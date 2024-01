Les chefs régionaux du renseignement se réunissent à Mombasa pour discuter de collaboration

Les chefs des services de renseignement et de sécurité de la région de l’Afrique de l’Est rencontrent Mombasa pour discuter de la manière dont ils peuvent renforcer leur coopération en matière de sécurité et de stabilité.

Les responsables se réunissent pour délibérer sur les moyens de renforcer la coopération et la collaboration, de relever les défis communs et de capitaliser sur les perspectives d’une région pacifique et prospère.

Les participants viennent du Kenya, de Tanzanie, d’Ouganda, de Somalie, d’Éthiopie, du Burundi, du Rwanda, d’Érythrée, du Mozambique, des Comores, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, du Malawi, du Soudan du Sud et des Seychelles.

La conférence se déroule du 27 au 31 janvier et est surnommée la « Conférence de coopération Mashariki ».

Les responsables ont déclaré que l’objectif de la conférence était d’approfondir la coopération, de renforcer la collaboration et d’élargir la coordination entre les organisations de renseignement respectives pour faire face aux menaces communes et exploiter les opportunités disponibles dans la région.

Le vice-président Rigathi Gachagua a ouvert la conférence et a exhorté les participants à partager leurs évaluations des menaces et des opportunités qui existent dans la région et à trouver des moyens de renforcer la coopération et la collaboration pour relever les défis communs.

« Bien que votre mandat porte principalement sur le niveau national, le paysage changeant de la sécurité exige que nous recherchions et renforcions les réseaux de partenariat au-delà de nos frontières », a-t-il déclaré.

« En effet, la sécurité est une question nationale, transnationale et internationale qui doit être abordée avec des interventions correspondantes. »

Il a indiqué que la réunion avait lieu alors que certains pays d’Afrique de l’Est sont confrontés à des défis de sécurité liés à des conflits armés internes et au terrorisme.

“Cela s’ajoute aux crimes transnationaux organisés, notamment le trafic d’êtres humains, en particulier d’enfants, de drogue, de produits contrefaits, la corruption et le blanchiment d’argent, ainsi que les trophées de la faune, entre autres”, a ajouté le DP.

« Les conflits armés sont, entre autres, alimentés par le commerce illégal d’armes à travers les frontières. »

Gachagua a déclaré que le terrorisme et l’extrémisme religieux prennent racine à mesure que les cellules de radicalisation se développent également et qu’à mesure que la technologie progresse, les crimes et autres formes d’insécurité sont devenus de haute technologie et, par conséquent, plus compliqués.

« Ces défis de sécurité, ainsi que d’autres, menacent les programmes nationaux de développement visant à la transformation socio-économique vers l’Afrique que nous voulons, comme le souligne l’Agenda 2063 de l’Union africaine », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les problèmes de sécurité constituent une menace pour Africa Rising, outre la réalisation des objectifs de développement durable, tels qu’envisagés dans le cadre de l’Agenda 2030.

Il a déclaré que l’insécurité, si elle n’est pas combattue de manière stratégique et décisive, pourrait faire dérailler la vision de transformation de la vie des populations.

« En tant que région, nous avons tous supporté le poids de l’insécurité lorsque nos voisins sont en difficulté. »

« Les problèmes partout dans notre région sont des problèmes pour tout le monde. C’est pourquoi nous devons travailler ensemble pour faire face aux menaces à la sécurité », a-t-il déclaré.

Il a déclaré aux participants qu’ils avaient l’occasion d’examiner les lacunes et les tendances en matière de sécurité, depuis les espaces traditionnels jusqu’aux plateformes numériques, qui ont rendu les crimes plus complexes.

Les espaces numériques, a-t-il ajouté, sont malheureusement devenus des terrains de jeu pour le recrutement et la radicalisation, le blanchiment d’argent et des pièges pour les homicides et autres cybercrimes, comme cela a été récemment le cas au Kenya.

Cela nécessite de renforcer les capacités des agents en matière de compétences numériques.

Cela s’ajoute au recrutement d’experts dans des domaines technologiques spécialisés et émergents, pour avoir une longueur d’avance.

Même si davantage de ressources sont nécessaires pour intégrer l’intelligence artificielle dans les opérations de sécurité, nous n’avons d’autre choix que d’investir pour obtenir de meilleurs résultats.

Gachagua a déclaré qu’avec les progrès technologiques, les pays doivent être armés d’infrastructures hautement innovantes pour traquer, suivre et surveiller les menaces potentielles en vue d’une élimination et d’une prévention précoces.

Il a ajouté que les chefs de la sécurité sont des conseillers auprès des principaux décideurs de l’État et que leur travail doit éclairer les actions juridiques et politiques pour des solutions de sécurité durables.

« Nous sommes prêts à recevoir des conseils sur les stratégies les meilleures et les plus productives pour intégrer la technologie pour une sécurité renforcée. »

Le directeur général du Service national de renseignement, Noordin Haji, a déclaré qu’avec l’intégration de la région, ils ont été confrontés à une multitude de défis qui ont exploité la libre circulation des biens et des personnes pour promouvoir des activités illicites.

« Le terrorisme continue d’exploiter les vulnérabilités de nos sociétés, tandis que les crimes transnationaux organisés, tels que le trafic d’êtres humains et le trafic d’armes, soulignent la nécessité d’un front uni contre les réseaux criminels qui opèrent de manière transparente à travers nos frontières, en tirant parti des lacunes de nos services de renseignement et d’application de la loi. efforts », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’émergence de menaces socio-économiques telles que le coût élevé de la vie, le chômage et l’insécurité alimentaire, entre autres, crée un environnement instable qui peut pousser les gens vers des activités criminelles comme moyen de survie.

De nouveaux défis apparaissent également dans le cyberespace, a ajouté Haji.

Il a déclaré que si les champs de bataille du passé étaient physiques, les champs de bataille de notre époque deviennent de plus en plus virtuels.

« Notre dépendance à l’égard de l’infrastructure numérique crée de nouvelles vulnérabilités. Les cyberattaques ciblant les infrastructures critiques, les systèmes financiers et même les réseaux de santé peuvent paralyser des économies entières et provoquer des perturbations sociétales généralisées.

« Rien qu’en 2022, l’Afrique a connu une augmentation de 78 % des cyberattaques, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda devenant des cibles privilégiées », a-t-il ajouté.

Il a appelé à une approche régionale à multiples facettes comprenant, entre autres questions, la manière de renforcer notre cadre de collaboration, en commençant par l’élimination des obstacles juridiques et bureaucratiques pour garantir un partage rationalisé des informations.

Cela nécessite la mise en œuvre de protocoles standardisés et de lois harmonisées sur la protection des données, soutenus par des plateformes de communication sécurisées et un cryptage fort, a-t-il déclaré.

De telles mesures sont fondamentales pour parvenir à un échange de renseignements fluide, nous permettant de parvenir à une compréhension approfondie des menaces régionales.

« Notre approche devrait également inclure le renforcement des capacités pour doter le personnel de compétences avancées dans des domaines critiques tels que l’analyse des données, la cybersécurité et la médecine légale. Parallèlement, impliquer la communauté dans les efforts de sécurité en fait des contributeurs proactifs de notre sécurité collective, devenant ainsi une ligne de défense cruciale.

La conférence intervient à un moment où la région est confrontée à une myriade de défis qui continuent de menacer la sécurité, la paix et la stabilité de la région.

Ces défis comprennent le terrorisme et l’extrémisme religieux, la criminalité transnationale organisée ; les menaces politiques, sociales et économiques ainsi que les menaces émergentes associées, entre autres, aux pandémies, au changement climatique et à la cybersécurité.

Selon les organisateurs, ces menaces continuent d’entraver la croissance économique et sociale de la région, et appellent les services de renseignement et les agences de sécurité à jouer un rôle de premier plan pour y faire face.

« Malgré les défis, la région a fait des progrès significatifs pour contrer les menaces dominantes », a déclaré un responsable proche de la réunion.

« Par exemple, grâce au développement de plateformes efficaces de coopération et de partage d’informations, plusieurs attaques terroristes planifiées sur le sol de notre région ont été déjouées et atténuées. »

Parmi les processus visant à institutionnaliser ces initiatives, citons la création du Secteur paix et sécurité de la Communauté d’Afrique de l’Est en 2006 et, par la suite, le Processus de Djibouti sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, qui a jeté les bases d’une action coordonnée dans notre région.

En tant que partenaires, les régions ont créé le Centre de cybersécurité de l’IGAD et l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’Est (EAPCCO) pour renforcer la résilience régionale contre les cybermenaces et favoriser la collaboration contre la criminalité transfrontalière, ainsi que d’autres activités criminelles organisées.

Ces dernières années, les centres de fusion régionaux (RFC) ont servi de centres névralgiques essentiels pour l’analyse des menaces en temps réel, le partage d’informations et la planification opérationnelle conjointe.

Ces cadres ont fourni une base solide pour la coopération et la collaboration, mais exigent plus que les cadres existants pour atteindre de nouveaux sommets de collaboration et s’adapter à l’évolution de la dynamique de sécurité, ce qui rend des forums comme cette conférence extrêmement importants.

Outre l’amélioration de la compréhension des défis de sécurité auxquels est confrontée la région et l’identification des opportunités actuelles et potentielles, les discussions de la conférence devraient aboutir à une conférence annuelle de coopération Mashariki pour renforcer les cadres de coopération et de collaboration à mettre en place.

Ceci s’appuie sur une histoire partagée, des communautés interconnectées et des cultures communes qui parcourent la région de l’Afrique de l’Est.

La vision de la Conférence de coopération de Mashariki, selon les organisateurs, repose sur la reconnaissance du fait que notre engagement à maintenir la paix et la stabilité dans la région de l’Afrique de l’Est est enraciné dans des leçons durables et des récits partagés transmis de génération en génération.