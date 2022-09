Les chefs militaires américains avertissent que la Chine pourrait militariser les ports qu’elle possède en Amérique latine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Selon un rapport de la Commission américano-chinoise (USCC), les chefs militaires américains sont profondément préoccupés par une augmentation des ports chinois en Amérique latine et dans les Caraïbes qui “pourraient profiter à leur armée”.

« Pourquoi la Chine aurait-elle besoin de construire des bases navales dans le monde ? » a déclaré le sénateur Marco Rubio, R-Fla., membre de la commission sénatoriale du renseignement. “Ils auront des droits de visite pour nationaliser et rendre opérationnel tout port qu’ils contrôlent dans le monde en temps de conflit, si nécessaire, et nous ne pourrons rien y faire.”

Les entreprises publiques chinoises sont impliquées dans la construction d’environ 40 ports des deux côtés du canal de Panama, selon le rapport. L’armée chinoise exploite déjà une station de suivi spatial en Argentine.

Au Brésil, le pays le plus grand et le plus riche d’Amérique du Sud, des entreprises publiques chinoises construisent ou louent des ports le long de l’immense côte atlantique du Brésil. Les investissements ont positionné “la Chine pour accroître encore sa présence militaire à l’avenir”, selon le rapport de l’USCC.

En avril, le plus grand transformateur alimentaire public de Chine a obtenu un bail à long terme pour un terminal dans le plus grand port du Brésil près de São Paulo. D’autres entreprises publiques chinoises contrôlent les ports de la côte nord et près de Rio de Janeiro.

“Chaque entreprise en Chine, peu importe à quel point elle prétend être privée, est contrôlée par le Parti communiste parce qu’elle n’existerait pas si le Parti communiste ne voulait pas qu’elle existe”, a déclaré Rubio.

La Chine a dépensé plus de 2,25 billions de dollars en investissements étrangers et en construction depuis 2005, selon un site Web géré par l’American Enterprise Institute.

Cela comprend plus de 73 milliards de dollars sur des projets au Brésil riche en ressources. Les investissements et les projets de construction impliquent en grande partie des projets d’infrastructure de base tels que les réseaux électriques, les ports d’expédition et les systèmes de transport en commun. Les médias d’État chinois ont également conclu des accords avec la plus grande société de télévision du Brésil pour coproduire des feuilletons et d’autres contenus.

“La Chine obtenait des postes ici au Brésil alors que nous nous débarrassions des entreprises d’État”, a déclaré Filipe Martins, conseiller spécial du président brésilien Jair Bolsonaro. “Alors que nous lancions le processus de privatisation ici au Brésil dans les années 90 et 2000, ils achetaient de plus en plus d’entreprises.”

L’influence croissante de la Chine et l’influence décroissante des États-Unis dans la région sont bien documentées.

La Chine a supplanté les États-Unis en tant que premier partenaire commercial du Brésil en 2009. Le Brésil exporte des quantités massives de produits agricoles et de matières premières, notamment du minerai de fer et du pétrole, vers la Chine.

“Il est très clair qu’ils considèrent le Brésil comme une source de nourriture et d’autres choses. Ils doivent maintenir la machinerie en marche”, a déclaré Martins.

Les entreprises alignées sur le Parti communiste chinois contrôlent des parties importantes du réseau électrique et des installations de production d’électricité du Brésil, en plus des ports et des projets de transport en commun.

L’ascension de la Chine dans la région a alimenté la montée en puissance de Bolsonaro, un outsider politique qui a fait de la lutte contre la Chine un principe central de sa campagne présidentielle de 2018.

Après son élection, Bolsonaro s’est battu contre l’introduction des vaccins chinois. Il s’est opposé à une législation qui permettrait aux entreprises chinoises d’acheter plus facilement des ressources brésiliennes.

“Nous avons essayé de faire les choses différemment. Allez de l’avant avec la privatisation, oui, mais avec une sorte de garantie pour s’assurer que tout ce qui était privatisé ne deviendrait pas la propriété d’un pays tiers”, a déclaré Bolsonaro à Tucker Carlson dans une interview publiée dans le documentaire.

Certains des proches de Bolsonaro et des hauts responsables du cabinet ont attaqué la Chine sur les réseaux sociaux, provoquant de sévères condamnations de la part de l’ambassadeur de Chine au Brésil.

Bolsonaro, un populiste de droite souvent comparé à l’ancien président Donald Trump, a déclaré qu’il tentait d’attirer davantage d’investissements des États-Unis.

“J’aimerais beaucoup que les Américains participent également à davantage d’investissements au Brésil”, a-t-il déclaré à Carlson. “Depuis que je suis enfant, les États-Unis étaient considérés comme un exemple.”

Les responsables américains ont rejeté à plusieurs reprises les contacts de Bolsonaro, qui a déclaré que le président Joe Biden l’avait snobé lors d’un sommet du G20 et ne l’avait appelé qu’une seule fois au cours de sa première année à la Maison Blanche. En juillet, un groupe de 23 démocrates de la Chambre a envoyé une lettre à Biden condamnant Bolsonaro.

Le mois prochain, Bolsonaro devrait affronter l’ancien président populaire Luiz Inácio Lula da Silva, qui a fait l’éloge du “modèle chinois” dans des discours.

“Je pense que la Chine est un exemple de développement pour le monde”, a-t-il déclaré dans une vidéo sur les relations sino-brésiliennes.

