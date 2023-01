Les chefs militaires russes accusés de lourdes pertes lors de la grève du Nouvel An

RIGA, Lettonie – La mort de dizaines de soldats russes lors d’une frappe dévastatrice le jour de l’An a déclenché un jeu de blâme parmi les responsables russes qui font maintenant l’objet de critiques pour avoir prétendument emballé des centaines de soldats dans une caserne et stocké des munitions dans le même bâtiment – le tout à l’intérieur Champ de tir ukrainien.

Dans un rare aveu de lourdes pertes, le ministère russe de la Défense a déclaré lundi que 63 soldats étaient morts après que les forces ukrainiennes ont frappé leur garnison lors d’une frappe de missile. Mais les commentateurs de guerre et les Russes ordinaires ont présenté cette estimation comme un sous-dénombrement flagrant, et certains ont déclaré que le véritable nombre de morts se chiffrait par centaines.

Même si elle est sous-estimée, la reconnaissance publique de la précision de l’attaque ukrainienne a déclenché l’effusion de chagrin la plus publique sur les soldats tombés au combat depuis plus de 10 mois depuis le début de l’invasion russe.

Mardi, les médias d’État russes et les chaînes Telegram ont publié des vidéos montrant des services commémoratifs dans la région de Samara, dans le sud de la Russie, où certaines des personnes tuées dans la grève ont apparemment été enrôlées lors d’une mobilisation militaire controversée à l’automne.

Des critiques, y compris des blogueurs et des commentateurs pro-guerre, ont décrit la frappe comme le résultat d’une erreur à plusieurs niveaux commise par des commandants militaires russes, qu’ils ont accusés de ne pas avoir tenu compte des leçons des pertes précédentes sur le champ de bataille en hébergeant des troupes et en stockant des munitions dans un ancien bâtiment d’école professionnelle. dans la ville occupée de Makiivka, dans la région ukrainienne de Donetsk.

“L’incident de Makiivka, où des dizaines de conscrits russes sont morts, devrait être le dernier du genre”, a tweeté Sergueï Mironov, fervent partisan de la guerre et chef d’un parti politique pro-Kremlin. « L’enquête déterminera s’il s’agit d’une trahison ou d’une négligence criminelle. Nous avons besoin d’une responsabilité pénale personnelle pour tous les fonctionnaires impliqués en temps de guerre.

Le Washington Post n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ni le décompte du ministère de la Défense ni le décompte beaucoup plus élevé allégué par les critiques. Mais le rapport officiel de Moscou de 63 morts a marqué le bilan le plus élevé qu’il ait admis en un seul incident depuis le début de l’invasion en février dernier.

“Selon nos informations, il y avait environ 600 personnes dans ce bâtiment”, a écrit un éminent blogueur militaire russe qui utilise le pseudonyme Rybar, ajoutant que lundi, plus de 100 soldats étaient susceptibles d’être morts, avec des dizaines d’autres blessés.

“L’installation a été presque complètement détruite à la suite de la détonation des munitions stockées dans le même bâtiment”, a écrit Igor Girkin, un ancien commandant paramilitaire russe en Ukraine, sur Telegram. “En tout cas, le nombre de morts et de blessés se compte en centaines.”

En plus de blâmer Kyiv et de préciser l’utilisation du HIMARS fourni par les États-Unis, le ministère russe de la Défense a donné peu de détails sur les manquements à la planification qui ont permis à l’Ukraine de démolir un bâtiment rempli de soldats russes.

La grève a été particulièrement embarrassante pour le président Vladimir Poutine, qui quelques jours plus tôt avait publiquement juré de régler divers «problèmes» au sein des forces armées russes, qui ont subi une série de revers depuis septembre.

Les commentateurs pro-guerre ont imputé l’incident de Makiivka à des erreurs grossières et répétées de la part des commandants militaires.

“Penser que l’ennemi est un imbécile qui ne voit rien 10 mois après le début de la guerre est dangereux et criminel”, a écrit le commentateur russe Andrey Medvedev sur son blog Telegram.

Rybar et d’autres blogueurs ont déclaré que les troupes étaient densément logées dans un seul endroit qui était également utilisé pour stocker des explosifs, qui ont explosé à l’impact. L’agence de presse officielle Tass, citant une source au sein de la République populaire autoproclamée pro-Kremlin de Donetsk, a rapporté que les forces ukrainiennes ont pu localiser la base parce que les soldats étaient autorisés à utiliser leurs téléphones portables.

Certains blogueurs ont décrit cette allégation comme une tentative de Moscou de rejeter la responsabilité de sa mauvaise sécurité opérationnelle. Un nombre élevé de nouveaux conscrits pourrait s’avérer particulièrement problématique pour le Kremlin, qui a fait l’objet de vives critiques pour avoir envoyé au combat des conscrits mal équipés et non formés.

Girkin a remis en question la décision de loger des troupes à portée des armes ukrainiennes. “J’ai été averti que cela pourrait se reproduire à tout moment car ce n’est pas le seul déploiement extrêmement dense de personnel et d’équipement à portée de HIMARS”, a-t-il écrit.

Les blogueurs ont également déploré que la frappe de Makiivka n’était pas la première fois que la Russie subissait des pertes massives parce que les commandants avaient créé une cible facile et de grande valeur en mettant en garnison un grand nombre de soldats ensemble au lieu de les diviser en petits groupes et de les cantonner plus loin du front.