Les chefs ont battu les Bengals dans le match pour le titre de l’AFC après un autre thriller Burrow-Mahomes

Patrick Mahomes s’est précipité pour un premier essai sur sa cheville droite gravement foulée, puis a été poussé tard hors des limites par Joseph Ossai, donnant à Harrison Butker une chance de lancer un panier de 45 verges avec seulement quelques secondes restantes et de donner aux Chiefs de Kansas City une victoire 23-20 contre les Bengals de Cincinnati lors du match pour le titre de l’AFC dimanche soir.

Les Chiefs ont finalement battu les Bengals après trois défaites consécutives, dont une défaite de trois points en prolongation lors du match pour le titre l’an dernier, et affronteront les Eagles de Philadelphie – l’ancienne équipe de l’entraîneur Andy Reid – dans leur troisième Super Bowl en quatre ans.

“Je les ai regardés toute l’année, un excellent quart-arrière, une excellente équipe entière”, a déclaré Mahomes à propos des Eagles. « Ça va être un grand défi pour nous, mais je vais d’abord fêter celui-ci. Je ne pense pas que nous ayons de cigares, mais nous serons prêts à participer au Super Bowl.

Mahomes, qui s’est blessé à la cheville contre Jacksonville lors de la ronde divisionnaire, a lancé pour 326 verges et deux touchés, même s’il manquait trois de ses receveurs larges pour blessures à la fin. Marquez Valdes-Scantling a ouvert la voie avec 116 verges et un touché, tandis que Travis Kelce – mauvais dos et tout – a réussi sept attrapés pour 78 verges et un score.

Pourtant, c’est Mahomes sur sa cheville droite blessée, plutôt qu’avec son bras droit fort, qui a sauvé les Chiefs.

“À certains moments des matchs, vous devez tout mettre en jeu”, a déclaré Mahomes. « La défensive nous a donné quelques occasions d’entrer dans le champ de tir, nous n’y sommes pas arrivés. La défense a eu un autre arrêt pour nous et je savais que j’allais y arriver d’une manière ou d’une autre. Alors j’ai tout mis en jeu et nous sommes entrés dans la zone de tir, et nous sommes à Arrowhead maintenant et nous sommes dedans.

Les Chiefs ont obtenu un sac crucial de Chris Jones pour forcer un botté de dégagement avec 39 secondes à jouer, et l’homme de retour Skyy Moore s’est libéré pour 29 verges au retour. Les 3e et 4e aux Bengals 47, Mahomes a échappé à la pression et s’est précipité vers la ligne de touche des Bengals, récupérant à peine le premier essai avant qu’Ossai ne lui donne une poussée par derrière.

Les drapeaux de pénalité ont volé, le ballon s’est rapproché de 15 mètres et le coup de pied de Butker était bon.

Joe Burrow, qui a été limogé cinq fois et bancal à la fin, a terminé avec 270 verges par la passe pour aller avec un touché et deux interceptions pour les Bengals. Tee Higgins a réussi six attrapés pour 83 verges et le score.

Les Chiefs ont pu faire tôt ce que les Bills de Buffalo n’ont pas pu faire lors de la ronde divisionnaire de la semaine dernière: ils ont foulé aux pieds une ligne offensive des Bengals en difficulté, manquant deux partants pour blessure et un autre gêné par une douleur au genou.

Burrow a été limogé trois fois au premier quart seulement et l’attaque des Bengals n’a pas gagné un seul mètre.

Mahomes, dont la cheville avait fait l’objet de spéculations toute la semaine, a mené Kansas City à un panier lors de sa possession d’ouverture. Et lorsque les Chiefs ont récupéré le ballon, Mahomes l’a fait à nouveau, mais seulement après que Kadarius Toney n’ait pas réussi à effectuer un lancer astucieux pour un éventuel touché – l’inachèvement a été confirmé après examen.

Cincinnati a finalement déplacé le ballon au deuxième quart, mais ils ont également dû se contenter du but sur le terrain d’Evan McPherson.

Les Chiefs ont finalement atteint la zone des buts à la fin du deuxième quart-temps, se déplaçant rapidement sur le terrain derrière quelques belles prises de Valdes-Scantling. Les Bengals ont tenu les 3e et 1 sur leur ligne de 14 verges, mais les Chiefs y sont allés et Mahomes a frappé Kelce vaguement couvert par Jessie Bates III pour le touché.

Les Bengals ont parcouru 90 verges dans les dernières minutes, mais n’ont ajouté qu’un placement pour se rapprocher de 13-6 à la pause.

Mais leur attaque commençait à peine – et un autre classique se préparait.

Après que les Chiefs soient allés à trois pour commencer la seconde mi-temps, Burrow a mené les Bengals vers le bas, traversant un trou béant dans la défense pour une troisième conversion avant de frapper Higgins à 27 mètres pour nouer le match 13-13.

Mahomes, soudainement blessé par trois receveurs larges et commençant à boiter, a poursuivi vaillamment. Il a répondu à Burrow avec son propre touché, couronné par un troisième lancer à Valdes-Scantling pour reprendre la tête.

Les Chiefs ont eu la chance de gagner un peu de répit plus tard au troisième quart, mais Mahomes a en quelque sorte perdu le contrôle du ballon avant de pouvoir lancer une passe et les Bengals ont sauté sur le échappé. Six jeux plus tard – y compris un audacieux quatrième lancer de Burrow à Ja’Marr Chase – Samaje Perine a couru dans la zone des buts pour égaliser à 20.

Burrow a donné une chance aux Chiefs lorsque son lancer profond à Higgins au troisième essai a été lancé en l’air et choisi par le demi de coin recrue Josh Williams. Mahomes a réussi à déplacer les Chiefs au-delà du milieu de terrain, mais deux points n’ont abouti à rien et son troisième lancer à Jerick McKinnon a été bien court, les forçant à dégager sur le territoire des Bengals.

La défense des Chiefs a cependant tenu bon, donnant à Mahomes et à leur attaque un essai de plus. C’était une chance qu’ils saisiraient.