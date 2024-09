Les chefs militaires des États-Unis et de la Chine tiennent des pourparlers de routine pour discuter des tensions en mer de Chine méridionale et d’autres questions

BANGKOK — Les chefs militaires américains et chinois se sont rencontrés à Pékin pour des pourparlers de routine qui n’ont repris qu’en janvier après avoir été suspendus pendant deux ans en raison de la détérioration des relations entre les deux pays. Les réunions se sont terminées dimanche et les responsables ont discuté de questions en cours telles que Taïwan, la guerre entre la Russie et l’Ukraine et les affrontements en mer de Chine méridionale.

Michael Chase, secrétaire adjoint à la Défense pour la Chine, Taiwan et la Mongolie, a dirigé une délégation pour participer aux pourparlers bilatéraux de coordination de la politique de défense. qui ont eu lieu la dernière fois en janvier.Bien que les pourparlers ne soient pas censés résoudre les divergences de position de longue date sur des questions allant des revendications sur la mer de Chine méridionale à Taiwan, les États-Unis ont continué à faire pression pour que ces discussions aient lieu comme un moyen d’éviter les conflits.

Ces réunions ont eu lieu après la participation de Chase au forum Xiangshan à Pékin, un forum de défense qui est la réponse de la Chine au dialogue Shangri-La.

La communication entre les deux armées a été rompue en 2021, alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées en raison de divergences croissantes sur des questions telles que la souveraineté de Taïwan, l’origine du COVID-19 et les questions économiques.

Pékin a ignoré les demandes américaines de s’engager dans le passé, en particulier au sujet Interceptions entre avions américains et chinois et des navires. Bien que les communications aient repris après la rencontre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping à San Francisco en novembre dernier, il n’est pas certain que les discussions puissent se poursuivre alors que les États-Unis se préparent à une élection présidentielle.

Lors des entretiens bilatéraux, les deux parties ont discuté du soutien de la Chine à la Russie pendant la guerre en cours en Ukraine, ainsi que des actions de la Chine en mer de Chine méridionale, a déclaré un haut responsable de la défense américaine informant les journalistes des réunions. Dimanche, le navire philippin BRP Teresa Magbanua, qui se trouvait sur un banc contesté, était parti pour se ravitailler et fournir des soins médicaux à son équipage. Le responsable de la défense a déclaré qu’ils « suivaient de très près l’évolution de la situation ».

Les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale sont de plus en plus affirmées, avec des affrontements de plus en plus fréquents avec les garde-côtes philippins. En août, les deux parties se sont mutuellement accusées d’une collision entre leurs navires, qui a laissé des trous béants dans les navires philippins.

Les revendications maritimes ont donné lieu à des affrontements en mer, comme celui du banc de Sabina, revendiqué par la Chine et les Philippines. La Chine avait bloqué en août les tentatives de ravitaillement du BRP Teresa Magbanua avec une force de 40 navires.

Les Philippines ont annoncé qu’elles remplaceraient immédiatement le navire, mais le départ de ce dernier soulève des questions quant à la possibilité que la Chine s’empare du banc. Des scientifiques philippins avaient déjà trouvé des amas de coraux écrasés dans les eaux peu profondes, ce qui laisse craindre que la Chine ne se prépare à construire une structure pour revendiquer son droit de propriété.

La Chine a confirmé le départ du navire, qui, selon elle, « porte atteinte à la souveraineté territoriale de la Chine ».

« Pendant cette période, la Chine a pris des mesures de contrôle contre le navire conformément à la loi et de multiples tentatives de la partie philippine pour ravitailler de force le navire ont échoué », a déclaré le porte-parole des garde-côtes chinois, Liu Dejun, dans un communiqué.