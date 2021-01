Le président des chefs d’état-major interarmées, le général de l’armée Mark Milley, rencontre le ministre israélien de la Défense Benny Gantz au Pentagone le 22 septembre 2020. | Olivier Douliery / AFP via Getty Images

C’est une déclaration remarquable des chefs d’état-major interarmées.

Dans une déclaration envoyée à l’ensemble de l’armée américaine, les huit membres de l’état-major interarmées ont condamné l’insurrection du Capitole – incitée par l’actuel commandant en chef – et ont averti les militaires de ne rien faire pour empêcher l’investiture du président élu Joe Biden.

Les hauts responsables militaires préfèrent rester à l’écart de tout ce qui est teinté de politique. Que quelqu’un dise quelque chose après l’événement de la semaine dernière serait remarquable et assez rare. Le fait que les huit chefs interarmées s’expriment ensemble – dans un «message à la force interarmées», rien de moins – montre à quel point ils jugent ce moment dangereux.

«La violente émeute à Washington, DC le 6 janvier 2021 était une attaque directe contre le Congrès américain, le bâtiment du Capitole et notre processus constitutionnel», lit-on dans la lettre signée par tous les chefs d’état-major. «Nous avons été témoins d’actions à l’intérieur du bâtiment du Capitole qui n’étaient pas conformes à l’état de droit. Les droits à la liberté d’expression et de réunion ne donnent à personne le droit de recourir à la violence, à la sédition et à l’insurrection. »

Bien que cela puisse être une déclaration générale sur l’insurrection signifiant davantage pour le public, la section suivante était clairement destinée aux troupes qu’ils aident à diriger.

«En tant que membres du service, nous devons incarner les valeurs et les idéaux de la nation. Nous soutenons et défendons la Constitution », ont-ils écrit. «Tout acte visant à perturber le processus constitutionnel n’est pas seulement contraire à nos traditions, nos valeurs et notre serment; c’est contre la loi. »

«Le président élu Joe Biden», ont-ils conclu, «sera inauguré et deviendra notre 46e commandant en chef.»

Il y a probablement deux raisons principales pour lesquelles les chefs conjoints président de l’armée, le général Mark Milley et les sept autres ont ressenti le besoin de rédiger la lettre.

Première, anciens combattants et peut-être même certaines troupes en service actif auraient été impliquées dans l’attaque du Capitole la semaine dernière. Cela signifie que la communauté militaire contient certainement des personnes qui croient à tort que l’élection présidentielle a été volée, qui souscrivent à la théorie du complot QAnon ou qui ont des tendances d’extrême droite.

Quelles que soient leurs passions ou leurs opinions, les chefs militaires visent à maintenir les forces armées aussi apolitiques que possible. Sinon, certains pourraient associer l’armée à un parti ou à un autre, et ce n’est pas sain pour une démocratie.

Deuxièmement, les chefs d’état-major ont tendance à s’exprimer quand quelque chose de vraiment dramatique s’est produit, et il ne fait aucun doute que l’insurrection du Capitole convient parfaitement. « [T]hey ont développé un (petit p) radar «politique» finement réglé pour savoir quand peser », correspondant de CNN au Pentagone Barbara Starr a tweeté mardi.

Par exemple, après que le président Donald Trump a déclaré que certains des participants au rassemblement d’extrême droite de 2017 à Charlottesville étaient «de très bonnes personnes», tous les chefs d’état-major se sont prononcés contre le racisme et le sectarisme. «L’armée ne tolère pas le racisme, l’extrémisme ou la haine dans nos rangs. C’est contraire à nos valeurs et à tout ce que nous défendons depuis 1775 », Milley, qui était alors chef d’état-major de l’armée, a déclaré à l’époque.

Sur la base de cette lettre, il semble que les hauts responsables militaires américains ne toléreront pas autre chose: la tentative de renversement de la démocratie américaine par la force.