Les chefs olympiques ouvrent la natation synchronisée aux hommes

Les hommes pourront concourir dans ce sport aux Jeux olympiques pour la première fois à Paris 2024

Les concurrents masculins pourront participer à la natation synchronisée, désormais connue sous le nom de natation artistique, pour la première fois de l’histoire olympique aux Jeux de Paris 2024 suite à une nouvelle décision.

Le sport est généralement pratiqué par des équipes de huit, et le Comité international olympique (CIO) a décidé que jusqu’à deux hommes peuvent faire partie de chaque équipe à l’avenir.

Alors que les hommes ont pu participer à la natation artistique depuis 2015 aux Championnats du monde, c’est un sport réservé aux femmes aux Jeux olympiques depuis son introduction pour les Jeux de 1984 à Los Angeles.

Parmi ceux qui ont salué cette décision, le nageur italien Giorgio Minisini, qui a remporté deux médailles d’or mondiales en duo mixte avec Lucrezia Ruggiero en juin de cette année.

“L’évolution de notre sport vers l’inclusivité se poursuit rapidement”, dit Minisini. “Cette décision du CIO et de World Aquatics nous aidera à devenir un exemple pour l’ensemble du mouvement olympique.”

Le tout premier champion du monde masculin de l’épreuve technique mixte inaugurale des Championnats du monde, l’Américain Bill May, a également salué cette décision.

“L’inclusion des hommes était autrefois considérée comme un rêve impossible”, a déclaré May. « Cela prouve que nous devons tous rêver grand. Les athlètes masculins ont enduré.

“Maintenant, grâce à leur persévérance et à l’aide et au soutien de tant de personnes, tous les athlètes peuvent se tenir côte à côte de manière égale, pour atteindre la gloire olympique.”

Cependant, tout le monde n’a pas été convaincu, l’ancienne championne du monde Varvara Subbotina de Russie affirmant que l’esthétique des jambes masculines signifie que le sport est mieux adapté aux femmes uniquement.

« Pour moi, la natation synchronisée n’est qu’un sport féminin. Arrêt complet. Je l’ai toujours dit et je continuerai à le dire. a souligné le joueur de 21 ans dans une interview accordée à Sport-Express. “Auparavant, il y avait d’étranges interdictions [in some sports] pour les femmes, je suis d’accord.

« Pourquoi les filles n’ont-elles pas le droit de faire du saut à ski ? S’ils s’entraînent, s’ils se préparent. C’est probablement un conservatisme excessif, ici je ne comprends pas bien le désir de “sécurité” », elle a ajouté.

« Mais si on revient à la natation synchronisée, c’est beaucoup plus esthétique de voir comment les jambes des femmes sortent de l’eau, et pas celles des hommes. Au moins à cause de cela, cela vaut la peine de laisser notre sport exclusivement aux femmes.