Les chefs mondiaux de la boxe accusés de “dépendance à Gazprom”

L’International Boxing Association (IBA), basée en Suisse, est dirigée par le Russe Umar Kremlev.

Le Comité international olympique (CIO) craint que l’Association internationale de boxe (IBA) ne soit trop dépendante financièrement du géant russe de l’énergie Gazprom et que ses réformes avancent trop lentement alors que la place de la boxe aux Jeux olympiques est menacée.

Après avoir privé l’IBA – anciennement connue sous le nom d’AIBA – de sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière en raison de problèmes de financement, d’arbitrage et d’éthique, le CIO a également retiré l’autorité des tournois de qualification et des compétitions aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. .

Lors d’une conférence de presse jeudi, le directeur sportif du CIO, Kit McConnell, a révélé que, compte tenu des informations obtenues par l’organisme dans un rapport reçu mercredi, l’IBA n’a pas “toute nouvelle source de revenus” tandis que sa dépendance vis-à-vis du géant russe de l’énergie Gazprom est censée inquiéter.

“La dépendance continue vis-à-vis de la société russe Gazprom”, McConnell a déclaré que l’ancien sponsor de la Ligue des champions était également le plus grand sponsor de l’IBA.

“Cela n’a été qu’exacerbé, aggravé par le fait qu’un certain nombre de comptes bancaires (utilisés par l’IBA) sont soumis à des sanctions dans l’environnement actuel. Il n’y a eu aucune atténuation de cette dépendance à une seule organisation”, McConnell a ajouté.

Alors que le président de l’IBA et homme d’affaires russe Umar Kremlev a été réélu sans opposition après que son adversaire Boris van der Vorst a été disqualifié deux jours seulement avant un vote à Istanbul le 14 mai, le CIO, qui a recommandé l’interdiction des équipes et des athlètes russes, respecté par de nombreuses fédérations sportives plus tôt cette année, a allégué qu’un pouvoir accru était transmis au bureau du Kremlev à Moscou et non au siège de l’IBA à Lausanne, en Suisse.

Selon McConnell, le siège de l’IBA a été “dépouillé” de tous les hauts fonctionnaires et conseillers, et il a été averti que l’IBA manquera définitivement les Jeux si des progrès rapides ne sont pas réalisés dans le cadre des plans de réforme convenus l’année dernière.

“La boxe n’est actuellement pas incluse dans le programme sportif des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028”, a également déclaré le CIO dans une lettre envoyée au Kremlev jeudi.

“Compte tenu de l’absence d’évolution réelle, la commission exécutive du CIO n’est pas en mesure de revenir sur cette décision et continuera de suivre avec de vives inquiétudes [the] la gouvernance d’IBA », il a également été souligné.

Après des décisions controversées dans les épreuves de boxe et la découverte d’un système de manipulation de combat, l’IBA a dû refondre l’arbitrage après les Jeux olympiques de Rio 2016 au Brésil.

Comme l’a mentionné la correspondance du CIO, la boxe, qui est l’un des sports les plus traditionnels des Jeux où des grands comme Muhammad Ali et Floyd Mayweather se sont battus avant de devenir professionnels, n’a pas été incluse dans le programme initial des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.