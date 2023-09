Les chefs militaires américains commencent à s’exprimer sur l’emprise de Tuberville sur les promotions militaires – NBC New York

Dans les mois qui ont suivi un seul sénateur a gelé les promotions militaires à cause de la politique d’avortement du Pentagone, les officiers en uniforme concernés sont restés largement silencieux, craignant de se lancer dans une mêlée politique. Mais à mesure que les ramifications du gel du sénateur républicain de l’Alabama, Tommy Tuberville, se multiplient, de plus en plus d’entre eux s’expriment.

Cette semaine, certains des plus hauts dirigeants militaires ont pris le problème de front et ont exprimé leurs inquiétudes. Ils ont déclaré que les dégâts que ces cales causeraient à l’armée se feraient sentir pendant des années, alors que de jeunes officiers talentueux décideraient qu’ils en avaient assez et choisiraient de partir.

« Nous sommes sur le point de perdre une génération de champions », a déclaré cette semaine le général de l’Air Force Mark Kelly, chef de l’Air Combat Command, aux journalistes lors d’une conférence sur la défense dans le Maryland. Kelly a déclaré qu’il parlait à ses officiers subalternes, dont beaucoup ont des familles, et que ce sont « des gens qui prendront une balle pour la nation, la Constitution ». Mais lorsqu’il s’agit de traîner leur famille dans cette épreuve, « il y a une ligne rouge ».

L’une des choses inhabituelles dans les prisons de Tuberville est qu’il punit du personnel en uniforme qui n’a rien à voir avec la création de la politique administrative contre laquelle il s’oppose.

Les chefs militaires en uniforme évitent généralement de commenter les décisions politiques, non seulement parce qu’ils ne veulent pas contrarier les législateurs qui pourraient bloquer leurs futures promotions militaires, mais aussi parce qu’ils ne veulent pas être perçus comme remettant en cause le contrôle civil de l’armée, un principe du gouvernement américain.

Mais maintenant, même le futur plus haut dirigeant militaire du Pentagone s’exprime. L’amiral de la marine Christopher Grady, qui occupe actuellement le poste d’officier n°2 de l’armée en tant que vice-président des chefs d’état-major, devra simultanément occuper le poste de président à partir du 1er octobre avec le départ à la retraite du général Mark Milley si son remplaçant, le général de l’Air Force. CQ Brown ne peut pas être confirmé dans les deux prochaines semaines. Brown est également soumis à l’emprise de Tuberville.

« Nous avons besoin que CQ Brown soit confirmé comme prochain président des chefs d’état-major interarmées », a déclaré Grady mercredi lors de la conférence de l’Association des forces aériennes et spatiales.

Pour les jeunes officiers coincés dans l’incertitude à cause des cales, « le fait que les gens ne peuvent pas planifier leurs déménagements ou scolariser leurs enfants » est ce qui leur fait du mal, a déclaré Grady. « Il y a un coût cumulatif à cela et nous devons y être très attentifs. »

Au cours des dernières années, de nombreux ordres politiques ont eu un impact direct sur l’armée. Il y a eu l’ordre de l’ancien président Donald Trump interdisant aux personnels transgenres de servir, puis le rétablissement de ce service sous l’administration Biden, le mandat pour les vaccins contre la COVID-19 et maintenant la réponse aux nouvelles lois des États restreignant l’accès à l’avortement.

« Certains des ordres donnés par des civils à l’armée, que l’armée doit ensuite exécuter, peuvent donner l’impression que l’armée est politique », a déclaré Mark Harkins, chercheur principal à l’Institut des affaires gouvernementales de l’Université de Georgetown. « Si quoi que le contrôle civil leur ait demandé de faire, si cet ordre, cette règle qu’ils suivent est contraire à ce que vous croyez, alors vous allez dire qu’ils sont politiques. »

Tuberville a annoncé ces suspensions à la fin de l’année dernière après que la Cour suprême a statué dans l’arrêt Dobbs que les limites de l’avortement devraient être laissées aux États, et le chef civil du Pentagone de l’administration Biden, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, a répondu en instituant une politique qui, selon Tuberville, viole la loi fédérale.

En vertu de cette politique, les militaires, qui n’ont souvent pas leur mot à dire sur l’endroit où ils sont affectés, sont remboursés des frais de déplacement engagés pour demander un avortement ou d’autres soins reproductifs s’ils servent dans un État qui a interdit ces services.

Tuberville affirme que cette politique viole une loi fédérale qui stipule que les fonds du ministère de la Défense ne peuvent pas être utilisés pour des avortements, sauf en cas de viol, d’inceste ou lorsque la vie de la mère est menacée.

Ainsi, en mars, Tuberville a exercé un privilège qui permet à n’importe quel sénateur de suspendre une nomination, sauf qu’il a suspendu toutes les nominations d’officiers généraux militaires et a déclaré qu’il ne le lèverait pas tant que la politique ne serait pas abrogée.

Mettre en attente les militaires plutôt que les candidats civils a un impact plus important, car les postes civils restent souvent vacants pendant des mois et un civil de carrière les remplace, a déclaré Larry Korb, chercheur principal au Center for American Progress.

Ce n’est pas la première fois que les promotions d’officiers généraux sont gelées par un seul sénateur. En juillet 2020, la sénatrice démocrate Tammy Duckworth de l’Illinois a suspendu complètement les promotions militaires en réponse aux informations selon lesquelles Trump interférait avec la promotion du lieutenant-colonel de l’armée Alexander Vindman, qui était témoin dans l’enquête de destitution de l’ancien président. Duckworth a abandonné la prise deux semaines plus tard après avoir appris que Vindman avait été sélectionné pour une promotion. Vindman a cependant pris sa retraite, invoquant une « campagne d’intimidation, d’intimidation et de représailles » après que de multiples retards dans sa promotion l’ont convaincu qu’il n’y avait pas d’avenir viable pour lui dans l’armée.

Six mois après le début du mandat de Tuberville, 315 officiers militaires sont désormais touchés, et l’impact est encore plus profond dans certains services. Dans la petite force spatiale américaine, toujours en croissance, au moins huit nominations d’officiers généraux sont en attente – mais cela représente un tiers de l’ensemble de ses 25 officiers supérieurs. Dans le Corps des Marinesau moins 18 officiers généraux parmi les 88 cadres du Corps ne peuvent pas passer à leurs nouveaux commandements, ou sont trop sollicités en devant assumer les tâches de leur poste actuel tout en étant également responsables du poste vacant qu’ils ne peuvent pas officiellement pourvoir.

« C’est perturbateur », a déclaré le général Chance Saltzman, chef des opérations de la Force spatiale. « Les personnes que nous voulons occuper ces emplois, dont nous savons qu’elles apporteront une valeur ajoutée, nous ne sommes pas en mesure de les y placer. »

Cependant, le chef des forces armées dans le Pacifique, le général Charles Flynn, a déclaré cette semaine aux journalistes que ces prises n’affectaient pas ses opérations. « Je ne vois aucun défi pratique que cela crée dans la région », a déclaré Flynn, selon une transcription fournie par l’armée.

Kori Schake, directrice des études sur la politique étrangère et de défense à l’American Enterprise Institute, a déclaré que même si les officiers militaires s’inquiètent des prises et de leur utilisation comme « gourdin politique », il est inapproprié pour eux de s’exprimer.

« Ce n’est pas seulement le président qui assure le contrôle civil de l’armée ; constitutionnellement, le Congrès remplit également cette fonction. Nous ne voudrions pas que nos militaires critiquent les actes politiques partisans du président, nous ne devrions donc pas non plus vouloir qu’ils le fassent à l’encontre du Congrès », a déclaré Schake.

Jeudi, Tuberville a vu un autre officier, l’amiral Lisa Franchetti, qui allait devenir la première femme chef des opérations navales, témoigner de l’impact des prises lors de son audition de confirmation devant la commission sénatoriale des services armés.

Franchetti a déclaré que si les suspensions sont levées, il faudra trois à quatre mois pour mettre en place les officiers généraux trois étoiles, mais il faudra des années pour se remettre de l’impact des retards de promotion sur les officiers de niveau inférieur.

En effet, à mesure que chaque officier est promu, cela crée une opportunité pour un officier plus jeune de progresser. L’armée est limitée au nombre d’effectifs qu’elle peut avoir à chaque grade, donc empêcher un colonel d’être promu général signifie qu’il y a des lieutenants-colonels plus jeunes qui ne peuvent pas être promus colonel. Cela affecte les salaires, la retraite, le style de vie et les futures missions – et dans certains domaines où le secteur privé paiera plus, il devient plus difficile de convaincre ces jeunes dirigeants hautement qualifiés de rester.

Et lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas été informée d’une étude spécifique sur le financement des sous-marins, Franchetti a souligné les tensions que créent les cales, puisqu’elle fait le travail à la fois de vice-chef des opérations navales et de chef par intérim du service.

«Je pense qu’il s’agit simplement de ma propre capacité de bande passante pour le moment», a-t-elle déclaré.

Tuberville n’a fait aucune mention des retards du vote, affirmant plutôt qu’il attendait avec impatience le service de Franchetti en tant que chef. Et il lui a dit de garder les militaires en dehors de la politique et de « laisser le soin à nous, politiciens ».

Kelly, un pilote de chasse de carrière dont la retraite a été reportée en raison des prises, a tenu des propos acerbes sur leur impact.

« La situation n’inspire pas confiance à nos alliés, mais elle inspire confiance à nos adversaires », a déclaré Kelly. Dans la capitale nationale, « ce bruit sec que vous entendez n’est pas un coup de feu perdu. Ce sont des bouchons de champagne de l’ambassade chinoise qui rebondissent sur les murs.»

___

Lita C. Baldor a contribué depuis Washington.