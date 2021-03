Les dirigeants des trois branches des forces armées brésiliennes ont démissionné conjointement mardi à la suite du remplacement du ministre de la Défense par le président Jair Bolsonaro, provoquant l’appréhension généralisée d’un remaniement militaire au service des intérêts politiques du président.

Le ministère de la Défense a fait état des démissions – apparemment sans précédent depuis au moins la fin du régime militaire il y a 36 ans – dans un communiqué publié sans donner de raisons. Les remplaçants n’ont pas été nommés. Mais les analystes ont exprimé des craintes que le président, de plus en plus sous pression, n’agisse pour affirmer un plus grand contrôle sur l’armée.

«Depuis 1985, nous n’avons pas eu de nouvelles d’une intervention aussi claire du président à l’égard des forces armées», a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de Sao Paulo.

Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée conservatrice qui a souvent fait l’éloge de l’ancienne période de dictature militaire du Brésil, s’est fortement appuyé sur les soldats actuels et anciens pour occuper les postes clés du Cabinet depuis son entrée en fonction en janvier 2019, mais Melo a déclaré que l’armée elle-même s’était jusqu’à présent abstenue de faire de la politique. .

«Cette résistance va-t-elle continuer? C’est la question », a déclaré Melo.

L’annonce est intervenue après que les chefs de l’armée, de la marine et des forces aériennes ont rencontré mardi matin le nouveau ministre de la Défense, le général Walter Souza Braga Netto.

La première déclaration de Braga Netto sur le nouveau poste a montré qu’il était en accord avec les vues de Bolsonaro pour les forces armées. Le nouveau ministre de la Défense, contrairement à son prédécesseur, a célébré la dictature militaire de 1964-1985 qui a tué et torturé des milliers de Brésiliens.

«Les forces armées ont fini par assumer la responsabilité de pacifier le pays, confrontées aux défis de le réorganiser et de garantir les libertés démocratiques dont nous jouissons aujourd’hui», a déclaré Braga Netto, qui n’a pas évoqué le départ des chefs militaires. «Le mouvement de 1964 fait partie de la trajectoire historique du Brésil. Et en tant que tels, les événements de ce 31 mars doivent être compris et célébrés.

Un général de l’armée à la retraite qui entretient des relations avec les trois commandants ainsi qu’avec Braga Netto a déclaré à l’Associated Press qu ‘«il y avait eu une situation embarrassante et ils ont tous démissionné». Il a accepté de discuter de la question uniquement s’il n’est pas cité par son nom, exprimant sa crainte de rétribution.

Bolsonaro a procédé lundi à un remaniement des postes de haut niveau du Cabinet qui était initialement considéré comme une réponse aux demandes de correction de cap par les législateurs, les diplomates et les économistes, en particulier pour sa gestion de la pandémie qui a causé plus de 300000 morts au Brésil.

Cela comprenait le remplacement du ministre de la Défense Fernando Azevedo e Silva, qui a déclaré dans sa lettre de démission qu’il avait «préservé les forces armées en tant qu’institutions d’État», un clin d’œil à ses efforts pour éloigner les généraux de la politique.

Bolsonaro s’est souvent hérissé des freins et contrepoids imposés par d’autres branches du gouvernement et a participé à des manifestations contre la Cour suprême et le Congrès.

Il a également critiqué la Cour suprême pour avoir soutenu les droits des gouvernements locaux à adopter des restrictions de pandémie auxquelles il s’oppose catégoriquement, arguant que les effets économiques sont pires que la maladie elle-même.

Sa récente baisse de popularité et la probabilité soudaine qu’il affrontera l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva lors de l’élection présidentielle de 2022, les analystes affirment qu’il se tourne vers les forces armées pour obtenir un soutien.

Le général à la retraite Carlos Alberto Santos Cruz, qui était auparavant secrétaire du gouvernement de Bolsonaro, a semblé faire référence à de telles préoccupations lorsqu’il a répondu aux premières rumeurs de démissions militaires par un tweet disant: «LES FORCES ARMÉES NE PARTIRENT PAS À UNE AVENTURE».

Depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985, les forces armées ont tenté de se tenir à distance des querelles politiques partisanes.

«Le gouvernement doit donner des explications à la population sur le changement de ministère de la Défense», a ajouté Santos Cruz.

La sénatrice Kátia Abreu, qui dirige la commission des relations extérieures du Sénat, a déclaré qu’il serait «prudent» que le nouveau ministre de la Défense parle pour «calmer la nation sur l’impossibilité d’une intervention militaire».

«J’ai la conviction que nous avons construit une démocratie forte. Les forces armées font partie de l’État brésilien et elles ont la confiance de nous tous », a déclaré Abreu, un critique de droite de Bolsonaro.

Plus tôt ce mois-ci, Bolsonaro a commencé à mentionner les forces armées dans le cadre de son différend avec les gouverneurs des États et les maires au sujet de mesures restrictives destinées à ralentir la propagation du coronavirus dans le plus grand pays d’Amérique latine.

«Mon armée ne va pas dans la rue pour forcer les gens à rester chez eux», a déclaré Bolsonaro aux journalistes le 19 mars.

Thomas Traumann, un analyste politique indépendant, a déclaré à l’AP que c’était la première fois de mémoire d’homme que tous les dirigeants des forces armées démissionnaient simultanément.

« Il veut des gens qui feront tout ce qu’il veut, et c’est donc extrêmement risqué », a déclaré Traumann. «Il peut mettre l’armée dehors pour permettre aux gens d’aller travailler. L’armée serait donc entre ses mains, et non entre les mains des généraux.

S’adressant aux partisans devant le palais présidentiel mardi soir, Bolsonaro n’a pas discuté des trois commandants. Interrogé sur les restrictions pandémiques imposées par les gouverneurs et les maires, le président a déclaré qu’il respectait la constitution, tout en ajoutant: « Mais cela fait un certain temps que certaines autorités ne jouent pas dans les limites de la constitution. »

Bolsonaro a vu sa popularité augmenter l’année dernière, grâce à un généreux programme d’aide sociale en cas de pandémie. Cette popularité a chuté depuis la fin du programme en décembre, et il y a eu de nouvelles manifestations contre lui alors que le nombre de morts quotidiens de la nation atteignait le plus haut au monde.

La réémergence de da Silva après qu’un juge de la Cour suprême a annulé deux condamnations pour corruption et rétabli ses droits politiques assombrit davantage les perspectives de Bolsonaro. Les premiers sondages indiquent qu’il serait un formidable challenger lors des élections de l’année prochaine.

Dans d’autres changements de cabinet, Bolsonaro a remplacé le ministre des Affaires étrangères Ernesto Araújo, qui a été accusé par certains d’entraver l’approvisionnement en vaccins en faisant des commentaires considérés comme insultants pour les Chinois et en ne recherchant pas de manière agressive des sources.

Plus tôt ce mois-ci, Bolsonaro a également remplacé son ministre de la Santé, le général d’active de l’armée Eduardo Pazuello, le troisième ministre de la Santé à quitter ses fonctions depuis le début de la pandémie. Le mandat de Pazuello a coïncidé avec la plupart des 317000 décès dus au COVID-19 au Brésil.

Mardi, le ministère brésilien de la Santé a déclaré qu’un nouveau sommet quotidien de 3780 décès liés au COVID-19 avait été enregistré au cours des dernières 24 heures. Le sommet précédent de 3650 décès a été enregistré vendredi.