envers la vie et continueront à travailler comme un seul corps en Christ pour rendre l’avortement impensable », a-t-il déclaré.

Un sondage réalisé l’année dernière par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a montré un net écart entre les opinions dominantes des catholiques américains et les positions anti-avortement des évêques. Selon le sondage, 63% des adultes catholiques ont déclaré que l’avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas, et 68% se sont opposés à l’annulation de Roe v. Wade.

« Sur chaque question liée à la sexualité ou à la santé reproductive, il y a un énorme fossé entre la façon de penser des laïcs catholiques et ce que la hiérarchie enseigne », a déclaré Jamie Manson, président de Catholics for Choice.

« Ce qui est difficile », a-t-elle dit, « c’est que même si la plupart des catholiques pensent que l’avortement devrait être légal, ils n’en parlent pas publiquement à cause du tabou… la peur d’être ostracisé par leur communauté ».

Manson a noté qu’une enquête réalisée en 2014 par le Guttmacher Institute, une organisation de recherche qui soutient le droit à l’avortement, a révélé que près d’un quart des patients américains avortés s’identifient comme catholiques.

« Il y a une hiérarchie entièrement masculine qui leur dit qu’ils sont complices de meurtre », a déclaré Manson. « Je souhaite que ce que les évêques et les prêtres feraient, c’est d’écouter ces femmes, d’écouter leurs histoires sur les raisons pour lesquelles elles choisissent l’avortement. »

Parmi les principales confessions protestantes, il y a eu des déclarations officielles reconnaissant que l’avortement est une question complexe, mais le sentiment dominant est que la décision de la Cour suprême de l’année dernière était une injustice envers les femmes, en particulier celles qui sont déjà confrontées à des difficultés économiques et à la discrimination raciale.

« Cette décision complique davantage la lutte et crée la division, la colère et le chaos dans un pays déjà divisé et en conflit », a écrit l’évêque Thomas Bickerton, président du Conseil des évêques de l’Église méthodiste unie.

Certains pasteurs protestants sont devenus de fervents défenseurs du droit à l’avortement ; parmi eux se trouve Jacqui Lewis, la première Afro-Américaine et la première femme à occuper le poste de ministre principal dans l’historique Middle Collegiate Church de New York.

Elle a évoqué la peur et le chagrin ressentis par de nombreuses femmes touchées par les nouvelles interdictions d’avortement.

« Ce sont les plus pauvres d’entre nous, les plus privés de leurs droits et ils luttent davantage parce qu’une partie du christianisme estime qu’ils ont le droit de décider pour les autres ce qui est moral », a déclaré Lewis. « Cela me brise l’âme de voir la religion militarisée de cette façon… c’est le contraire de ce que la religion devrait être. »

Parmi les dirigeants de la Southern Baptist Convention, de loin la plus grande dénomination évangélique, il y a une opposition unifiée à l’avortement. Cependant, il y a eu de vifs désaccords sur l’opportunité d’imposer des sanctions pénales aux femmes qui se font avorter.

Le président du SBC, Bart Barber, s’oppose à la criminalisation des femmes dans de tels cas et s’est disputé verbalement avec des pasteurs baptistes qui soutiennent que de telles femmes. dans certains cas, devraient être considérés comme des meurtriers.

« Je pense qu’il est injuste, inutile et imprudent d’inclure dans les lois sur l’avortement la poursuite des femmes qui demandent ou obtiennent un avortement », écrit Barber dans un long article. « L’avorteur est le meurtrier, et toute loi interdisant l’avortement devrait identifier l’avorteur de manière unique en tant que tel. »

___

Les journalistes AP Tiffany Stanley à Washington et Deepa Bharath en Californie du Sud ont contribué.

____

Par David Crary, Associated Press