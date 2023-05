Les chefs navajos recherchent des membres tribaux pris dans une escroquerie à l’assurance-maladie en Arizona

PHOENIX (AP) – Les dirigeants navajos ont dévoilé vendredi une opération visant à trouver et à obtenir les services nécessaires à des centaines de membres tribaux qui, selon eux, seront bientôt dans les rues du métro de Phoenix au milieu d’une répression de l’État contre la fraude à Medicaid qui a touché jusqu’à 7 000 Amérindiens recrutés à des maisons de vie sobres illégitimes ces dernières années.

Appelée Rainbow Bridge, l’opération fait suite aux actions annoncées cette semaine par l’État de l’Arizona contre plus de 100 foyers sobres sans licence et frauduleux dans la région métropolitaine de Phoenix.

Les dirigeants navajos ont déclaré qu’ils allaient doter en personnel un centre d’opérations de Phoenix pour aider les membres de la tribu navajo déplacés lorsque des foyers sobres pris dans l’enquête sur la fraude sont inculpés ou que leur financement Medicaid est coupé.

« Je considère cela comme une crise humanitaire et des droits de l’homme », a déclaré la procureure générale de Navajo, Ethel Branch, ajoutant que l’objectif est d’amener les victimes à suivre des programmes de traitement et, finalement, à retrouver leur famille.

Branch a déclaré qu’elle pensait que les exploitants des maisons devraient également faire l’objet d’une enquête pour traite des êtres humains, mais cela n’a pas fait partie de l’enquête jusqu’à présent.

Les responsables navajos disent que dans certains cas, des personnes ont été prises en charge dans des camionnettes blanches et conduites dans la région de Phoenix depuis des endroits aussi éloignés que la vaste nation navajo qui s’étend dans le nord de l’Arizona et dans certaines parties du Nouveau-Mexique et de l’Utah. Dans certains cas, les gens ne savaient même pas où se trouvaient les maisons où ils résidaient.

Harlan Cleveland, de la division Navajo de la sécurité publique et coordinateur des opérations spéciales pour le projet, a déclaré qu’au cours des 24 heures précédentes, les membres de l’équipe avaient trouvé plus de deux douzaines de membres tribaux Navajo errant dans les rues de Phoenix après avoir été déplacés par les maisons.

Outre les équipes qui recherchent activement les anciens résidents des foyers sobres illégitimes, la boîte à outils Operation Rainbow Bridge comprend une page Facebook et un compte TikTok actuellement en construction. Il y a aussi une ligne d’assistance téléphonique « 211 » que la tribu annonce parmi ses membres qui permet aux personnes touchées et à leurs familles d’obtenir plus d’aide.

Le système de maîtrise des coûts des soins de santé de l’Arizona, qui supervise les programmes Medicaid de l’État, a jusqu’à présent interrompu le financement de plus de 100 foyers ciblés par l’enquête et est prêt à arrêter le flux d’argent vers beaucoup d’autres dans les mois à venir, selon des responsables de l’État. .

Grâce à ce programme, le programme Medicaid de l’État avait versé de l’argent pour la toxicomanie et d’autres services de santé mentale que les responsables de l’État disent que les maisons ont facturées mais jamais livrées.

Les responsables de l’État pensent que les fausses maisons ont fraudé l’Arizona sur des centaines de millions de sa part des dollars fédéraux de Medicaid. Le procureur général de l’Arizona, Kris Mayes, a déclaré que les autorités avaient saisi 75 millions de dollars jusqu’à présent et avaient émis 45 actes d’accusation dans le cadre de l’enquête qui a également impliqué le FBI et le bureau du procureur général des États-Unis.

Mayes a déclaré lors de l’annonce de l’opération Rainbow Bridge que les enquêteurs pensent que l’escroquerie a été initialement lancée il y a plusieurs années par un syndicat criminel basé au Nevada, engendrant de nombreuses franchises avant que l’idée ne se propage à d’autres escrocs. Elle a déclaré que des centaines de fausses maisons de vie sobres seraient actuellement en activité dans la région de Phoenix, ainsi que dans les communautés du nord de l’Arizona, y compris Prescott.

Les responsables de l’État ont déclaré cette semaine qu’un audit médico-légal par un tiers examine les réclamations déposées par les prestataires de services de santé mentale et de toxicomanie depuis 2019. De nouveaux processus sont mis en place pour traiter les réclamations inhabituelles.

Les autorités navajos ont déclaré que des membres tribaux cherchant de l’aide pour leur dépendance avaient été recrutés dans les maisons avec de faux espoirs de guérison d’aussi loin que la communauté nord de Tuba City, en Arizona, et même au Nouveau-Mexique.

