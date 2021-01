Les chefs d’état-major interarmées du Pentagone ont dénoncé l’émeute du Capitole comme une «attaque directe» contre la Constitution, la jugeant une «insurrection» tout en appelant les militaires à rester «prêts» à l’approche du jour de l’inauguration.

Les principaux dirigeants militaires du pays ont publié mardi une lettre dénonçant les violents troubles qui ont secoué la capitale nationale la semaine dernière, un rare reproche de la part des chefs d’état-major, qui se sont rarement attaqués aux questions de politique intérieure dans la sphère publique.

«La violente émeute à Washington, DC le 6 janvier 2021, a été une attaque directe contre le Congrès américain, le bâtiment du Capitole et notre processus constitutionnel», la lettre lit.

Nous avons été témoins d’actions à l’intérieur du bâtiment du Capitole qui n’étaient pas conformes à l’état de droit. Les droits à la liberté d’expression et de réunion ne donnent à personne le droit de recourir à la violence, à la sédition et à l’insurrection.

Le Joint Chiefs – un organe consultatif qui comprend les hauts fonctionnaires en uniforme dans chaque branche de l’armée – a appelé les militaires déployés à l’étranger et dans le pays à « Restez prêt, gardez les yeux fixés sur l’horizon et restez concentré sur la mission » à l’approche du jour de l’inauguration, insistant sur le fait que le 20 janvier, «Le président élu Joe Biden sera inauguré et deviendra notre 46e commandant en chef.»

«En tant que membres du service, nous devons incarner les valeurs et les idées de la nation. Nous soutenons et défendons la Constitution, » ils ont dit, ajoutant «Tout acte visant à perturber le processus constitutionnel n’est pas seulement contraire à nos traditions, nos valeurs et notre serment; c’est contre la loi, »

La lettre a également noté ceux qui ont perdu la vie dans le chaos du Capitole mercredi dernier, dans lequel une foule de partisans du président Donald Trump a pénétré dans le bâtiment alors que le Congrès se réunissait pour certifier les résultats des élections de 2020, provoquant une évacuation des législateurs et Personnel.

«Nous pleurons la mort des deux policiers du Capitole et d’autres personnes liées à ces événements sans précédent», la lettre a continué, faisant référence à un officier qui serait mort après avoir été frappé à la tête avec un extincteur pendant l’émeute, et à un autre qui s’est suicidé quelques jours après l’incident. Une autre femme a été mortellement abattue par la police à l’intérieur du Capitole, tandis que trois autres ont péri en raison de « urgences médicales, » dont l’un a subi une crise cardiaque.

Alors que Trump et ses partisans ont à plusieurs reprises accusé de fraude endémique lors de la course de 2020, le président a adopté un ton plus conciliant après l’émeute de mercredi dernier, affirmant que son objectif principal sera de superviser une « ordonné » et « sans couture » transition vers une administration Biden dans les derniers jours de sa présidence. Néanmoins, les grandes entreprises technologiques ont agi de manière agressive pour expulser Trump et ses partisans de leurs plates-formes depuis que les troubles ont éclaté à DC, tandis que les législateurs démocrates ont renouvelé les discussions sur la destitution, affirmant que le président avait incité un « insurrection. »

