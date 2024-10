Les chefs régionaux de l’ancienne colonie « snobent » le roi britannique — RT World News

Les chefs de six États australiens manqueront une réception pour le roi Charles III à son arrivée aux Pays-Bas, tandis que le monarque britannique a déclaré qu’il ne s’opposerait pas à ce que l’ancienne colonie pénitentiaire se déclare république.

Même si l’Australie est totalement indépendante depuis 1986, son chef d’État en titre reste le monarque britannique. Un référendum de 1999 visant à déclarer une république a échoué, en partie à cause de la popularité de la reine Elizabeth II à l’époque.

Charles devrait arriver en Australie plus tard cette semaine. Lundi, les premiers ministres de six États fédéraux ont informé Canberra qu’ils ne pourraient pas assister à la réception du monarque, invoquant des engagements antérieurs.

« Le fait que les premiers ministres des États n’aient pas assisté à la réception à Canberra est totalement indéfendable », a déclaré à la BBC Bev McArthur, député libéral et chef de la Ligue monarchiste australienne. Elle a accusé les premiers ministres de porter « chapeaux républicains » et s’engager dans « une politique gestuelle » pour insulter le roi.

Charles serait le deuxième monarque britannique au pouvoir à effectuer une visite officielle en Australie, après sa mère, décédée en 2022.

Avec le décès de la reine Elizabeth, le Mouvement de la République australienne (ARM) a relancé son agitation en faveur de la déclaration d’une république, arguant que le pays devrait être sur un pied d’égalité avec les autres nations du monde.















Le Premier ministre australien Anthony Albanese a précédemment déclaré que le pays « devrait avoir un Australien comme chef de l’État » suggérant qu’il soutiendrait un autre référendum. Lors du vote de 1999, 54,9 % des Australiens ont voté en faveur du maintien de la monarchie.

La semaine dernière, l’ARM a écrit au palais de Buckingham pour demander une rencontre avec le roi. Alors que Charles III refusa poliment, son secrétaire particulier révéla que le monarque ne s’opposerait pas à ce que les Australiens élisent un président à la place.

« Sa Majesté, en tant que monarque constitutionnel, agit sur les conseils de ses ministres et c’est donc au public australien de décider si l’Australie deviendra une république », a écrit le Dr Nathan Ross à ARM, selon le Daily Mail. Ross a également noté que les opinions d’ARM «ont été notés très soigneusement» et que Charles avait « un amour et une affection profonds » pour l’Australie.

L’invitation du groupe était « poliment refusé » Le coprésident d’ARM, Nathan Hansford, a déclaré au Mail. Il a ajouté que les Australiens sont « une nation si merveilleusement diversifiée » que beaucoup de gens estiment n’est pas correctement représenté par un monarque.

Quatorze pays dans le monde considèrent toujours le souverain britannique comme leur chef d’État. La Barbade a été la dernière à se déclarer république, en 2021, mais a choisi de rester dans le Commonwealth et d’entretenir des relations cordiales avec Londres. La Jamaïque devrait organiser un référendum sur la question plus tard cette année.

La Grande-Bretagne a commencé à coloniser l’Australie en 1788, lorsque la Nouvelle-Galles du Sud a été établie en colonie pénitentiaire. D’autres colonies ont suivi et sont finalement devenues le Commonwealth d’Australie en 1901. L’Australie actuelle se compose de six États : la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, le Queensland, l’Australie du Sud, l’Australie occidentale et la Tasmanie, ainsi que dix territoires fédéraux.